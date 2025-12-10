"Серьезные переговоры без утечек": политолог про значение визита Уиткоффа и Кушнера в Кремль - 10.12.2025 Украина.ру
"Серьезные переговоры без утечек": политолог про значение визита Уиткоффа и Кушнера в Кремль
Отсутствие информационных утечек из Вашингтона после переговоров представителей Трампа в Кремле говорит о серьезности диалога. США демонстрируют готовность к реальным переговорам, но против расширения конфликта. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-10T04:00
2025-12-10T04:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072584437_0:0:2869:1613_1920x0_80_0_0_d71fed698e12c6d739ae5c043bb0a1fa.jpg
Отвечая на вопрос о сигналах от администрации США, эксперт отметил, что после визита спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа и бизнесмена и бывшего старшего советника президента США Джареда Кушнера в Кремль "значимых утечек из Вашингтона не было". По его оценке, "Трамп готов разговаривать по существу. Он не готов спокойно смотреть на попытки географического расширения конфликта". Эксперт добавил, что попытка горизонтальной эскалации, судя по турецким СМИ, вызвала "плохо скрываемое бешенство" и пошла в минус на фоне сложных переговоров Трампа с Эрдоганом.При этом, как полагает политолог, американский лидер не готов существенно расширять повестку переговоров. "Трампу важно выскочить из конфликта, сохранив возможность немного компенсировать расходы, которые понесла Америка. А для этого ему надо создать бизнес-среду, в которой без США нельзя было бы обойтись. Но я сомневаюсь, что сейчас у Трампа есть большие геополитические планы на Украину. Расширяться он явно не готов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Запад тестирует Россию и готовится объявить о победе Украины в проигранной войне.
Отсутствие информационных утечек из Вашингтона после переговоров представителей Трампа в Кремле говорит о серьезности диалога. США демонстрируют готовность к реальным переговорам, но против расширения конфликта. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о сигналах от администрации США, эксперт отметил, что после визита спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа и бизнесмена и бывшего старшего советника президента США Джареда Кушнера в Кремль "значимых утечек из Вашингтона не было".
"Во-первых, переговоры действительно серьезные. Во-вторых, после последних сливов набросков плана гайки в Вашингтоне закрутили очень сильно", — заявил Евстафьев.
По его оценке, "Трамп готов разговаривать по существу. Он не готов спокойно смотреть на попытки географического расширения конфликта".
Эксперт добавил, что попытка горизонтальной эскалации, судя по турецким СМИ, вызвала "плохо скрываемое бешенство" и пошла в минус на фоне сложных переговоров Трампа с Эрдоганом.
При этом, как полагает политолог, американский лидер не готов существенно расширять повестку переговоров. "Трампу важно выскочить из конфликта, сохранив возможность немного компенсировать расходы, которые понесла Америка. А для этого ему надо создать бизнес-среду, в которой без США нельзя было бы обойтись. Но я сомневаюсь, что сейчас у Трампа есть большие геополитические планы на Украину. Расширяться он явно не готов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Запад тестирует Россию и готовится объявить о победе Украины в проигранной войне.
Лента новостейМолния