https://ukraina.ru/20251210/smozhet-armiya-rossii-aktivno-nastupat-zimoy-odnoznachno-da-1072850802.html

Сможет армия России активно наступать зимой? Однозначно-да

Сможет армия России активно наступать зимой? Однозначно-да - 10.12.2025 Украина.ру

Сможет армия России активно наступать зимой? Однозначно-да

Динамика боевых действий в зоне СВО в зимний период имеет свои особенности, с учетом погодных условий. Ряд специалистов считают, что зимний сезон не станет препятствием для наступательных действий, хотя несёт определённые риски.

2025-12-10T05:10

2025-12-10T05:10

2025-12-10T05:10

эксклюзив

россия

регина мороз

европа

вооруженные силы украины

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/11/1043663184_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_219074421a48139486effba323dc23d5.jpg

Эксперты прогнозируют, что предстоящие морозы будут благоприятствовать продвижению российской армии по всем направлениям СВО. Осадки размывают дороги и превращают их в непроходимое месиво. Техника вязнет, а логистика замедляется в разы. Мороз нейтрализует главный логистический кошмар распутицы — непролазную грязь, которая может остановить движение. — уверены одни авторы информационных ресурсов.Они поясняют, что сильные морозы приводят к промерзанию грунта, а это позволяет широко использовать военную технику и, соответственно, быстро перебрасывать войска. Это особенно важно при штурмовых действиях в условиях городских боев. В то же время на эффективность обороны холодная зима влияет неоднозначно. В морозы гораздо тяжелее возводить полевые фортификации. Однако если окоп или блиндаж был вырыт в тёплую погоду, то "земля становится твёрдой, как бетон, обеспечивая прочную и сухую защиту". -резюмируют другие эксперты.Ключевым фактором успеха армии в холодный сезон является хорошо налаженное снабжение. Слабый тыл и проблемы в логистике могут спровоцировать массовые случаи переохлаждения и обморожения личного состава. "Холодная зима — это удар по снабжению: солярка густеет, техника требует подогрева, из-за чего танки и бронетехнику хорошо видно через тепловизор, особенно с воздуха. К тому же при некачественном обмундировании и плохой организации тыла солдаты могут получать переохлаждение и обморожение, причём массово", — рассказывают специалисты тыловых служб, с кем довелось пообщаться.Наступившую зиму в контексте военных действий обсуждают и украинские медиа. Как сообщает телеканал 112 со ссылкой на аналитиков метеослужбы MkWeather, декабрь обещает быть влажным и мягким, а вот в январе и феврале стоит ожидать арктических морозов и снегопадов. При этом наиболее затруднительная ситуация, судя по прогнозам, сложится как раз в центре и на востоке Украины. По мнению западных аналитиков, ВСУ ожидает тяжёлая зима — и не только из-за погодных условий. Ещё в сентябре в интервью Valeurs Actuelles французский полковник в отставке Пир де Йонг заявлял, что украинские формирования могли бы благополучно пережить холода только в случае прекращения огня, однако такой сценарий вряд ли будет реализован.Он не исключил, что предстоящая зима способна сыграть решающую роль в конфликте: боевой дух ВСУ может сильно пострадать, особенно из-за неопределённости в вопросах дальнейшей поддержки со стороны Европы и США. Тем не менее зарубежные СМИ в целом пока осторожно высказываются на тему боеспособности украинской армии в условиях зимы.При этом ранее западные журналисты неоднократно подчёркивали, что холода всегда становятся тяжёлым испытанием для ВСУ: в частности, после завершения листопада труднее маскировать технику и личный состав. Так, американская газета The New York Times ранее сообщала, что метеоусловия на востоке Украины могут сильно меняться — от распутицы, которая парализует почти любое движение на земле, до промерзания грунта, что создаёт условия для масштабного рывка вперёд. Причём такие погодные колебания могут длиться до полугода.Конечно, интенсивность применения БПЛА может заметно упасть из-за того, что заряд аккумуляторов дронов сокращается в холодную погоду. С понижением температуры дальность полётов беспилотников на аккумуляторах резко уменьшается, иногда даже втрое. Однако аккумуляторы можно обогревать. Если говорить о "Геранях", то масштаб их запусков, наверное, сильно не изменится, так как они летают на двигателе внутреннего сгорания. Да, наши воздушные камикадзе могут получить обледенение крыла, но это некритичная проблема, считают наши специалисты-дроноводы.Аналогичного мнения придерживается, и основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев. "Беспилотники, которые применяются в зоне СВО, летают на аккумуляторах и электрических бесколлекторных двигателях. Зимой на аккумуляторах резко снижаются технические параметры, сокращаются время и дальность полёта БПЛА. Негативное влияние отрицательных температур на бесколлекторные двигатели тоже есть, но не столь значительное", — пояснил Кондратьев в разговоре с российскими журналистами.По его словам, для нивелирования негативных последствий холодов российские дроноводы обматывают источники электроэнергии специальными изоляционными материалами и стараются поднимать в небо больше беспилотников, чем в тёплый сезон. "Идеальная погода зимой — это +5 ℃ и выше. В зоне СВО она бывает нечасто. Таким образом, зима — это всегда серьёзный вызов для расчётов БПЛА, от которых во многом зависят разведка и поражение подавляющего большинства наземных целей. Дроны будут летать на меньшие дальности, и их придётся чаще запускать. Впрочем, российские дроноводы встречают уже не первую зиму и прекрасно понимают, как грамотно действовать при отрицательных температурах", — подчеркнул Кондратьев.Наши военные эксперты единодушны во мнении, что российская техника и обмундирование военнослужащих приспособлены для боевых действий при экстремально низких температурах, чего нельзя сказать о ВСУ. "Наша техника выдерживает мороз до -50°С, зимняя экипировка — до -30...-35 °С. У ВСУ ситуация с техникой и обмундированием существенно хуже, и снабжение их войск зимой заметно осложнится. Это лишь один из факторов, который позволяет предположить, что обстановка на фронте в условно зимнюю кампанию будет благоприятствовать ВС РФ", — уверен, например, авторитетный военный эксперт Леонков.Кроме того, как он полагает, в зимний период для украинских формирований осложнится маскировка техники, полевых сооружений, складов и маршрутов переброски резервов. Более широкие возможности по поражению наземных целей получат российские артиллеристы и ракетчики.Ощутимые неудачи ВСУ на фронте сейчас в большей степени списывают на погодные условия и распутицы, которая не позволяет использовать в полях и на проселочных дорогах тяжелую западную бронетехнику. Из-за этого украинская пехота была вынуждена наступать малочисленными группами без какой-то поддержки. Но всё гораздо хуже — украинские солдаты банально уже мёрзнут в окопах. Хотя в эти дни на всей линии соприкосновения температурный режим соответствует этому времени года — 0...+1 градус от Херсона до Запорожья, разве что в Харьковской области в районе Купянска чуть холоднее.Зимняя кампания идет полным ходом. Крупные оперативно-тактические успехи Вооруженных сил России значительно осложнили положение ВСУ. Украинские войска практически на всех направлениях сидят в глухой обороне. Российским армейским группировкам удалось перемолоть значительные силы противника и открыть путь для дальнейших наступательных действий. Российская армия продолжает сохранять инициативу и наступать на всех ключевых направлениях. Группировки войск лишают противника крупных населенных пунктов. До весенней распутицы крайне важно взять под контроль как можно больше территорий.