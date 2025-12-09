https://ukraina.ru/20251209/ukrainskiy-front-v-deystvii-evropu-pospeshili-spisat-so-schetov-a-ona-sozdat-serznye-problemy-1072860784.html

Украинский фронт в действии: Европу поспешили списать со счетов, а она создаёт серьёзные проблемы Трампу

Белый дом после успеха на Ближнем Востоке активно взялся за разработку плана завершения украинского кризиса по той же схеме, предпочтя работать напрямую со сторонами конфликта, а европейских чиновников, не разделяющих стремления к миру, оставили за пределами стола переговоров. На самом же деле роль Европы в украинском вопросе сегодня очень велика

Президент США Дональд Трамп и вся его команда после успеха на Ближнем Востоке активно включилась в процесс разработки плана завершения украинского кризиса по той же схеме, что использовали для Сектора Газы, они предпочли работать напрямую со сторонами конфликта – что более чем логично и разумно – а европейских чиновников, не разделяющих стремления к миру, оставили за пределами стола переговоров, на котором пишется будущее соглашение по урегулированию конфликта. По этому поводу часто иронизируют, что Европу оставили под столом переговоров.Однако большая политика – это большая игра, и начеку нужно оставаться до самого победного конца, до того момента, когда он уже точно наступил, а не до собственного субъективного ощущения, что ты уже выиграл, а другие ничем не могут тебе навредить.В разгар коррупционного скандала, переросшего в политический кризис, на фоне отступления ВСУ с некоторых направлений и попадания украинских военных в окружение, глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в Европу, откуда вернулся совсем недавно. "Снова клянчить деньги и оружие поехал", сразу слышится со всех сторон. А полетел он туда, чтобы, во-первых, выслушать доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о ходе консультаций с представителями США, во-вторых, чтобы обсудить суть американского плана в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем – евротроицей, желающей продолжения войны, затем – пообщаться в Брюсселе с руководством ЕС, изо всех сил добивающегося кражи замороженных российских активов, чтобы эти деньги передать Киеву в виде т.н. "репарационного кредита", и наконец в Риме – встретиться с Папой Римским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.Неслучайно турне произошло именно сейчас – Киев и Европа пообещали представить вечером 9 декабря собственный вариант мирного плана, который позже передадут Соединённым Штатам. Из документа, по словам Зеленского, убрали "совсем откровенно непроукраинские пункты", таким образом, вместо предложенных американцами 28 их осталось 20, компромисса по территориальному вопросу пока нет, отдельно отметил он.Ресурсы и возможности Европы, конечно, несопоставимы с ресурсами и возможностями США в масштабах разрешения сложного международного конфликта, но роль, которую Старый свет играет в происходящем вокруг Украины, недооценивать ни в коем случае нельзя. Она, как мы видим, носит деструктивный характер. Прямо как бывший глава британского правительства Борис Джонсон весной 2022 года убеждал Банковую ничего не подписывать и воевать до последнего украинца, сейчас целая группа европейских чиновников твердит Зеленскому, что нельзя идти ни на какую сделку, предложенную Трампом, пока Киев не получит железобетонные гарантии безопасности, желательно схожие со статьёй 5 Устава НАТО (о коллективной обороне), и тем более, не соглашаться ни на какие территориальные уступки.Если Киев не согласится вывести войска с той части Донбасса, которая ещё находится под его контролем, соответственно, Россия не выведет свои войска с подконтрольной ей части Украины, и всё – план Трампа так и останется проектом на бумаге. The Telegraph уже пишет, что мирная инициатива президента США на грани краха из-за отказа Зеленского отдать весь Донбасс, подчёркивая, что уступка территорий – это серьёзный камень преткновения. Примерно то же самое пишет The Daily Telegraph. Но не стоит забывать, что это британские издания, а именно СМИ Соединённого Королевства запустили активную медиакампанию по подрыву миротворческих усилий Вашингтона.И вот эти противоречия не только мешают завершению украинского кризиса, затронувшего практически всю систему мировой политики, но и усиливают напряжённость между Америкой и Европой – традиционными союзниками. Теперь они противостоят друг другу на украинском дипломатическом фронте.Пока Зеленский перемещался между европейскими столицами, Трамп перепостил на свою страницу в соцсети статью американской газеты New York Post с заголовком "Бессильные европейцы могут только злиться, когда Трамп справедливо отстраняет их от украинской сделки" (в русскоязычном сегменте интернета некоторые не устояли перед соблазном перевести первое слово "impotent" как "импотентный", усиливая ощущение недовольства американского лидера – да, такое значение тоже есть, но всё же конкретно в этом случае всё же уместнее "слабохарактерный", "бессильный" либо "нерешительный").