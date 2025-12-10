https://ukraina.ru/20251210/udar-po-plotine-pechenezhskogo-vodokhranilischa-ekspert-raskryl-detali-unichtozheniya-logistiki-vsu-1072871126.html

Удар по плотине Печенежского водохранилища: эксперт раскрыл детали уничтожения логистики ВСУ

Удар по плотине Печенежского водохранилища: эксперт раскрыл детали уничтожения логистики ВСУ - 10.12.2025 Украина.ру

Удар по плотине Печенежского водохранилища: эксперт раскрыл детали уничтожения логистики ВСУ

ВС РФ перерезают ключевые артерии снабжения ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Удары высокоточным оружием по мостам и плотинам вынуждают командование противника искать обходные пути. Детали операции и применение новых видов вооружений раскрыл военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-12-10T06:10

2025-12-10T06:10

2025-12-10T06:10

новости

россия

харьковская область

чугуев

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

"искандер"

"кинжал"

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101010/99/1010109926_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d3ce30615d186d3a8698b0c7a0363ade.jpg

Эксперт подтвердил нанесение комплексных огневых ударов по критической инфраструктуре противника. "В результате нанесения комплексных огневых ударов по плотине Печенежского водохранилища, дорожное полотно дамбы существенно повреждено", — заявил Алехин.Он уточнил, что плотина находится на трассе Чугуев — Великий Бурлук. "Последний является логистическим хабом, через который на восток Харьковщины противник регулярно перебрасывал подкрепления", — пояснил обозреватель.Для этих целей применялось высокоточное оружие. "Удары наносились высокоточным оружием наземного базирования "Искандер", аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также новой малогабаритной крылатой ракетой "Бандероль"", — констатировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отправила ВСУ "Бандероль", которая отрезала Харьков от Великого Бурлука" на сайте Украина.ру.Об уничтожении натовской техники, современных засадах, украинских пленных и иностранных наемниках — в материале Игоря Гомольского "Боец "Хакас": "Моральное состояние противника значения не имеет. Мы все равно победим" на сайте Украина.ру.

россия

харьковская область

чугуев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьковская область, чугуев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, "искандер", "кинжал", ракеты, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, война, война на украине, спецоперация