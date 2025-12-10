https://ukraina.ru/20251210/peskov-prokommentiroval-vozmozhnuyu-konfiskatsiyu-aktivov-rossii-zapadom-1072879140.html

Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом

Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом

Незаконная конфискация замороженных российских активов, если произойдет, без ответа не останется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Президент же сказал, что [в этот вопрос] было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание [как действовать]. Без ответа такие шаги не останутся", — сказал Песков, комментируя "Известиям" ситуацию с урегулированием конфликта на Украине.По его словам, эти действия будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц.Напомним, в Евросоюзе назревает глубокий кризис, связанный с попыткой конфискации замороженных российских активов. Бельгия, на территории которой через депозитарий Euroclear хранится около 185 млрд евро российских средств, неожиданно выступила против их изъятия для финансирования Украины.Бельгийцы заявляют о незаконности таких действий, которые нанесут непоправимый удар по доверию к европейской финансовой системе.Однако руководство ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен, подкреплённое позицией Германии, Франции и Италии, настроено решительно, угрожая Бельгии коллективными гарантиями и настаивая на общем решении к 18 декабря.8 декабря газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве сообщила, что страны Евросоюза близки к сделке по изъятию российских активов, решение может быть объявлено на этой или следующей неделе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

