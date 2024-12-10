Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ
осужденный наёмник из Грузии Картлос Руситашвили
Суд счёл достаточными правовые основания для вынесения заочного приговора гражданам Грузии Торнике Тивадзе и Картлосу Руситашвили. Они признаны виновными в наемничестве, сообщает СК РФ.
Доказательства виновности наёмников из Грузии собрало Главное следственное управление Следственного комитета России.
"Следствием и судом установлено, что Тивадзе в марте 2022 года с целью получения материального вознаграждения и иных имущественных выгод прибыл в пункт постоянной дислокации "Грузинского национального легиона"*, расположенный в городе Киеве, и добровольно вступил в его состав", - сказано в официальном сообщении.
Тивадзе был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз "Грузинского национального легиона"* он прошел военную подготовку. Наёмник снабжался продуктами питания и прочим.
"Затем, находясь на территории ДНР и ЛНР, руководствуясь корыстными мотивами, он выполнял приказы командиров "Грузинского национального легиона"* и участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей Вооруженных Сил Российской Федерации, получая за это материальное вознаграждение", - констатировали в СК РФ.
В отношении Тивадзе заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Такой же срок наказания назначен и гражданину Грузии Картлосу Руситашвили. Как установили следователи, он в 2022 году прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в качестве наёмника в "Грузинский национальный легион"* под командованием Мамулашвили Ушанги.
Руситашвили тоже был обучен и всем обеспечен, получал деньги за наёмничество.
"Исполняя приказы вышестоящих командиров указанного военизированного формирования, в том числе Мамулашвили, за материальное вознаграждение Руситашвили до сентября 2024 года участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ", - проинформировали в российском следственном ведомстве.
* Признан в РФ террористической организацией
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