"Все равно подумают на Россию": Ищенко раскрыл опасность безадресных морских ударов

Атаки морских дронов на гражданские суда создают крайне опасный прецедент, способный вызвать цепную реакцию в мировом масштабе. Пиратские методы, когда удар наносится неизвестно кем, ведут к тотальной дестабилизации. О возможных последствиях в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-12-10T04:15

Комментируя долгосрочные последствия атак на российские танкеры у берегов Турции, эксперт заявил, что ситуация может выйти из-под контроля. Он раскрыл логику возможной эскалации, которая уже не будет иметь отношения к украинскому конфликту. ""Все равно подумают на Россию. Так почему же не потопить пару-тройку судов, идущих в британские порты". Потом будут топить не пару-тройку, а по 200-300", — привел рассуждения гипотетических подражателей политолог.Безадресность таких атак, по его словам, делает ситуацию особенно взрывоопасной и отличает ее даже от действий хуситов в Красном море. "Вроде бы и претензий ни к кому не предъявишь. И ответ тоже улетает неизвестно куда. А когда всем друг друг отвечают, но никто не признается, даже переговоры вести не с кем", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале: "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.

2025

