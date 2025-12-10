Бойцы ВС РФ не допускают прорыва гарнизона ВСУ из окружённого Димитрова

https://ukraina.ru/20251210/boytsy-vs-rf-ne-dopuskayut-proryva-garnizona-vsu-iz-okruzhennogo-dimitrova-1072879446.html
Подразделения ВС РФ продолжают уничтожать разрозненные группы и не допускают прорыва формирований ВСУ в районе окружённого Димитрова, рассказал командир отделения с позывным "Малёк". Об этом в ночь на 10 декабря сообщает РИА Новости
Отделение 9-й бригады 51-й гвардейской армии, которым командует "Малёк", действует в интересах группировки войск "Центр". По словам командира, в зоне ответственности подразделения — Родинское (ДНР), а также трасса, ведущая из города в сторону Димитрова и Красноармейска."В данный момент не даем деблокировать в Мирнограде [Димитров] войска ВСУ. При попытке деблокации противник уничтожается. Не даем ни малейшего шанса", — рассказал "Малёк".По его словам, украинские формирования предпринимают попытки прорыва, однако все они своевременно фиксируются операторами подразделений войск беспилотных систем и пресекаются силами российских подразделений."Сегодня ночью противник попытался на технике заскочить, высадить пехоту, прорвать окружение. Но это у него не получилось. Сразу на корню эту попытку мы пресекли", — добавил командир.Ранее сообщалось, что положение украинских войск в Димитрове стремительно ухудшается, российские подразделения сжимают кольцо окружения.
03:30 10.12.2025 (обновлено: 03:36 10.12.2025)
Отделение 9-й бригады 51-й гвардейской армии, которым командует "Малёк", действует в интересах группировки войск "Центр". По словам командира, в зоне ответственности подразделения — Родинское (ДНР), а также трасса, ведущая из города в сторону Димитрова и Красноармейска.
"В данный момент не даем деблокировать в Мирнограде [Димитров] войска ВСУ. При попытке деблокации противник уничтожается. Не даем ни малейшего шанса", — рассказал "Малёк".
По его словам, украинские формирования предпринимают попытки прорыва, однако все они своевременно фиксируются операторами подразделений войск беспилотных систем и пресекаются силами российских подразделений.
"Сегодня ночью противник попытался на технике заскочить, высадить пехоту, прорвать окружение. Но это у него не получилось. Сразу на корню эту попытку мы пресекли", — добавил командир.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.