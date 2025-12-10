https://ukraina.ru/20251210/nakanune-kollapsa-chto-govoryat-na-ukraine-o-sostoyanii-energeticheskoy-sistemy-1072876968.html

Накануне коллапса. Что говорят на Украине о состоянии энергетической системы

Во вторник, 9 декабря, Киев и большинство регионов Украины погрузились в темноту на весь день. По всем областям были спешно введены аварийные отключения света, а ранее введенные графики веерных отключений были отменены.

Украинские эксперты говорят, что энергосистема больше не выдерживает и прогнозируют отсутствие света по 20 часов в сутки минимум до апреля.Компания "Укрэнерго" утверждает, что это - последствия предыдущих массированных атак по энергосистеме. Украинские СМИ отмечают, что во время недавней атаки в Киевской области было серьезно повреждено несколько крупных подстанций. Кроме того, пострадали Бурштынская ТЭС на западе Украины, а также ряд ГЭС, распложенных вдоль русла Днепра и некоторые из подстанций АЭС.Украинский эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев говорит, что энергообъекты получили серьезные повреждения. По его оценкам, в энергосистеме наблюдается огромный дефицит мощностей - минимум, 4 гигаватта.Эксперт Олег Попенко рассказывает изданию "Страна", что из-за повреждений подстанций были отключены несколько блоков АЭС, в том числе на Ровненской АЭС, от которой запитан Киев. Электричество просто сложно доставить. По его оценкам на ремонт уйдет минимум две недели, но, если будут новые удары, сроки ремонта могут возрасти.В то же время директор Центра исследования энергетики Александр Харченко утверждает, что Украине сейчас уже не хватает средств на строительство защитных сооружений на энергообъектах."Я не вижу ресурсов ни у "Укрэнерго", ни у генерирующих или распределительных компаний особенно, чтобы закупать то оборудование, которое уже нужно и будет необходимо через два-три месяца", - паникует эксперт. По его оценкам, у компании "Укрэнерго" в закромах еще осталось какое-то оборудование, а другие компании после очередного повреждения энергообъектов вынуждены будут "просто смотреть".Украинские комментаторы в ответ "передают пламенный привет" организатору Майдана Мустафе Найему, которому ранее были выделены миллиарды на строительство этих сооружений, но они так и не появились.Харченко также говорит, что у Украины не останется оборудования для восстановления энергосистемы, если РФ нанесет еще 2–3 удара. В комментариях на эксперта сразу же "зашикали", обвиняя в разглашении для россиян некой государственной тайны.Однако и исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк тоже рассказывает "Радио НВ", что хороших новостей для украинской энергетики больше не будет, а ранее поставленные западными союзниками когенерационные газовые установки оказались не столь эффективными и маломощными. Павлюк призывает просто адаптироваться под блэкаут и соответствующим образом перестраивать свою жизнь.Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков, отвечая на вопрос о состоянии дел в энергетике страны, говорит о приближающейся катастрофе. "Ситуация критическая и угрожающая. Повреждено большое количество генерирующих мощностей - как на тепловых электростанциях, так и на гидроэлектростанциях", - рассказывает Плачков. По его словам, работают пока преимущественно атомные электростанции, но из-за массированных атак по подстанциям и линиям электропередач, АЭС вынуждены снижать мощность.В будущем он считает вполне вероятным сценарий полного блэкаута по всей стране и отделения украинской энергосистемы от европейской, особенно при похолодании. "На какой-то период Украина будет без электроэнергии, к сожалению, мы можем разделиться с европейской энергосистемой. Поэтому применяются такие жесткие графики отключений", - подчеркивает экс-министр.Нардеп от "Батькивщины" Александр Кучеренко в эфире канала "Новини.Live" советует не ожидать улучшения ситуации в энергетической сфере. "Я не хочу говорить о катастрофе. Не хочу – об апокалипсисе. Но вряд ли ситуация кардинально улучшится. Дай бог, чтобы она не ухудшилась", - с тревогой рассказывает нардеп. По его словам, ресурсы для ремонта и замены оборудования стремительно тают. Это, дескать, вызывает особое беспокойство и требует обсуждения в закрытом режиме с руководителями энергетической отрасли.В то же время украинский военкор с позывным "Мучной" признаёт, что удары по энергетическим объектам серьезно влияют и на возможности передвижения и снабжения ВСУ. Он пишет 8 декабря, что эти удары создают хаос в транспорте и обеспечении. "Проблемы с энергетикой – сложности в работе железной дороги, станций связи, складов, ремонтных баз. Им [россиянам] важно развалить темп наших перемещений и подкреплений", - пишет "Мучной". Он рекомендует создать "ковровое глушение" вдоль энергетических станций и трасс подачи, так как дроны критически зависят от стабильности сигнала.Тем не менее, украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" прогнозирует, что Россия добьет украинские электростанции до Нового года. И произойдет это потому, что экс-министр энергетики Герман Галущенко, фигурантом коррупционного скандала Тимур Миндич и отставной глава Офиса президента Андрей Ермак освоили деньги на защиту электростанций, но при этом начали бить по НПЗ в России ради эскалации войны.Подробнее: Зеленский заявил о готовности Украины к "энергетическому перемирию", если Россия прекратит удары

