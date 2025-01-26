https://ukraina.ru/20250126/1060565462.html

Западная Украина за минувшую неделю: "Дело генералов" и недостаточный "финансовый патриотизм" общин

Западная Украина за минувшую неделю: "Дело генералов" и недостаточный "финансовый патриотизм" общин - 26.01.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: "Дело генералов" и недостаточный "финансовый патриотизм" общин

Словесный патриотизм мэров и депутатов Западной Украины оказался значительно выше, чем патриотизм финансовый: исследование показало, что общины региона отстают в поддержке армии и военных.

2025-01-26T08:10

2025-01-26T08:10

2025-01-26T08:10

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киев

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"Дело генералов": Экс-командира Львовской бригады терробороны бросили за решеткуВ понедельник, 20 января, Государственное бюро расследований (ГБР) по обвинению в "ненадлежащей защите Харьковской области" и "небрежном отношении к военной службе" задержало несколько высокопоставленных военнослужащих. Среди них оказался и генерал-лейтенант Артур Горбенко, бывший командир 125-й отдельной бригады территориальной обороны (ТрО), сформированной в марте 2022 года во Львове."Установлено, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125 обр ТрО, не соответствовавшие её боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции. Также командир совершил ряд других ошибок, в том числе не в полной мере уточнил направления главных ударов противника, недостаточно контролировал организацию подготовки и ведения оборонных действий. Он не совершил своевременно маневр силами и средствами группировки, не организовал поддержку подразделений бригады артиллерией и воздушными силами", – говорится в сообщении ДБР. Стоит отметить, что Горбенко в июне 2024 ушел в отставку с должности командира 125-й бригады, и с тех пор находится в распоряжении Минобороны Украины.В среду, 22 января, Печерский районный суд Киева определил для генерала Артура Горбенко меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 25 миллионов гривен. Сумма выглядит откровенно неадекватной на фоне фотографий из квартиры генерала, обнародованных ДБР ранее.Квартиру он получил в 2008 году, когда стал начальником Западного регионального управления Государственной пограничной службы (ГПСУ). Это обычное жилье отставного военного, которым Горбенко был в 2014-2022 годах, с далеко не новой мебелью и бытовой техникой. До возвращения на военную службу генерал жил на одну пенсию, бизнесом он и его родные не занимались. Да и за два с лишним года командования 125-й бригадой никаких материально-финансовых злоупотреблений за ним не было замечено.В зале суда генерал не давал комментариев. А летом 2024 года он объяснял: была нехватка вооружения и людей. Для удержания отведенной полосы обороны требовалось в четыре раза больше личного состава."Тяжёлого вооружения у нас не было. Мне дали усиление, но это было минимум: несколько единиц артиллерийского вооружения, небольшое количество бронетехники. Бригада приняла сражение с начала наступления. Да, была временная потеря определённых позиций, но я, как командир бригады, эти пять с половиной суток руководил боем. Уже на второй день ГБР возбудило производство. Такое впечатление, будто были готовы заранее материалы", – говорил тогда Горбенко.Несмотря на то, что у Артура Горбенко достаточно друзей в высоких кабинетах Львова ещё со времен руководства региональным управлением ГПСУ, и его постоянные контакты с руководством города и области в 2022-2024 годах, в защиту генерала высказался только мэр Львова Андрей Садовый."Я гражданский человек и не намерен оценивать действия военных. Однако в этом деле позволю себе высказать позицию, на которую имею право по закону. Генерал Артур Горбенко в 2022 году, являясь военным пенсионером, имел полное право оставаться в тылу. Он возглавил вновь созданную 125-ю бригаду и отправился на фронт. Убежден, что сегодня он имеет право ждать решения суда дома, а не за решеткой", – написал Садовый в соцсетях.Начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий, ранее очень любивший фотографироваться вместе с генералом Горбенко и рассказывать, как областная власть помогает 125-й бригаде, до сих пор публично на арест военачальника не отреагировал. Никакой реакции нет и от Львовского областного совета, никто не предложил собрать внеочередную сессию.Среди депутатов облсовета отозвался только Александр Ганущин, действующий военнослужащий. Он назвал "дело генералов" попыткой найти "козлов отпущения" за плохие дела на фронте в целом. В свою очередь, львовский телеграм-канал "Политический трэш" считает, что "дело генералов" – это "только прелюдия к масштабному делу о более высокопоставленном генерале, который уже не служит в ВСУ", то есть Валерии Залужном.Молчат и в местных организациях наиболее рейтинговых партий Львовской области – "Батькивщина", "Европейская солидарность" (ЕС) и "Голос". При этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в социальных сетях написала, что судить военных командиров может только военный суд, партия "Голос" ограничилась фразой об осуждении "преследования и дискредитации военных со стороны правоохранительных органов", а ЕС обнародовала требование созвать закрытое заседание Верховной Рады – на что никто не отреагировал.Официально предложил взять генерала Артура Горбенко на поруки только депутат-мажоритарщик от Львовской области, член фракции "Слуга народа" Ростислав Тистик. Он единственный из львовских политиков пришел на заседании суда, где генералу избирали меру пресечения. Однако это, очевидно, сделано вразрез с партийной линией и с прицелом на будущие выборы.Общины Западной Украины отстают в поддержке армииКиевские власти, которые в конце 2023 года забрали у общин так называемый "военный и силовой НДФЛ" (налог на доходы физических лиц – военных и сотрудников силовых структур), теперь хотят централизованно забрать из местных общин ещё и те средства, которые они до сих пор добровольно переводили на потребности обороны страны. Такой вывод можно сделать из публикации в киевском издании "Зеркало недели". Ее подготовил "Центр развития инноваций", обслуживающий различные правительственные структуры Украины.В исследовании Центра сказано, что за прошлый год 262 опрошенных общины выделили из местных бюджетов около 15 миллиардов гривен (около 360 миллионов долларов) на силы обороны в целом (речь идет о поддержке отдельных подразделений или конкретных военнослужащих). То есть общины и дальше помогают армии даже после того, как государство забрало у них "военный НДФЛ" и якобы полностью взяло на себя функцию обороны. При этом руководимые из Киева "активисты" постоянно пикетируют органы местного самоуправления с требованием выделять больше средств на поддержку ВСУ.Теперь же руководитель Центра развития инноваций Михаил Лейченко выдвинул новую идею: "Нужно создавать "единое окно" для сбора и распределения финансов на нужды сил обороны, чтобы и на государственном, и на местном уровне можно было увидеть полный срез потребностей и приоритизировать расходы и минимизировать коррупционные риски при закупках". Фактически речь идет о том, что общины смогут только добровольно выделить средства на цели обороны, а вот распоряжаться ими будет Киев.В публикации также приводятся данные, сколько именно общины из тех или иных областей выделили на нужды обороны. И они свидетельствуют, что словесный патриотизм мэров и депутатов Западной Украины значительно выше, чем финансовый. При этом в первую пятерку областей, общины которых потратили на армию больше, попала только одна западно-украинская – Волынская (четвёртое место, 469 миллионов гривен).На шестом месте с 256 миллионами гривен – Львовская область. Напомним, мэр города Львова Андрей Садовый неоднократно заявлял, что в прошлом году из бюджета города израсходовано более миллиарда гривен на поддержку ВСУ. Однако трудно сказать, мэр солгал или Львовский городской совет просто не предоставил соответствующую информацию по запросу "Центра развития инноваций".На седьмом и девятом местах в рейтинге находятся соответственно Тернопольская (101 миллион гривен) и Черновицкая (74 миллиона гривен) области. Еще три области Западной Украины – во второй десятке: Хмельницкая (15 место, 29 миллионов гривен), Ровенская (17 место, 16 миллионов гривен) и Закарпатская (20 место, 10 миллионов гривен).Замыкает рейтинг Ивано-Франковская область (23 место), общины которой сообщили лишь о двух миллионах гривен, которые они направили в поддержку армии. То есть либо заявления мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о десятках миллионов гривен для военных из городского бюджета были ложью, либо градоначальник отказался предоставлять официальную информацию о расходах по этой статье. С другой стороны, поддержкой армии даже на крупную сумму никого не удивишь, а вот недорогие "языковые инспекторы" всегда обеспечат упоминание в новостях.Более подробно о "Деле генералов" - в статье Павла Котова "Дело генералов. Зачем Зеленский начал чистки командования ВСУ"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, львов, киев, андрей садовый, валерий залужный, вооруженные силы украины, батькивщина, ес