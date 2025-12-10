"Это приблизит нас к глобальной войне": Ищенко — о последствиях пиратства в мировом океане - 10.12.2025 Украина.ру
"Это приблизит нас к глобальной войне": Ищенко — о последствиях пиратства в мировом океане
Атаки дронов на торговые суда угрожают парализовать основные морские пути. Это может вызвать распад глобальной экономики на изолированные регионы и приблизить мир к большой войне. О разрушительных последствиях в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт заявил, что современные технологии позволяют легко наносить такие удары. "Все-таки морские дроны можно изготовить в простых условиях, а наведение их можно обеспечить даже без спутниковой группировки", — сказал Ищенко.Он пояснил, что для полного хаоса достаточно атаковать корабли в ключевых узкостях мировых маршрутов. "И если по примеру хуситов атаковать суда во всех узких местах морских торговых путей, то всемирную морскую торговлю можно парализовать", — отметил политолог.По его словам, последует цепная реакция, которая затронет каждую страну. "Это приведет к тотальному разрыву экономических связей и регионализации мира", — констатировал аналитик.В результате, как заявил Ищенко, государства закроются в своих блоках, начнут с подозрением смотреть на соседей, и мир резко скатится к опасной черте. "И это на пару десяток шагов приблизит нас к глобальной войне", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале: "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.
"Это приблизит нас к глобальной войне": Ищенко — о последствиях пиратства в мировом океане

Атаки дронов на торговые суда угрожают парализовать основные морские пути. Это может вызвать распад глобальной экономики на изолированные регионы и приблизить мир к большой войне. О разрушительных последствиях в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт заявил, что современные технологии позволяют легко наносить такие удары. "Все-таки морские дроны можно изготовить в простых условиях, а наведение их можно обеспечить даже без спутниковой группировки", — сказал Ищенко.
Он пояснил, что для полного хаоса достаточно атаковать корабли в ключевых узкостях мировых маршрутов. "И если по примеру хуситов атаковать суда во всех узких местах морских торговых путей, то всемирную морскую торговлю можно парализовать", — отметил политолог.
По его словам, последует цепная реакция, которая затронет каждую страну. "Это приведет к тотальному разрыву экономических связей и регионализации мира", — констатировал аналитик.
В результате, как заявил Ищенко, государства закроются в своих блоках, начнут с подозрением смотреть на соседей, и мир резко скатится к опасной черте. "И это на пару десяток шагов приблизит нас к глобальной войне", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале: "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния