"Все равно подумают на Россию": Ищенко раскрыл опасность безадресных морских ударов
Атаки морских дронов на гражданские суда создают крайне опасный прецедент, способный вызвать цепную реакцию в мировом масштабе. Пиратские методы, когда удар наносится неизвестно кем, ведут к тотальной дестабилизации. О возможных последствиях в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
новости
россия
турция
ростислав ищенко
дональд трамп
дмитрий евстафьев
украина.ру
миа "россия сегодня"
атака
черное море
Комментируя долгосрочные последствия атак на российские танкеры у берегов Турции, эксперт заявил, что ситуация может выйти из-под контроля. Он раскрыл логику возможной эскалации, которая уже не будет иметь отношения к украинскому конфликту. ""Все равно подумают на Россию. Так почему же не потопить пару-тройку судов, идущих в британские порты". Потом будут топить не пару-тройку, а по 200-300", — привел рассуждения гипотетических подражателей политолог.Безадресность таких атак, по его словам, делает ситуацию особенно взрывоопасной и отличает ее даже от действий хуситов в Красном море. "Вроде бы и претензий ни к кому не предъявишь. И ответ тоже улетает неизвестно куда. А когда всем друг друг отвечают, но никто не признается, даже переговоры вести не с кем", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале: "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.
Комментируя долгосрочные последствия атак на российские танкеры у берегов Турции, эксперт заявил, что ситуация может выйти из-под контроля.
"Если доставать будут слишком много, то это уже точно не украинцы. И даже если у России не возникнет желание ответить симметрично, у кого-нибудь может возникнуть желание ответить симметрично, но под прикрытием", — сказал Ищенко.
Он раскрыл логику возможной эскалации, которая уже не будет иметь отношения к украинскому конфликту. ""Все равно подумают на Россию. Так почему же не потопить пару-тройку судов, идущих в британские порты". Потом будут топить не пару-тройку, а по 200-300", — привел рассуждения гипотетических подражателей политолог.
Безадресность таких атак, по его словам, делает ситуацию особенно взрывоопасной и отличает ее даже от действий хуситов в Красном море.
"Вроде бы и претензий ни к кому не предъявишь. И ответ тоже улетает неизвестно куда. А когда всем друг друг отвечают, но никто не признается, даже переговоры вести не с кем", — констатировал собеседник издания.