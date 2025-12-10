https://ukraina.ru/20251210/tuman-voyny-kak-oruzhie-evstafev-pro-klyuchevoe-preimuschestvo-rossii-za-stolom-peregovorov-1072839230.html

"Туман войны" как оружие: Евстафьев про ключевое преимущество России за столом переговоров

"Туман войны" как оружие: Евстафьев про ключевое преимущество России за столом переговоров - 10.12.2025 Украина.ру

"Туман войны" как оружие: Евстафьев про ключевое преимущество России за столом переговоров

Способность России сохранять тайну вокруг военных успехов создает серьезное стратегическое преимущество. Эта же тактика, использованная Киевом для введения в заблуждение союзников, привела к потере доверия США. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-12-10T04:30

2025-12-10T04:30

2025-12-10T04:30

новости

россия

киев

сша

дмитрий евстафьев

дональд трамп

украина.ру

переговоры по украине 2025

переговоры

новости переговоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072557255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55b69a40be727a755affa5da70d474e0.jpg

Рассуждая о дипломатии, эксперт отметил, что нормальные переговоры не бывают прозрачными, и перешел к аналогии с СВО. "Одно из величайших достижений политической системы России – это именно туман войны. И мы, и противник узнаем о наших успехах на фронте через некоторое время после того, как они случились", — заявил Евстафьев. По его словам, это снимает возможность внешних политических манипуляций.Политолог указал, что Киев попытался использовать "туман войны" в своих целях, что привело к фиаско во взаимоотношениях с президентом США. Евстафьев подчеркнул, что истинная сила Запада исторически заключалась в умении хранить секреты крупных сделок. "Из своего опыта несостоявшегося арабиста я могу сказать, что таким примером были Кэмп-Дэвидские соглашения от 1979 года о мире между Израилем и Египтом, про которые было объявлено после того, как они были заключены. Советское руководство, конечно, о чем-то догадывалось, но для него это стало неприятной неожиданностью. Именно в этом сила Запада", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.

россия

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, сша, дмитрий евстафьев, дональд трамп, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, война, война на украине, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, международные отношения, международная политика, эксперты, аналитики, аналитика