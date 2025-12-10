https://ukraina.ru/20251210/kto-budet-novym-ermakom-ukrainskie-elity-gotovyatsya-k-peredelu-sobstvennosti-i-vlasti-1072856510.html
Кто будет новым Ермаком. Украинские элиты готовятся к переделу собственности и власти
Кто будет новым Ермаком. Украинские элиты готовятся к переделу собственности и власти
Представители украинской политической элиты сейчас волнуются по поводу фигуры наследника Андрея Ермака, слетевшего с поста главы офиса президента под грузом подозрений в коррупции.
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Формально должность главы Офиса не предполагает практически никакой власти – это лишь менеджер или секретарь, который следит за документами. Однако Ермак взял на себя слишком много неофициальных полномочий, поэтому его отставки добивались даже многие из его вчерашних сотоварищей и протеже.
Издание "Украинская правда" сообщает, что против Ермака интриговала даже его креатура – премьер-министр Юлия Свириденко, а также спикер Рады Руслан Стефанчук. Они якобы требовали от Владимира Зеленского отставки главы Ермака, почувствовав, как и под ними шатаются кресла.
Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" в связи с этой публикацией пишет, что в реальности этот "заговор" свидетельствует о переходном периоде борьбы за ресурсы и контроль, который происходит пока как бы под ковром.
"Главный скрытый процесс в том, что украинская элита пытается перестроиться на условиях коллективного управления, которое не предполагает абсолютной фигуры. Но коллективная модель всегда рождает борьбу за роль координатора. В ближайшие месяцы именно это станет источником напряжения между парламентом, кабинетом министров и офисом президента", - пишет "Резидент".
Ермак расставлял на все значимые посты своих людей, концентрируя власть, но многие резонно опасаются, что "новая метла" сметёт чиновников с насиженных мест.
Беспокойство проявляют главы военных администраций, которых фактически назначал Ермак ради противодействия местному самоуправлению. От того, кто возглавит Офис президента, зависит, у кого и под каким предлогом будут отнимать бизнес, то есть, ожидается очередной передел собственности. С другой стороны, ряд украинских экспертов называют должность главы Офиса президента "расстрельной" - он должен похоронить свои политические амбиции, так как на него рано или поздно "повесят всех собак".
Зеленский пока держит паузу, утверждая, что выбирает между министром обороны Денисом Шмыгалем, главой ГУР Кириллом Будановым*, первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей, замглавы Офиса президента Павлом Палисой и первым вице-премьером Михаилом Федоровым. Однако за увольнение некоторых из них должна проголосовать Рада, которая в кои-то веки обретает возможность шантажа.
Кислицу Зеленский и сам, похоже, не желает видеть на этом посту, утверждая, что тот может не согласиться "тратить свое время на внутренние вопросы".
Украинский политолог Михаил Чаплыга уверен, что Буданов на эту должность не согласится, поскольку у него имеются планы и политические амбиции с прицелом на будущее. Дениса Шмыгаля он считает ставленником лидера "бунтовщиков" среди "Слуг народа" Давида Арахамии, а это вряд ли понравится Зеленскому.
Блогер Анатолий Шарий утверждает, что сам Зеленский хотел бы видеть на этой должности Федорова, но этому противится часть "слуг народа", которые должны его сначала уволить с занимаемой должности. Федорова пиарит и скандальная нардеп Марьяна Безуглая, считая его лучшим кандидатом на эту должность. Украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон" считает, что "по раскладам ближе всего к назначению именно вице-премьер Федоров, которого очень настырно толкают "соросята".
Бывший генпрокурор Юрий Луценко обращает особое внимание на Палису, бывшего командира 93-1 ОМБР "Холодный яр". Луценко уверен, что Зеленский сейчас пытается удержать власть исключительно, опираясь на штыки. Именно поэтому он дескать и назначает выходцев из СБУ главами военных администраций. С этим же он связывает и вероятное назначение Павла Палисы на должность главы Офиса президента. По его мнению, Украина вошла в наиболее опасную стадию любой авторитарной системы, когда она будет держаться исключительно на репрессивном аппарате.
Как бы предваряя репрессии, омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заранее объявил, что россияне готовят на Украине протестные акции с целью дестабилизации ситуации. Использовать предположительно хотят в первую очередь матерей и жен пленных и пропавших без вести. В 2018 году Петр Порошенко*, почувствовав, что трон под ним зашатался, придумал точно такой же план под кодовым названием "Шатун".
Украинский оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада" пишет, что выбрать сейчас нового "серого кардинала" не так-то просто. Всё сводится к тому, что те кандидаты, которые устраивают американцев, не устраивают Зеленского, а те, которые устраивают Зеленского, попадут под давление американцев.
Кто бы ни стал преемником Андрея Ермака, он будет не только перераспределять собственность, но и усиливать репрессии, учитывая шаткость положения Зеленского, оказавшегося под давлением администрации Дональда Трампа. Само положение нового главы Офиса президента повяжет его с Зеленским, стало быть, и с его желанием продолжать войну. В случае перемирия Зеленский и любой новый глава Офиса могут лишиться власти, влияния и стать фигурантами антикоррупционных расследований.
И украинская политическая элита это понимает. Поэтому даже под угрозой оказаться в немилости будет требовать продолжать войну и насильственную мобилизацию.
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов