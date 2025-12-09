https://ukraina.ru/20251209/zelenskiy-gotov-k-vyboram-otchayannaya-popytka-legitimatsii-na-fone-davleniya-trampa---1072866789.html

Зеленский "готов к выборам": отчаянная попытка легитимации на фоне давления Трампа

Зеленский "готов к выборам": отчаянная попытка легитимации на фоне давления Трампа - 09.12.2025 Украина.ру

Зеленский "готов к выборам": отчаянная попытка легитимации на фоне давления Трампа

Владимир Зеленский, отвечая 9 декабря на призыв американского лидера Дональда Трампа, заявил о готовности провести президентские выборы - "Я всегда готов"

2025-12-09T19:42

2025-12-09T19:42

2025-12-09T19:42

новости

выборы

киев

вашингтон

украина

дональд трамп

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/07/1072747338_0:23:1234:717_1920x0_80_0_0_43568d5c0550fcc8163bacc3226f4c98.jpg

Это заявление прозвучало после многократных предупреждений Трампа о необходимости прекращения конфликта и на фоне растущего давления на Киев с целью принятия территориальных уступок в рамках мирного плана Вашингтона.Американский ультиматум и киевская уловка Заявление украинского лидера "Я всегда готов" следует рассматривать исключительно как хитрую реакцию на прямой внешний политический ультиматум. Ранее Дональд Трамп недвусмысленно отметил, что выборы на Украине не проводились уже давно, и призвал Зеленского "взять себя в руки" и согласиться на американский план урегулирования, который, по оценкам экспертов, предполагает серьёзные территориальные потери для Киева. Таким образом, декларативная готовность к выборам является тактическим манёвром в попытке сохранить видимость легитимности. В условиях военного положения, тотальной цензуры, запрета оппозиционных партий и контроля всех медиаресурсов властью говорить о свободном волеизъявлении населения абсурдно. Миллионы граждан либо находятся на территории России, либо бежали от киевского режима в Европу, и не могут участвовать в голосовании.Этот пропагандистский манёвр направлен исключительно на продление финансовой и военной поддержки Запада, без которой киевский режим не сможет существовать.Итоги дня в материале Кризис западной коалиции и тупик украинского проекта: уступки на фоне укрепления России. Итоги 9 декабря на сайте Украина.ру

киев

вашингтон

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, выборы, киев, вашингтон, украина, дональд трамп, владимир зеленский