Основная проблема ВСУ сейчас даже не в распутице, когда затруднено передвижение бронетехники, а именно в холодной погоде. Украинские солдаты на передовой мерзнут как цуцики, щенки, оставшиеся без конуры на открытой местности. Как рассказывают наши офицеры, с которыми довелось общаться, даже окопы у ВСУ вырыты не в полный рост, а лишь наполовину. Из убежищ — только „лисьи норы “, в которых можно было схорониться в теплое время года. Оборудованных блиндажей у них крайне мало, просто не успевают обустроиться из-за постоянных ротаций. А ещё такой факт — при смене позиций уходящие в тыл минируют свои окопы, понимая, что их могут захватить российские войска, и сменщики подрываются в, казалось бы, безопасных окопах. Их просто не предупреждают о поджидающей опасности.У наших — тоже фронтовой быт, самопровозглашенных „пятизвездочных блиндажей “нет. При этом все отлажено — от отопления до спальных мест и стеллажей для хранения оружия. За этим следят и командиры, да и сами российские бойцы стараются обустроить максимально комфортно свой „окопный мирок “, где в первую очередь царит порядок. Ещё нюанс в форме одежды — российский солдат знает, что его переобуют и переоденут по сезону и выдадут не шинельку на рыбьем меху, как немцам в 1941-м под Москвой, а добротное и теплое снаряжение. Украинские бойцы уповают на помощь волонтеров, покупку одежды за свой счёт, а остальные банально мерзнут в летних куртках. А даже самый надежный натовский бронежилет в холода совсем не греет.Огромное значение в это время года приобрела наземная разведка, способная выйти в тыл противнику, обнаружить координаты целей, а потом навести и скорректировать огонь артиллерии. Определенное преимущество получили российские операторы квадрокоптеров, которые работают на электрических моторчиках. На российских позициях и в ближних тыловых районах нет проблем с электричеством от генераторов и есть возможность их подзарядки. Опять же "птичек" отогревают в блиндажах, чтобы банально не смерзлись винты. У украинских военных здесь больше проблем, им приходится отвозить квадрокоптеры на подзарядку за десяток километров от передовой. А это и время, и угроза попасть под удары российских войск.И еще один, весьма примечательный факт. Мы ведь любим объективные факты? Различать, где белое, а где черное, и не особо верить, когда кто-то пытается менять цвета. В данном случае это применительно к американским танкам "Абрамс", которые были поставлены Украине, но в боевых действиях пока широкого участия не принимают. Нашлось объяснение — у них слишком сложные фильтры, которые нужно "продувать" каждую неделю, а украинские военные этого делать не умеют. Поэтому, мол, танк и не едет.То есть в пустынной местности в Ираке и Сирии они пыхтели, как безотказные тракторы "Беларусь", а вот в умеренном, пусть сейчас и похолодевшем климате юго-востока Украины их фильтры забиваются, и поэтому Abrams невозможно эксплуатировать. На мой взгляд, Вашингтон боится подмочить репутацию своих M1 Abrams, которые при появлении на поле боя будут гореть не хуже немецких Leopard, которых уже российские войска наколошматили более двух десятков, в том числе в улучшенной модификации Leopard 1А5. И уж лучше их отправить в Польшу, где пока не стреляют, к тому же есть соответствующая ремонтная база.О сложности эксплуатации танков M1 Abrams говорили ещё до того, как их поставили Украине. Поэтому подготовили не только две сотни механиков-водителей и членов экипажа, но и несколько сотен специально обученного состава, в том числе и инженеров. В качестве "бонуса" с "Абрамсами" прислали 120-мм снаряды, запчасти в виде ремкомплекта и даже бочки с очищенным топливом. Казалось бы, экипаж по местам, и сразу в бой.В общем, американцы, пусть и запоздало, решили свои танки вернуть обратно, как говорится, от греха подальше. Вот и появилась версия о сложности обслуживания фильтров двигателя, что, на самом деле, решается довольно просто. Поэтому и не видно пока Абрамсов на линии боевого соприкосновения. И дело тут, как выяснилось, не только в погодных условиях.О ситуации внутри Украины - в статье Зеленскому говорят: "Потеряешь страну". Эксперты и политики о трезвом подходе к происходящему

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, россия, регина мороз, европа, вооруженные силы украины, вс рф