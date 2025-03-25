Армии Запада готовятся детально обсудить военное присутствие на Украине - 25.03.2025 Украина.ру
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Армии Запада готовятся детально обсудить военное присутствие на Украине
Армии Запада готовятся детально обсудить военное присутствие на Украине - 25.03.2025 Украина.ру
Армии Запада готовятся детально обсудить военное присутствие на Украине
В ближайшие дни представители армий стран Запада начнут детально прорабатывать план военного присутствия на Украине. Об этом 25 марта сообщил канадский телеканал СBC.
2025-03-25T16:24
2025-03-25T16:24
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Канадский генерал-лейтенант Стив Буавен сообщил CBC News о своём участии в состоявшемся на прошлой неделе в Британии заседании старших военных командиров из 28 стран, которые выразили готовность внести свой вклад в формирование "коалиции желающих".Коалиция формирует военный контингент из военнослужащих разных стран, которые будут размещены на Украине в случае прекращения огня. В публикации отмечено, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер несколько недель назад предложил создать миротворческие силы в составе нескольких стран НАТО, включая Канаду. В начале марта канадский министр обороны Билл Блэр заявил, что Канада "готова и способна" предоставить войска в случае прекращения огня.При этом, обратил внимание канадский телеканал, специальный посланник президента США Стив Уиткофф на прошлых выходных назвал план Стармера "позой и позёрством".Канада будет вынуждена внести свой вклад в коалицию, сообщил Буавена. По его мнению, это возможно при перенаправлении канадских военнослужащих на новую миссию с нынешней - обучения ВСУ. Сейчас на Украине работает до 400 канадских инструкторов и часть из них, по словам генерала, возможно озадачить новыми заданиями.Канадский генерал сообщил, что военные планировщики союзников начали рассматривать размер и состав потенциальных "миротворческих сил", а также вопросы их вооружения.Больше новостей на эти и другие темы представлено в обзоре Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта
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новости, украина, канада, сша, кир стармер, стив уиткофф, дональд трамп, нато, всу, сво, миротворцы, переговоры, военная помощь, британия
Новости, Украина, Канада, США, Кир Стармер, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, НАТО, ВСУ, СВО, миротворцы, переговоры, военная помощь, Британия

Армии Запада готовятся детально обсудить военное присутствие на Украине

16:24 25.03.2025
 
© Sean Kilpatrick/The Canadian Press
© Sean Kilpatrick/The Canadian Press
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В ближайшие дни представители армий стран Запада начнут детально прорабатывать план военного присутствия на Украине. Об этом 25 марта сообщил канадский телеканал СBC.
Канадский генерал-лейтенант Стив Буавен сообщил CBC News о своём участии в состоявшемся на прошлой неделе в Британии заседании старших военных командиров из 28 стран, которые выразили готовность внести свой вклад в формирование "коалиции желающих".
Коалиция формирует военный контингент из военнослужащих разных стран, которые будут размещены на Украине в случае прекращения огня. В публикации отмечено, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер несколько недель назад предложил создать миротворческие силы в составе нескольких стран НАТО, включая Канаду. В начале марта канадский министр обороны Билл Блэр заявил, что Канада "готова и способна" предоставить войска в случае прекращения огня.
Мария Захарова
20 марта, 19:44
Ввод на Украину "миротворцев" НАТО будет означать интервенцию с целью эскалации конфликта – МИД РФИностранное военное присутствие на Украине под миротворческим предлогом будет означать эскалацию военного конфликта. Об этом 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
При этом, обратил внимание канадский телеканал, специальный посланник президента США Стив Уиткофф на прошлых выходных назвал план Стармера "позой и позёрством".
"В понедельник в Саудовской Аравии начались непрямые переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной при посредничестве США. Две страны в принципе договорились о месячной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе поговорил с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но пока неясно, как это вступит в силу", - отметил телеканал.
Канада будет вынуждена внести свой вклад в коалицию, сообщил Буавена. По его мнению, это возможно при перенаправлении канадских военнослужащих на новую миссию с нынешней - обучения ВСУ. Сейчас на Украине работает до 400 канадских инструкторов и часть из них, по словам генерала, возможно озадачить новыми заданиями.
"Я подчеркну, что мы не знаем, какими могут быть условия такого прекращения огня. Поэтому мы отрабатываем ряд предположений и разрабатываем планы действий в чрезвычайных ситуациях", — сказал Буавен. - Общая цель — предложить варианты лицам, принимающим решения".
Канадский генерал сообщил, что военные планировщики союзников начали рассматривать размер и состав потенциальных "миротворческих сил", а также вопросы их вооружения.
Больше новостей на эти и другие темы представлено в обзоре Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта
 
НовостиУкраинаКанадаСШАКир СтармерСтив УиткоффДональд ТрампНАТОВСУСВОмиротворцыпереговорывоенная помощьБритания
 
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