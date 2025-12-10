https://ukraina.ru/20251210/eto-priblizit-nas-k-globalnoy-voyne-ischenko--o-posledstviyakh-piratstva-v-mirovom-okeane-1072859931.html
"Это приблизит нас к глобальной войне": Ищенко — о последствиях пиратства в мировом океане
"Это приблизит нас к глобальной войне": Ищенко — о последствиях пиратства в мировом океане - 10.12.2025 Украина.ру
"Это приблизит нас к глобальной войне": Ищенко — о последствиях пиратства в мировом океане
Атаки дронов на торговые суда угрожают парализовать основные морские пути. Это может вызвать распад глобальной экономики на изолированные регионы и приблизить мир к большой войне. О разрушительных последствиях в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-10T04:45
2025-12-10T04:45
2025-12-10T04:45
новости
россия
дональд трамп
украина.ру
миа "россия сегодня"
ростислав ищенко
атака
дроны
флот
корабль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072530516_0:119:676:499_1920x0_80_0_0_30067f04f32167c531fa9fef451a25cb.jpg
Эксперт заявил, что современные технологии позволяют легко наносить такие удары. "Все-таки морские дроны можно изготовить в простых условиях, а наведение их можно обеспечить даже без спутниковой группировки", — сказал Ищенко.Он пояснил, что для полного хаоса достаточно атаковать корабли в ключевых узкостях мировых маршрутов. "И если по примеру хуситов атаковать суда во всех узких местах морских торговых путей, то всемирную морскую торговлю можно парализовать", — отметил политолог.По его словам, последует цепная реакция, которая затронет каждую страну. "Это приведет к тотальному разрыву экономических связей и регионализации мира", — констатировал аналитик.В результате, как заявил Ищенко, государства закроются в своих блоках, начнут с подозрением смотреть на соседей, и мир резко скатится к опасной черте. "И это на пару десяток шагов приблизит нас к глобальной войне", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале: "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072530516_0:56:676:562_1920x0_80_0_0_5eee6dbea53f4e56a8c72fed4e112d56.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дональд трамп, украина.ру, миа "россия сегодня", ростислав ищенко, атака, дроны, флот, корабль, сво, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", Ростислав Ищенко, атака, дроны, флот, корабль, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация
"Это приблизит нас к глобальной войне": Ищенко — о последствиях пиратства в мировом океане
Атаки дронов на торговые суда угрожают парализовать основные морские пути. Это может вызвать распад глобальной экономики на изолированные регионы и приблизить мир к большой войне. О разрушительных последствиях в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт заявил, что современные технологии позволяют легко наносить такие удары. "Все-таки морские дроны можно изготовить в простых условиях, а наведение их можно обеспечить даже без спутниковой группировки", — сказал Ищенко.
Он пояснил, что для полного хаоса достаточно атаковать корабли в ключевых узкостях мировых маршрутов. "И если по примеру хуситов атаковать суда во всех узких местах морских торговых путей, то всемирную морскую торговлю можно парализовать", — отметил политолог.
По его словам, последует цепная реакция, которая затронет каждую страну. "Это приведет к тотальному разрыву экономических связей и регионализации мира", — констатировал аналитик.
В результате, как заявил Ищенко, государства закроются в своих блоках, начнут с подозрением смотреть на соседей, и мир резко скатится к опасной черте. "И это на пару десяток шагов приблизит нас к глобальной войне", — резюмировал собеседник издания.