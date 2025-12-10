Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом - 10.12.2025 Украина.ру
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
Незаконная конфискация замороженных российских активов, если произойдет, без ответа не останется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2025-12-10T02:52
2025-12-10T02:53
"Президент же сказал, что [в этот вопрос] было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание [как действовать]. Без ответа такие шаги не останутся", — сказал Песков, комментируя "Известиям" ситуацию с урегулированием конфликта на Украине.По его словам, эти действия будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц.Напомним, в Евросоюзе назревает глубокий кризис, связанный с попыткой конфискации замороженных российских активов. Бельгия, на территории которой через депозитарий Euroclear хранится около 185 млрд евро российских средств, неожиданно выступила против их изъятия для финансирования Украины.Бельгийцы заявляют о незаконности таких действий, которые нанесут непоправимый удар по доверию к европейской финансовой системе.Однако руководство ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен, подкреплённое позицией Германии, Франции и Италии, настроено решительно, угрожая Бельгии коллективными гарантиями и настаивая на общем решении к 18 декабря.8 декабря газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве сообщила, что страны Евросоюза близки к сделке по изъятию российских активов, решение может быть объявлено на этой или следующей неделе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, россия, дмитрий песков, замороженные активы, бельгия, урсула фон дер ляйен, ес, украина
Новости, Россия, Дмитрий Песков, замороженные активы, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Украина

Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом

02:52 10.12.2025 (обновлено: 02:53 10.12.2025)
 
Незаконная конфискация замороженных российских активов, если произойдет, без ответа не останется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Президент же сказал, что [в этот вопрос] было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание [как действовать]. Без ответа такие шаги не останутся", — сказал Песков, комментируя "Известиям" ситуацию с урегулированием конфликта на Украине.
По его словам, эти действия будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц.
Напомним, в Евросоюзе назревает глубокий кризис, связанный с попыткой конфискации замороженных российских активов. Бельгия, на территории которой через депозитарий Euroclear хранится около 185 млрд евро российских средств, неожиданно выступила против их изъятия для финансирования Украины.
Бельгийцы заявляют о незаконности таких действий, которые нанесут непоправимый удар по доверию к европейской финансовой системе.
Однако руководство ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен, подкреплённое позицией Германии, Франции и Италии, настроено решительно, угрожая Бельгии коллективными гарантиями и настаивая на общем решении к 18 декабря.
8 декабря газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве сообщила, что страны Евросоюза близки к сделке по изъятию российских активов, решение может быть объявлено на этой или следующей неделе.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния