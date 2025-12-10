https://ukraina.ru/20251210/nesmotrya-na-korruptsiyu-niderlandy-vydelyat-dopolnitelnye-sredstva-na-pomosch-ukraine-v-2026-godu-1072879874.html
Несмотря на коррупцию: Нидерланды выделят дополнительные средства на помощь Украине в 2026 году
Нидерланды намерены выделить дополнительные 700 млн евро на военную помощь Украине в 2026 году, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом 10 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
Ульянов отметил, что Нидерланды идут на этот шаг несмотря на коррупционный скандал в Киеве.Ранее члены парламента Нидерландов по предложению лидера левого блока "Зелёные левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) Йессе Клавера попросили правительство выделить на военную поддержку Украины дополнительные два миллиарда евро."В качестве первого шага в реализации этого предложения... в общей сложности 700 миллионов евро будут использованы для поддержки Украины", — говорится в ответном письме кабинета министров на предложение депутатов.Также отмечается, что в начале 2026 года кабмин страны рассмотрит вопрос о дальнейших мерах по реализации данного предложения.В конце ноября сообщалось, что выделение средств на приём украинских беженцев с 2027 года правительством Нидерландов не предусмотрено.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
04:20 10.12.2025 (обновлено: 04:24 10.12.2025)
Ульянов отметил, что Нидерланды идут на этот шаг несмотря на коррупционный скандал в Киеве.
Ранее члены парламента Нидерландов по предложению лидера левого блока "Зелёные левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) Йессе Клавера попросили правительство выделить на военную поддержку Украины дополнительные два миллиарда евро.
"В качестве первого шага в реализации этого предложения... в общей сложности 700 миллионов евро будут использованы для поддержки Украины", — говорится в ответном письме кабинета министров на предложение депутатов.
Также отмечается, что в начале 2026 года кабмин страны рассмотрит вопрос о дальнейших мерах по реализации данного предложения.
