Удар по плотине Печенежского водохранилища: эксперт раскрыл детали уничтожения логистики ВСУ - 10.12.2025
Удар по плотине Печенежского водохранилища: эксперт раскрыл детали уничтожения логистики ВСУ
Удар по плотине Печенежского водохранилища: эксперт раскрыл детали уничтожения логистики ВСУ - 10.12.2025 Украина.ру
Удар по плотине Печенежского водохранилища: эксперт раскрыл детали уничтожения логистики ВСУ
ВС РФ перерезают ключевые артерии снабжения ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Удары высокоточным оружием по мостам и плотинам вынуждают командование противника искать обходные пути. Детали операции и применение новых видов вооружений раскрыл военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Эксперт подтвердил нанесение комплексных огневых ударов по критической инфраструктуре противника. "В результате нанесения комплексных огневых ударов по плотине Печенежского водохранилища, дорожное полотно дамбы существенно повреждено", — заявил Алехин.Он уточнил, что плотина находится на трассе Чугуев — Великий Бурлук. "Последний является логистическим хабом, через который на восток Харьковщины противник регулярно перебрасывал подкрепления", — пояснил обозреватель.Для этих целей применялось высокоточное оружие. "Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования "Искандер", аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также новой малогабаритной крылатой ракетой "Бандероль"", — констатировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отправила ВСУ "Бандероль", которая отрезала Харьков от Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Об уничтожении натовской техники, современных засадах, украинских пленных и иностранных наемниках — в материале Игоря Гомольского "Боец "Хакас": "Моральное состояние противника значения не имеет. Мы все равно победим" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Удар по плотине Печенежского водохранилища: эксперт раскрыл детали уничтожения логистики ВСУ

06:10 10.12.2025
 
ВС РФ перерезают ключевые артерии снабжения ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Удары высокоточным оружием по мостам и плотинам вынуждают командование противника искать обходные пути. Детали операции и применение новых видов вооружений раскрыл военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Эксперт подтвердил нанесение комплексных огневых ударов по критической инфраструктуре противника. "В результате нанесения комплексных огневых ударов по плотине Печенежского водохранилища, дорожное полотно дамбы существенно повреждено", — заявил Алехин.
Он уточнил, что плотина находится на трассе Чугуев — Великий Бурлук. "Последний является логистическим хабом, через который на восток Харьковщины противник регулярно перебрасывал подкрепления", — пояснил обозреватель.
Для этих целей применялось высокоточное оружие. "Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования "Искандер", аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также новой малогабаритной крылатой ракетой "Бандероль"", — констатировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отправила ВСУ "Бандероль", которая отрезала Харьков от Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.
Об уничтожении натовской техники, современных засадах, украинских пленных и иностранных наемниках — в материале Игоря Гомольского "Боец "Хакас": "Моральное состояние противника значения не имеет. Мы все равно победим" на сайте Украина.ру.
