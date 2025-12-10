https://ukraina.ru/20251210/tuman-voyny-kak-oruzhie-evstafev-pro-klyuchevoe-preimuschestvo-rossii-za-stolom-peregovorov-1072839230.html
"Туман войны" как оружие: Евстафьев про ключевое преимущество России за столом переговоров
Способность России сохранять тайну вокруг военных успехов создает серьезное стратегическое преимущество. Эта же тактика, использованная Киевом для введения в заблуждение союзников, привела к потере доверия США. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Рассуждая о дипломатии, эксперт отметил, что нормальные переговоры не бывают прозрачными, и перешел к аналогии с СВО. "Одно из величайших достижений политической системы России – это именно туман войны. И мы, и противник узнаем о наших успехах на фронте через некоторое время после того, как они случились", — заявил Евстафьев. По его словам, это снимает возможность внешних политических манипуляций.Политолог указал, что Киев попытался использовать "туман войны" в своих целях, что привело к фиаско во взаимоотношениях с президентом США. Евстафьев подчеркнул, что истинная сила Запада исторически заключалась в умении хранить секреты крупных сделок. "Из своего опыта несостоявшегося арабиста я могу сказать, что таким примером были Кэмп-Дэвидские соглашения от 1979 года о мире между Израилем и Египтом, про которые было объявлено после того, как они были заключены. Советское руководство, конечно, о чем-то догадывалось, но для него это стало неприятной неожиданностью. Именно в этом сила Запада", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.
Рассуждая о дипломатии, эксперт отметил, что нормальные переговоры не бывают прозрачными, и перешел к аналогии с СВО. "Одно из величайших достижений политической системы России – это именно туман войны. И мы, и противник узнаем о наших успехах на фронте через некоторое время после того, как они случились", — заявил Евстафьев. По его словам, это снимает возможность внешних политических манипуляций.
Политолог указал, что Киев попытался использовать "туман войны" в своих целях, что привело к фиаско во взаимоотношениях с президентом США.
"Он же еще летом рассказывал Трампу, как ВСУ окружили российские войска. Трамп ему поверил и потерял два месяца в надежде, что хотя бы часть из того, что Зеленский ему показывал на картах, является правдой. Оказалось, что почти ничего из этого правдой не является. Поэтому сейчас мы видим тотальное недоверие Трампа к Зеленскому", — сказал эксперт.
Евстафьев подчеркнул, что истинная сила Запада исторически заключалась в умении хранить секреты крупных сделок.
"Из своего опыта несостоявшегося арабиста я могу сказать, что таким примером были Кэмп-Дэвидские соглашения от 1979 года о мире между Израилем и Египтом, про которые было объявлено после того, как они были заключены. Советское руководство, конечно, о чем-то догадывалось, но для него это стало неприятной неожиданностью. Именно в этом сила Запада", — заключил собеседник издания.