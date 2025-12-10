Ловушка для ВСУ: Алехин о том, как ВС РФ отрезают Харьков от Великого Бурлука, Купянска и Волчанска - 10.12.2025 Украина.ру
Ловушка для ВСУ: Алехин о том, как ВС РФ отрезают Харьков от Великого Бурлука, Купянска и Волчанска
Ловушка для ВСУ: Алехин о том, как ВС РФ отрезают Харьков от Великого Бурлука, Купянска и Волчанска
Ловушка для ВСУ: Алехин о том, как ВС РФ отрезают Харьков от Великого Бурлука, Купянска и Волчанска
Уничтожение ключевых мостов и плотины создает для командования ВСУ серьезную логистическую проблему. Резервы теперь приходится перебрасывать по длинным маршрутам, что растягивает коммуникации. О замысле по оперативной изоляции целых участков фронта рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя последствия ударов ВС РФ по инфраструктуре, эксперт описал вынужденные меры противника. "Командование украинской группировки войск в срочном порядке вынуждено перебрасывать имеющиеся у них резервы по другим логистическим маршрутам, к примеру, по линии Чугуев-Коробочкино-Лебяжье-Хотомля", — отметил Алехин.Он подчеркнул, что это крайне неэффективный путь. "А это слишком длинный транспортный рукав (50-70 километров) в сторону линии боевого соприкосновения", — заявил военный обозреватель.По его оценке, происходящее — часть четкого плана. "Становится очевидным, что ВС РФ методично отрезают Харьков от Великого Бурлука, Волчанска и Купянска. Последние удары по мосту и плотине могут быть частью замысла по изоляции района боевых действий в преддверии дальнейших и решительных наступательных действий", — резюмировал Алехин.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отправила ВСУ "Бандероль", которая отрезала Харьков от Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Об уничтожении натовской техники, современных засадах, украинских пленных и иностранных наемниках — в материале Игоря Гомольского "Боец "Хакас": "Моральное состояние противника значения не имеет. Мы все равно победим" на сайте Украина.ру.
Ловушка для ВСУ: Алехин о том, как ВС РФ отрезают Харьков от Великого Бурлука, Купянска и Волчанска

06:00 10.12.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Уничтожение ключевых мостов и плотины создает для командования ВСУ серьезную логистическую проблему. Резервы теперь приходится перебрасывать по длинным маршрутам, что растягивает коммуникации. О замысле по оперативной изоляции целых участков фронта рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Комментируя последствия ударов ВС РФ по инфраструктуре, эксперт описал вынужденные меры противника. "Командование украинской группировки войск в срочном порядке вынуждено перебрасывать имеющиеся у них резервы по другим логистическим маршрутам, к примеру, по линии Чугуев-Коробочкино-Лебяжье-Хотомля", — отметил Алехин.
Он подчеркнул, что это крайне неэффективный путь. "А это слишком длинный транспортный рукав (50-70 километров) в сторону линии боевого соприкосновения", — заявил военный обозреватель.
По его оценке, происходящее — часть четкого плана. "Становится очевидным, что ВС РФ методично отрезают Харьков от Великого Бурлука, Волчанска и Купянска. Последние удары по мосту и плотине могут быть частью замысла по изоляции района боевых действий в преддверии дальнейших и решительных наступательных действий", — резюмировал Алехин.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отправила ВСУ "Бандероль", которая отрезала Харьков от Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.
Об уничтожении натовской техники, современных засадах, украинских пленных и иностранных наемниках — в материале Игоря Гомольского "Боец "Хакас": "Моральное состояние противника значения не имеет. Мы все равно победим" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния