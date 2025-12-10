"Все равно подумают на Россию": Ищенко раскрыл опасность безадресных морских ударов - 10.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251210/vse-ravno-podumayut-na-rossiyu-ischenko-raskryl-opasnost-bezadresnykh-morskikh-udarov-1072854119.html
"Все равно подумают на Россию": Ищенко раскрыл опасность безадресных морских ударов
"Все равно подумают на Россию": Ищенко раскрыл опасность безадресных морских ударов - 10.12.2025 Украина.ру
"Все равно подумают на Россию": Ищенко раскрыл опасность безадресных морских ударов
Атаки морских дронов на гражданские суда создают крайне опасный прецедент, способный вызвать цепную реакцию в мировом масштабе. Пиратские методы, когда удар наносится неизвестно кем, ведут к тотальной дестабилизации. О возможных последствиях в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-10T04:15
2025-12-10T04:15
новости
россия
турция
ростислав ищенко
дональд трамп
дмитрий евстафьев
украина.ру
миа "россия сегодня"
атака
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063154402_0:128:1072:731_1920x0_80_0_0_8f54fcb01615df79ddd04e92fe87a371.jpg
Комментируя долгосрочные последствия атак на российские танкеры у берегов Турции, эксперт заявил, что ситуация может выйти из-под контроля. Он раскрыл логику возможной эскалации, которая уже не будет иметь отношения к украинскому конфликту. ""Все равно подумают на Россию. Так почему же не потопить пару-тройку судов, идущих в британские порты". Потом будут топить не пару-тройку, а по 200-300", — привел рассуждения гипотетических подражателей политолог.Безадресность таких атак, по его словам, делает ситуацию особенно взрывоопасной и отличает ее даже от действий хуситов в Красном море. "Вроде бы и претензий ни к кому не предъявишь. И ответ тоже улетает неизвестно куда. А когда всем друг друг отвечают, но никто не признается, даже переговоры вести не с кем", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале: "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.
россия
турция
черное море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063154402_0:27:1072:831_1920x0_80_0_0_1298fffe4b3dfdc0c929ae86a0e1fbf6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, турция, ростислав ищенко, дональд трамп, дмитрий евстафьев, украина.ру, миа "россия сегодня", атака, черное море, танкер, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, флот, черноморский флот
Новости, Россия, Турция, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Дмитрий Евстафьев, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", атака, Черное море, танкер, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, флот, Черноморский флот

"Все равно подумают на Россию": Ищенко раскрыл опасность безадресных морских ударов

04:15 10.12.2025
 
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Атаки морских дронов на гражданские суда создают крайне опасный прецедент, способный вызвать цепную реакцию в мировом масштабе. Пиратские методы, когда удар наносится неизвестно кем, ведут к тотальной дестабилизации. О возможных последствиях в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя долгосрочные последствия атак на российские танкеры у берегов Турции, эксперт заявил, что ситуация может выйти из-под контроля.
"Если доставать будут слишком много, то это уже точно не украинцы. И даже если у России не возникнет желание ответить симметрично, у кого-нибудь может возникнуть желание ответить симметрично, но под прикрытием", — сказал Ищенко.
Он раскрыл логику возможной эскалации, которая уже не будет иметь отношения к украинскому конфликту. ""Все равно подумают на Россию. Так почему же не потопить пару-тройку судов, идущих в британские порты". Потом будут топить не пару-тройку, а по 200-300", — привел рассуждения гипотетических подражателей политолог.
Безадресность таких атак, по его словам, делает ситуацию особенно взрывоопасной и отличает ее даже от действий хуситов в Красном море.
"Вроде бы и претензий ни к кому не предъявишь. И ответ тоже улетает неизвестно куда. А когда всем друг друг отвечают, но никто не признается, даже переговоры вести не с кем", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале: "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияТурцияРостислав ИщенкоДональд ТрампДмитрий ЕвстафьевУкраина.руМИА "Россия сегодня"атакаЧерное моретанкерСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОСпецоперацияфлотЧерноморский флот
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:50Кто будет новым Ермаком. Украинские элиты готовятся к переделу собственности и власти
04:45"Это приблизит нас к глобальной войне": Ищенко — о последствиях пиратства в мировом океане
04:35Накануне коллапса. Что говорят на Украине о состоянии энергетической системы
04:30"Туман войны" как оружие: Евстафьев про ключевое преимущество России за столом переговоров
04:20Несмотря на коррупцию: Нидерланды выделят дополнительные средства на помощь Украине в 2026 году
04:20"Украина – это лишний элемент": Евстафьев обозначил геоэкономические приоритеты Трампа
04:15"Все равно подумают на Россию": Ищенко раскрыл опасность безадресных морских ударов
04:00"Серьезные переговоры без утечек": политолог про значение визита Уиткоффа и Кушнера в Кремль
03:55Администрация США "теоретически" поддерживает проект о санкциях против России — сенатор
03:30Бойцы ВС РФ не допускают прорыва гарнизона ВСУ из окружённого Димитрова
03:13МИД РФ прокомментировал новую стратегию национальной безопасности США
02:52Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
02:24"Кассандра" из Финляндии. Стубб оценил перспективы мира на Украине
01:41"Герани" атакуют инфраструктуру в Одесской области. Сводка ударов по объектам Украины к этому часу
01:05Опасные "Маша и Медведь", Львовское средневековье и затор в порту Одессы. Сводка от канала "Украина.ру"
00:33Фронтовая сводка от телеграм-канала "Дневник десантника"
00:16Украинский актёр и военный назвал мультфильм "Маша и Медведь" "термоядерным оружием РФ"
00:13Во Львове мужчина отбивался от сотрудников ТЦК с помощью "секиры-молотка"
00:10В результате атаки беспилотников на Геническ повреждены дома, дети получили стресс
00:03Акватория Одессы заполнилась скоплением грузовых судов, вызвав слухи о конце войны или сбоях в порту
Лента новостейМолния