В этой колонке научный сотрудник Института исследований внешней политики Доминик Грин пишет: "Война зашла в тупик. Если так пойдёт и дальше, это может обернуться победой России. Уиткофф, Рубио и Кушнер предложили мирный план, который мог бы защитить интересы Америки, стабилизировать отношения с Россией и установить новый баланс сил. Этот план – тройная победа для европейцев, но они ведут себя как плохие неудачники. Европейцы скорее рискнут войной на условиях Путина, чем миром на условиях Трампа".Автор отмечает, что Великобритания и Франция сейчас пытаются помешать прекращению огня на Украине так же, как делали это в Секторе Газа."Подобно детям, европейцы надеются избежать последствий своей незрелости, топая ногами, потому что взрослые несправедливы, и протягивают руки, чтобы получить дополнительную плату. <…> Взрослые обсудили это предложение по Украине через головы европейцев. Конечно, европейцы чувствуют себя униженными: США и Россия формируют будущее Европы, не советуясь с ними. Но если ты ведёшь себя как ребёнок, то и обращаться с тобой будут соответственно", - говорится в колонке.Но на этом Трамп не остановился – в интервью, которое он дал изданию Politico, досталось всем."Это (ситуация вокруг Украины – ред.) большая проблема для Европы. И они с ней не справляют должным образом. <…> Они говорят очень много. И они ничего не делают. Мы говорим об Украине. Они говорят, но они не делают. А конфликт продолжается и продолжается", - сказал он.А ещё добавил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины."Преимущество [в конфликте] у России. И оно всегда было у неё. Она намного больше, намного сильнее. Я отдаю Украине должное, но, знаете, в какой-то момент победа начинает определяться размером. <...> Ну, ему (Зеленскому – ред.) придётся взять себя в руки и начать, ну, принимать условия. Вы знаете, когда проигрываете, а он проигрывает", - уверенно заявил Трамп.И снова посоветовал Зеленскому найти время, чтобы прочитать предложения по урегулирования, которые украинской стороне передал Белый дом, но это ещё не самое страшное.Корреспондент поинтересовался, не пришло ли время провести президентские выборы на Украине."Да. Я думаю, время настало. Думаю, очень важное время для проведения выборов. Они используют конфликт, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, что украинцы могут, должны иметь выбор", - ответил Трамп.Громкое заявление, бесспорно. Вот только примерно то же самое американский президент говорил про своего нелегитимного украинского коллегу в середине февраля ("Послушайте, пришло время выборов. У них уже давно не было выборов"), однако Зеленский и ныне там. Более того, позволяет себе говорить слово против американских властей, даже находясь в таком уязвимом положении. И даже при том, что проект мирного плана Трампа, по сведениям Службы внешней разведки России, вызвал истеричное отторжение в окружении главы киевского режима.Зеленский не был бы настолько самонадеянным и моментами даже дерзким, если бы не был уверен в поддержке со стороны Европы, чтобы продолжать боевые действия. Значит, такую уверенность ЕС и Великобритания в него вселяют. К тому же им самим это выгодно, ведь пока война на Украине идёт, идут и заказы оборонному сектору западных стран.Вот, например, что Служба внешней разведки России сообщала в конце ноября насчёт Великобритании: "Некогда проблемные предприятия ВПК королевства превратились в локомотив национальной промышленности. Компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на производство продукции военного назначения в интересах Киева. Предполагается наращивать поставки Украине БПЛА за счёт средств стран ЕС. Ожидаемый доход — свыше $6 млрд".Вдобавок Европа сейчас работает над поиском механизма для передачи замороженных российских активов Украине, окончательное решение должны озвучить к саммиту 18 декабря. По имеющейся информации, в первоначальной редакции плана США предлагалось часть этих средств разморозить, а другую - направить в американо-российский инвестиционный фонд для реализации совместных проектов. Впоследствии этот пункт, которым Трамп рассчитывал сблизиться с Москвой для экономического сотрудничества, вычеркнули. Без Европы здесь наверняка не обошлось. Минуc ещё один инструмент в руках президента США.Так или иначе на Украине, пока идут разборки между разными берегами Атлантики, всё продолжит идти своим чередом: Россия неоднократно обозначала, что дипломатическое урегулирование для неё, безусловно, предпочтительнее, но раз так решить вопрос не удаётся, придётся продолжать добиваться поставленных целей военным путём, и ВС РФ делают это успешно, по оценке американского Института по изучению войны, российские войска продвигаются рекордными темпами с самого начала СВО (505 км2 в ноябре, что вдвое больше, чем в октябре).Читайте также: Территории в обмен на гарантии. Почему европейцы могут согласиться с передачей Донбасса России

