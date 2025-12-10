https://ukraina.ru/20251210/ekonomika-ukrainy-i-voyna-elektricheskaya-detsentralizatsiya-i-evropeyskie-finansovye-spory-1072857262.html

Экономика Украины и война: электрическая децентрализация и европейские финансовые споры

Главными темами минувшей недели стали продолжающиеся удары ВКС России по объектам украинской энергетики и вышедшие на новый уровень споры европейцев по вопросу конфискации российских золотовалютных резервов.

эксклюзив

владимир зеленский

венгрия

тимур миндич

россия

александр якименко

ес

евросоюз

вкс

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066161689_64:80:1201:720_1920x0_80_0_0_22c0537a9dfbf1ed8fd6cd05b5523391.jpg

Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Электроэнергетическая децентрализацияЗа 9 месяцев уходящего года Украина увеличила импорт солнечных панелей в 2,3 раза до 2,053 ГВт. Директор по маркетингу компании Atmosfera Тимур Якименко в комментарии изданию Delo.ua комментируя данную новость, отметил, что на фоне роста стоимости электроэнергии за последние три года в три раза, средний срок окупаемости домашних СЭС сократился до 4–5 лет, а для бизнеса до 2–3 лет, что стимулирует спрос на СЭС. Заодно сами закупки стали более осмысленными, а рынок перешёл от чистых СЭС до систем "СЭС плюс накопитель". Самих накопителей за 9 месяцев ввезли на 957 МВт*ч, тогда как в прошлом году их ввезли на 628 МВт*ч.В связи со всем этим стоит отметить несколько моментов.Во-первых, 2,053 ГВт ввезённых панелей соответствует двум атомным энергоблокам ВВЭР-1000 по мощности, но не по вкладу в энергосистему. Солнечные и ветряные электростанции являются недиспетчерезируемой генерацией, которая, к тому же крайне зависит от погодных условий. А это означает, что в пасмурную погоду от СЭС без накопителя не будет толку, а солнечную погоду он будет "сливать" мощность в энергосистему. Последняя и так на ладан дышит, а к весне ей будет ещё сложнее управлять. Таким образом то, что является спасением для бизнеса и граждан, уже на следующем этапе станет головной болью диспетчеров.Во-вторых, построение децентрализованной энергосистемы в рамках отдельно взятой страны, что завещали Зеленский и Шмыгаль в начале 2023 года, превратилось в практическую реализацию призыва "Спасайся кто может". Ну вот бизнес и отдельные граждане спасаются. Вот только все без исключения издержки бизнес в итоге переложит на конечного потребителя, что в итоге и без продолжения российских атак по энергетической инфраструктуре превратит украинскую энергетическую бедность в нищету. И про издержки: замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует подорожание молочных и мясных продуктов на треть в случае сохранения отключений электроэнергии длительностью свыше 8 часов в день.К слову, об ударах. Они продолжились. За минувшую неделю "под раздачу" попала инфраструктура практически по всей стране от бывшего Бурштынского энергоострова до Одесской, Полтавской и Черниговской областей. Причём в последней прилетело по наспех собранной из импортного оборудования газотурбинной станции. Заодно прилёты были по газодобывающей инфраструктуре.Собственно, как только дела в украинской электроэнергетике идут на поправку и начинает сокращаться длительность отключений, так достаточно быстро ВКС исправляют ситуацию вгоняют страну в отключения длительностью до 16 часов в сутки. И это в условиях без заморозков как таковых.А так как прилетало всерьёз, то на время приходилось снижать выработку электроэнергии на атомных энергоблоках. В итоге досталось и соседней Молдавии. Последняя с начала года отказалась от электроэнергии из Приднестровья, чем нанесла сильный удар по экономике непризнанной республики, переключившись на закупку электроэнергии на Украине и Румынии. Теперь же, когда с поставками с Украины стало туго, Кишинёв попросил Румынию срочно оказать помощь перетоками. Если по уму (но вместо него чиновники руководствуются политической целесообразностью), то правительству Майи Санду нужно просить помощи не у Бухареста, а снова восстанавливать разрушенные кооперационные связи между берегами Днестра, чтобы в ПМР в достаточном объёме поступал природный газ, и Молдавская ГРЭС могла вырабатывать электроэнергию не только для обеспечения собственных потребностей ПМР, но и для Молдавии.Бюджетные новостиНесмотря на политический кризис, вызванный "плёнками Миндича" и отставкой Андрея Ермака, депутаты Рады всё же проголосовали за госбюджет на 2026 год — Давид Арахамия (он же гражданин США Ден Браун) удержал парламентское большинство под контролем.Теперь украинские СМИ порционно выдают новости о бюджетных параметрах. В частности, в следующем году планируется в 2 раза увеличить стипендии студентам. Однако предметное изучение параметров бюджета имеет примерно такую же предсказательную ценность как прогноз погоды от сурка из зоопарка или предсказания победителя футбольного чемпионата "Евро" от осьминога из аквариума, а практическая ценность и вовсе находится ниже нуля.Конечные параметры украинского бюджета не имеют никакой ценности просто потому, что бюджет изначально был крайне нереалистичным и писался из расчёта на поступление 60 млрд евро внешнего финансирования. И чем ближе к обозначенному главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен сроку принятия решения о конфискации российских ЗВР через выдачу Украине "репарационного кредита", тем больше сигналов о том, что не будет ни конфискации, ни кредита.· Гендиректор Euroclear Валери Урбен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что "нет такой процедуры, по которой Euroclear просто так отдаёт деньги Евросоюзу". Это второе за неделю заявление от Урбен о невозможности конфискации российских ЗВР.· Financial Times со ссылкой на свои источники сообщает о нежелании Франции вкладывать в "репарационный кредит" российские 18 млрд евро, которые хранились на счетах французских коммерческих банков. Формальная причина — "банки имеют другие обязательства по контрактам в отличие от депозитария". Проще говоря, другие вкладчики в банки такой шаг не оценят, менеджерам придётся успокаивать инвесторов и изыскивать средства для докапитализации банков, чтобы восстановить их резервы. Аналогичную позицию заняла и Япония, которая заморозила российские средства на 30 млрд долларов.· Bloomberg сообщает, что США призвали страны ЕС заблокировать конфискацию ЗВР так как у Вашингтона свои виды на российские деньги — американские чиновники желают их инвестировать в послевоенное восстановление Украины.· Также против конфискации ЗВР выступил Китай, отметив, что односторонние ограничения лишь усугубляют ситуацию на Украине.· Неделей ранее против конфискации высказались Европейский центробанк и МВФ.Тем не менее, Еврокомиссия не унимается, а Лондон выступает в роли подстрекателя — премьер Стармер поддерживает план Еврокомиссии.Financial Times сообщает, что евробюрократы нашли в договорах ЕС статью, позволяющую принимать решения без единогласного согласия всех стран-членов, что позволит заморозить российские ЗВР бессрочно, а не продлевать блокировку каждые полгода, "расторговываясь" с другими странами объединения.Кроме того, как пишет Politico, предлагает странам ЕС согласиться на предоставление Бельгии финансовых гарантий для принуждения её к принятию решения о конфискации ЗВР. Германии предлагается ради этого зарезервировать 51,3 млрд евро, Франции — 34 млрд евро, Италии и Испании 25,1 и 18,9 млрд евро соответственно, Нидерландам предложено выложить 13,4 млрд, а Польше 10,3 млрд. Взносы оставшихся стран сильно меньше 10 млрд евро.Можно не сомневаться, что налогоплательщики из данных стран будут в восторге от решений своих политиков, согласись те взять взаймы десятки миллиардов евро под спасение Украины. Не трудно представить как Словакия и Венгрия, которым предложили занять 1,5 и 1,4 млрд евро соответственно ради страны, чей глава бесплотных сил хвастается подрывом нефтепровода "Дружба", отреагируют на такую инициативу. К слову, про реакцию на инициативы. