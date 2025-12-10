https://ukraina.ru/20251210/kto-budet-novym-ermakom-ukrainskie-elity-gotovyatsya-k-peredelu-sobstvennosti-i-vlasti-1072856510.html

Кто будет новым Ермаком. Украинские элиты готовятся к переделу собственности и власти

Кто будет новым Ермаком. Украинские элиты готовятся к переделу собственности и власти - 10.12.2025 Украина.ру

Кто будет новым Ермаком. Украинские элиты готовятся к переделу собственности и власти

Представители украинской политической элиты сейчас волнуются по поводу фигуры наследника Андрея Ермака, слетевшего с поста главы офиса президента под грузом подозрений в коррупции.

2025-12-10T04:50

2025-12-10T04:50

2025-12-10T04:50

эксклюзив

владимир зеленский

офис президента

рада

андрей ермак

михаил федоров

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_42282d19aad912934a16f6d93a2da7e6.jpg

Формально должность главы Офиса не предполагает практически никакой власти – это лишь менеджер или секретарь, который следит за документами. Однако Ермак взял на себя слишком много неофициальных полномочий, поэтому его отставки добивались даже многие из его вчерашних сотоварищей и протеже.Издание "Украинская правда" сообщает, что против Ермака интриговала даже его креатура – премьер-министр Юлия Свириденко, а также спикер Рады Руслан Стефанчук. Они якобы требовали от Владимира Зеленского отставки главы Ермака, почувствовав, как и под ними шатаются кресла.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" в связи с этой публикацией пишет, что в реальности этот "заговор" свидетельствует о переходном периоде борьбы за ресурсы и контроль, который происходит пока как бы под ковром."Главный скрытый процесс в том, что украинская элита пытается перестроиться на условиях коллективного управления, которое не предполагает абсолютной фигуры. Но коллективная модель всегда рождает борьбу за роль координатора. В ближайшие месяцы именно это станет источником напряжения между парламентом, кабинетом министров и офисом президента", - пишет "Резидент".Ермак расставлял на все значимые посты своих людей, концентрируя власть, но многие резонно опасаются, что "новая метла" сметёт чиновников с насиженных мест.Беспокойство проявляют главы военных администраций, которых фактически назначал Ермак ради противодействия местному самоуправлению. От того, кто возглавит Офис президента, зависит, у кого и под каким предлогом будут отнимать бизнес, то есть, ожидается очередной передел собственности. С другой стороны, ряд украинских экспертов называют должность главы Офиса президента "расстрельной" - он должен похоронить свои политические амбиции, так как на него рано или поздно "повесят всех собак".Зеленский пока держит паузу, утверждая, что выбирает между министром обороны Денисом Шмыгалем, главой ГУР Кириллом Будановым*, первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей, замглавы Офиса президента Павлом Палисой и первым вице-премьером Михаилом Федоровым. Однако за увольнение некоторых из них должна проголосовать Рада, которая в кои-то веки обретает возможность шантажа.Кислицу Зеленский и сам, похоже, не желает видеть на этом посту, утверждая, что тот может не согласиться "тратить свое время на внутренние вопросы".Украинский политолог Михаил Чаплыга уверен, что Буданов на эту должность не согласится, поскольку у него имеются планы и политические амбиции с прицелом на будущее. Дениса Шмыгаля он считает ставленником лидера "бунтовщиков" среди "Слуг народа" Давида Арахамии, а это вряд ли понравится Зеленскому.Блогер Анатолий Шарий утверждает, что сам Зеленский хотел бы видеть на этой должности Федорова, но этому противится часть "слуг народа", которые должны его сначала уволить с занимаемой должности. Федорова пиарит и скандальная нардеп Марьяна Безуглая, считая его лучшим кандидатом на эту должность. Украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон" считает, что "по раскладам ближе всего к назначению именно вице-премьер Федоров, которого очень настырно толкают "соросята".Бывший генпрокурор Юрий Луценко обращает особое внимание на Палису, бывшего командира 93-1 ОМБР "Холодный яр". Луценко уверен, что Зеленский сейчас пытается удержать власть исключительно, опираясь на штыки. Именно поэтому он дескать и назначает выходцев из СБУ главами военных администраций. С этим же он связывает и вероятное назначение Павла Палисы на должность главы Офиса президента. По его мнению, Украина вошла в наиболее опасную стадию любой авторитарной системы, когда она будет держаться исключительно на репрессивном аппарате.Как бы предваряя репрессии, омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заранее объявил, что россияне готовят на Украине протестные акции с целью дестабилизации ситуации. Использовать предположительно хотят в первую очередь матерей и жен пленных и пропавших без вести. В 2018 году Петр Порошенко*, почувствовав, что трон под ним зашатался, придумал точно такой же план под кодовым названием "Шатун".Украинский оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада" пишет, что выбрать сейчас нового "серого кардинала" не так-то просто. Всё сводится к тому, что те кандидаты, которые устраивают американцев, не устраивают Зеленского, а те, которые устраивают Зеленского, попадут под давление американцев.Кто бы ни стал преемником Андрея Ермака, он будет не только перераспределять собственность, но и усиливать репрессии, учитывая шаткость положения Зеленского, оказавшегося под давлением администрации Дональда Трампа. Само положение нового главы Офиса президента повяжет его с Зеленским, стало быть, и с его желанием продолжать войну. В случае перемирия Зеленский и любой новый глава Офиса могут лишиться власти, влияния и стать фигурантами антикоррупционных расследований.И украинская политическая элита это понимает. Поэтому даже под угрозой оказаться в немилости будет требовать продолжать войну и насильственную мобилизацию.Подробнее о ситуации с преследование авторитетных депутатов - в статье "Перевоспитание" депутата или "подножка" планам Трампа. Что говорят на Украине о деле Анны Скороход*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, владимир зеленский, офис президента, рада, андрей ермак, михаил федоров, мид