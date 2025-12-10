"Украина – это лишний элемент": Евстафьев обозначил геоэкономические приоритеты Трампа - 10.12.2025 Украина.ру
"Украина – это лишний элемент": Евстафьев обозначил геоэкономические приоритеты Трампа
Внешнеполитические усилия Трампа сосредоточены на интеграции в систему крупных капиталов, а не на поддержке Киева. Украинское направление считается затратным и неприоритетным для интересов США. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Анализируя мотивацию американского лидера, эксперт заявил, что подход Трампа часто сводят к деньгам. "И когда говорят, что Трамп – это про деньги, то это не так. Трамп – это про большие деньги. А большие деньги – это большая система", — пояснил Евстафьев. Он отметил, что поэтому Трамп "не может уйти из евроатлантики, но должен уйти из Украины любой ценой"."Почему Трампу нужна большая геоэкономика и почему он не может уйти из евроатлантики, но должен уйти из Украины любой ценой? Потому что Украина – это не его точка затрат", — прямо указал политолог. Он добавил, что для американского лидера важнее точка монетизации в рамках большой системы.Евстафьев подытожил, что для Вашингтона приоритетами являются другие регионы. "Для него главное – энергетика, Ближний Восток и Арктика", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, украина, россия, киев, дональд трамп, дмитрий евстафьев, украина.ру, ближний восток, арктика, деньги, геополитика, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, война на украине, главные новости
Новости, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Дмитрий Евстафьев, Украина.ру, Ближний Восток, Арктика, деньги, геополитика, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, война на Украине, Главные новости

Внешнеполитические усилия Трампа сосредоточены на интеграции в систему крупных капиталов, а не на поддержке Киева. Украинское направление считается затратным и неприоритетным для интересов США. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Анализируя мотивацию американского лидера, эксперт заявил, что подход Трампа часто сводят к деньгам. "И когда говорят, что Трамп – это про деньги, то это не так. Трамп – это про большие деньги. А большие деньги – это большая система", — пояснил Евстафьев. Он отметил, что поэтому Трамп "не может уйти из евроатлантики, но должен уйти из Украины любой ценой".
"Почему Трампу нужна большая геоэкономика и почему он не может уйти из евроатлантики, но должен уйти из Украины любой ценой? Потому что Украина – это не его точка затрат", — прямо указал политолог. Он добавил, что для американского лидера важнее точка монетизации в рамках большой системы.
"Украина – это лишний элемент. Если там удастся отбить хоть что-то, то это уже успех. Он же хвастается, что перестал передавать вооружения бесплатно", — констатировал эксперт.
Евстафьев подытожил, что для Вашингтона приоритетами являются другие регионы. "Для него главное – энергетика, Ближний Восток и Арктика", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США" на сайте Украина.ру.