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия подадут иск в суд ЕС об отмене плана RePowerEU, который предусматривает отказ от российского газа до 2027. Ранее официальные лица Венгрии заявляли, что заблокируют конфискацию российских ЗВР.В целом, из этой истории можно сделать несколько выводов.Первый — евробюрократы пошли во все тяжкие: в порыве борьбы за достижение политической целесообразности они допускают вопиющие нарушения принципов, положенных в основание Евросоюза. В прошлом году ЕК поддержала удар Украины по "Дружбе", в этом пытается "прогнуть" Бельгию.Второй — ЕС как финансовый тыл Украины надорвался и тащить режим, чьим медийным воплощением стал Тимур Миндич, не в состоянии.Третий — рано или поздно украинская трагедия закончится, и сжатая евробюрократами пружина распрямится, что обернётся масштабным ударом по позициям Брюсселя как идейного вдохновителя и движущую силу антироссийской борьбы.МАГАТЭ про ЧАЭС14 февраля 2025 года Украина сообщила о попадании БПЛА "Герань-2" с фугасной боевой частью по укрытию над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Сообщалось, что удар вызвал пожар на внешней и внутренней облицовке арки и повредил оборудование в гараже кранового хозяйства, однако не привёл к повышению радиационного фона.Момент атаки совпал с тяжёлыми переговорами Киева с представителями новой американской администрации, которая навязывала Зеленскому "минеральную сделку" и в России был воспринят не иначе как очередная медийная провокация, о которой быстро забыли все без исключения.Но не МАГАТЭ. Представители организации провели инспекцию укрытия и выяснили, что новое укрытие потеряло возможность удерживать возможные выбросы, однако несущие элементы конструкции и системы мониторинга не получили "постоянных повреждений". Впоследствии на крыше провели восстановительные работы.При этом мнение МАГАТЭ об утрате укрытием возможности сдерживать возможные выбросы вызывает вопросы так как внутри укрытия давление ниже, чем снаружи. Как следствие, в укрытие засасывается воздух снаружи и затем пропускает его через фильтры. Тем не менее, ЕБРР планирует модернизировать объект в 2026 году.В общем, можно считать, что киевской власти удалось в итоге привлечь внимание европейцев к ЧАЭС и выбить средства на ремонт укрытия.Прочие новостиНидерланды выделят Украине на 2026 год 700 млн евро финансирования.Financial Times сообщает, что из-за украинских атак на танкеры в Чёрном море стоимость фрахта выросла в три раза за месяц, а цены на страховку выросли с 0,25–0,3% до 0,5–0,75% от стоимости судна. Возросшую стоимость страховки издание называет критической для перевозок зерна и нефти. В связи с этим возникает несколько вопросов: как долго будут сохраняться цены на фрахт с повышенной стоимостью страхования и выдержит ли украинская экономика ответные удары со стороны России."Укржелдорога" планирует построить новое здание железнодорожного вокзала в "Фастове" Киевской области, по которому трижды прилетало за последнюю неделю — город является важной железнодорожной станцией, которую ВКС решили вывести из строя, чтобы затруднить железнодорожную логистику.За 11 месяцев текущего года УЗ (Украинская железная дорога) перевезла чуть больше 23 млн тонн зерновых, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — сказались рост тарифов и закрытие европейского рынка. А с 1 января грузовые перевозки станут дороже на 26%, а летом подорожают ещё на 11%, что приведёт к ещё большему сокращению объёмов грузооборота.Тем временем 23% украинского экспорта пришлись на растительные масла, которых вывезли на 5,76 млрд долларов. 60% поставок масел пришлись на рынок Евросоюза, ещё по 15% на Ближний Восток и Юго-Восточную Азию.В ноябре Украина импортировала 946 тыс. тонн дизельного топлива — рекордные объёмы за последние 16 месяцев.О других проблемах Украины - в статье Поражение энергетики и ВПК: сводка ударов ВС РФ по объектам Украины к этому часу

венгрия

россия

