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Армии Запада готовятся детально обсудить военное присутствие на Украине

Армии Запада готовятся детально обсудить военное присутствие на Украине - 25.03.2025 Украина.ру

Армии Запада готовятся детально обсудить военное присутствие на Украине

В ближайшие дни представители армий стран Запада начнут детально прорабатывать план военного присутствия на Украине. Об этом 25 марта сообщил канадский телеканал СBC.

2025-03-25T16:24

2025-03-25T16:24

2025-03-25T16:24

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Канадский генерал-лейтенант Стив Буавен сообщил CBC News о своём участии в состоявшемся на прошлой неделе в Британии заседании старших военных командиров из 28 стран, которые выразили готовность внести свой вклад в формирование "коалиции желающих".Коалиция формирует военный контингент из военнослужащих разных стран, которые будут размещены на Украине в случае прекращения огня. В публикации отмечено, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер несколько недель назад предложил создать миротворческие силы в составе нескольких стран НАТО, включая Канаду. В начале марта канадский министр обороны Билл Блэр заявил, что Канада "готова и способна" предоставить войска в случае прекращения огня.При этом, обратил внимание канадский телеканал, специальный посланник президента США Стив Уиткофф на прошлых выходных назвал план Стармера "позой и позёрством".Канада будет вынуждена внести свой вклад в коалицию, сообщил Буавена. По его мнению, это возможно при перенаправлении канадских военнослужащих на новую миссию с нынешней - обучения ВСУ. Сейчас на Украине работает до 400 канадских инструкторов и часть из них, по словам генерала, возможно озадачить новыми заданиями.Канадский генерал сообщил, что военные планировщики союзников начали рассматривать размер и состав потенциальных "миротворческих сил", а также вопросы их вооружения.Больше новостей на эти и другие темы представлено в обзоре Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта

https://ukraina.ru/20250320/1061937866.html

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новости, украина, канада, сша, кир стармер, стив уиткофф, дональд трамп, нато, всу, сво, миротворцы, переговоры, военная помощь, британия