"Фронт не остановится": эксперт о том, почему продвижение к Красному Лиману будет тяжелее взятия Тернов - 20.01.2025 Украина.ру
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"Фронт не остановится": эксперт о том, почему продвижение к Красному Лиману будет тяжелее взятия Тернов
"Фронт не остановится": эксперт о том, почему продвижение к Красному Лиману будет тяжелее взятия Тернов - 20.01.2025 Украина.ру
"Фронт не остановится": эксперт о том, почему продвижение к Красному Лиману будет тяжелее взятия Тернов
На Лиманском направлении много лесов, больших и малых речушек и перепады высот. Все это давало ВСУ преимущество при выстраивании обороны. Несмотря на это, там началось продвижение ВС РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
2025-01-20T04:00
2025-01-20T04:00
новости
россия
донбасс
лнр
владимир евсеев
киселев
вкс
красный лиман
краснолиманское направление
покровск/красноармейск
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Долгое время линия фронта на Луганском направлении не двигалась, и на днях Минобороны РФ официально сообщило об освобождении населенного пункта Терны.На Лиманском направлении фронт действительно долгое время находился в стагнации. В основном российские военные вели контрбатарейную борьбу, отметил эксперт.Для этого российские военные постоянно обстреливали позиции ВСУ с помощью артиллерии, ВКС, танковых подразделений, а также проводили штурмы, указал полковник запаса.Местность на Лиманском направлении очень тяжелая. Там много лесов, больших и малых речушек и резкие перепады высот. Все это давало противнику преимущество при выстраивании обороны, подчеркнул эксперт."Сами Терны находятся в низине. Дальнейшее движение на запад в сторону самого Красного Лимана станет еще труднее для наших подразделений, потому что там будут сплошные многовековые леса, которые до войны киевский режим нещадно вырубал и вывозил на продажу. Тем не менее, наши штурмовики потихоньку будут двигаться. Фронт не остановится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250117/1060339221.html
россия
донбасс
лнр
красный лиман
краснолиманское направление
покровск/красноармейск
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новости, россия, донбасс, лнр, владимир евсеев, киселев, вкс, красный лиман, краснолиманское направление, покровск/красноармейск, вс рф, украина, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, ЛНР, Владимир Евсеев, Киселев, ВКС, Красный Лиман, Краснолиманское направление, Покровск/Красноармейск, ВС РФ, Украина, СВО, детали, Спецоперация

"Фронт не остановится": эксперт о том, почему продвижение к Красному Лиману будет тяжелее взятия Тернов

04:00 20.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Лиманском направлении много лесов, больших и малых речушек и перепады высот. Все это давало ВСУ преимущество при выстраивании обороны. Несмотря на это, там началось продвижение ВС РФ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
Долгое время линия фронта на Луганском направлении не двигалась, и на днях Минобороны РФ официально сообщило об освобождении населенного пункта Терны.
На Лиманском направлении фронт действительно долгое время находился в стагнации. В основном российские военные вели контрбатарейную борьбу, отметил эксперт.
"Дело в том, что основные свои усилия армия России сосредоточила на более значимом Покровском (Красноармейском) направлении, а здесь мы должны были не просто сдерживать противника, но и постоянно его беспокоить", — уточнил Киселев.
Для этого российские военные постоянно обстреливали позиции ВСУ с помощью артиллерии, ВКС, танковых подразделений, а также проводили штурмы, указал полковник запаса.
Местность на Лиманском направлении очень тяжелая. Там много лесов, больших и малых речушек и резкие перепады высот. Все это давало противнику преимущество при выстраивании обороны, подчеркнул эксперт.
"Сами Терны находятся в низине. Дальнейшее движение на запад в сторону самого Красного Лимана станет еще труднее для наших подразделений, потому что там будут сплошные многовековые леса, которые до войны киевский режим нещадно вырубал и вывозил на продажу. Тем не менее, наши штурмовики потихоньку будут двигаться. Фронт не остановится", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Виталий Киселев: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
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