Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
02:52 10.12.2025 (обновлено: 02:53 10.12.2025)
Незаконная конфискация замороженных российских активов, если произойдет, без ответа не останется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Президент же сказал, что [в этот вопрос] было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание [как действовать]. Без ответа такие шаги не останутся", — сказал Песков, комментируя "Известиям" ситуацию с урегулированием конфликта на Украине.
По его словам, эти действия будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц.
Напомним, в Евросоюзе назревает глубокий кризис, связанный с попыткой конфискации замороженных российских активов. Бельгия, на территории которой через депозитарий Euroclear хранится около 185 млрд евро российских средств, неожиданно выступила против их изъятия для финансирования Украины.
Бельгийцы заявляют о незаконности таких действий, которые нанесут непоправимый удар по доверию к европейской финансовой системе.
Однако руководство ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен, подкреплённое позицией Германии, Франции и Италии, настроено решительно, угрожая Бельгии коллективными гарантиями и настаивая на общем решении к 18 декабря.
8 декабря газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве сообщила, что страны Евросоюза близки к сделке по изъятию российских активов, решение может быть объявлено на этой или следующей неделе.