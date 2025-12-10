"Туман войны" как оружие: Евстафьев про ключевое преимущество России за столом переговоров - 10.12.2025 Украина.ру
"Туман войны" как оружие: Евстафьев про ключевое преимущество России за столом переговоров
Способность России сохранять тайну вокруг военных успехов создает серьезное стратегическое преимущество. Эта же тактика, использованная Киевом для введения в заблуждение союзников, привела к потере доверия США. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-10T04:30
Рассуждая о дипломатии, эксперт отметил, что нормальные переговоры не бывают прозрачными, и перешел к аналогии с СВО. "Одно из величайших достижений политической системы России – это именно туман войны. И мы, и противник узнаем о наших успехах на фронте через некоторое время после того, как они случились", — заявил Евстафьев. По его словам, это снимает возможность внешних политических манипуляций.Политолог указал, что Киев попытался использовать "туман войны" в своих целях, что привело к фиаско во взаимоотношениях с президентом США. Евстафьев подчеркнул, что истинная сила Запада исторически заключалась в умении хранить секреты крупных сделок. "Из своего опыта несостоявшегося арабиста я могу сказать, что таким примером были Кэмп-Дэвидские соглашения от 1979 года о мире между Израилем и Египтом, про которые было объявлено после того, как они были заключены. Советское руководство, конечно, о чем-то догадывалось, но для него это стало неприятной неожиданностью. Именно в этом сила Запада", — заключил собеседник издания.
новости, россия, киев, сша, дмитрий евстафьев, дональд трамп, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, война, война на украине, сво, международные отношения, международная политика, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Россия, Киев, США, Дмитрий Евстафьев, Дональд Трамп, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, война, война на Украине, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, международные отношения, Международная политика, эксперты, аналитики, Аналитика

"Туман войны" как оружие: Евстафьев про ключевое преимущество России за столом переговоров

04:30 10.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Способность России сохранять тайну вокруг военных успехов создает серьезное стратегическое преимущество. Эта же тактика, использованная Киевом для введения в заблуждение союзников, привела к потере доверия США. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Рассуждая о дипломатии, эксперт отметил, что нормальные переговоры не бывают прозрачными, и перешел к аналогии с СВО. "Одно из величайших достижений политической системы России – это именно туман войны. И мы, и противник узнаем о наших успехах на фронте через некоторое время после того, как они случились", — заявил Евстафьев. По его словам, это снимает возможность внешних политических манипуляций.
Политолог указал, что Киев попытался использовать "туман войны" в своих целях, что привело к фиаско во взаимоотношениях с президентом США.
"Он же еще летом рассказывал Трампу, как ВСУ окружили российские войска. Трамп ему поверил и потерял два месяца в надежде, что хотя бы часть из того, что Зеленский ему показывал на картах, является правдой. Оказалось, что почти ничего из этого правдой не является. Поэтому сейчас мы видим тотальное недоверие Трампа к Зеленскому", — сказал эксперт.
Евстафьев подчеркнул, что истинная сила Запада исторически заключалась в умении хранить секреты крупных сделок.
"Из своего опыта несостоявшегося арабиста я могу сказать, что таким примером были Кэмп-Дэвидские соглашения от 1979 года о мире между Израилем и Египтом, про которые было объявлено после того, как они были заключены. Советское руководство, конечно, о чем-то догадывалось, но для него это стало неприятной неожиданностью. Именно в этом сила Запада", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.
Россия, Киев, США, Дмитрий Евстафьев, Дональд Трамп, переговоры по Украине 2025, переговоры, война, война на Украине, СВО, международные отношения, Международная политика, эксперты, аналитики, Аналитика
 
