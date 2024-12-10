Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ - 10.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241210/1059555307.html
Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ
Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ - 10.12.2024 Украина.ру
Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ
Суд счёл достаточными правовые основания для вынесения заочного приговора гражданам Грузии Торнике Тивадзе и Картлосу Руситашвили. Они признаны виновными в наемничестве, сообщает СК РФ.
2024-12-10T17:50
2024-12-10T17:50
новости
грузия
россия
донецкая народная республика
ск рф
следственный комитет
приговор
всу
"грузинский легион"
иностранные наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059555187_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ffc9a90291046e1a9e6c199fc9a715f7.jpg
Доказательства виновности наёмников из Грузии собрало Главное следственное управление Следственного комитета России."Следствием и судом установлено, что Тивадзе в марте 2022 года с целью получения материального вознаграждения и иных имущественных выгод прибыл в пункт постоянной дислокации "Грузинского национального легиона"*, расположенный в городе Киеве, и добровольно вступил в его состав", - сказано в официальном сообщении.Тивадзе был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз "Грузинского национального легиона"* он прошел военную подготовку. Наёмник снабжался продуктами питания и прочим."Затем, находясь на территории ДНР и ЛНР, руководствуясь корыстными мотивами, он выполнял приказы командиров "Грузинского национального легиона"* и участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей Вооруженных Сил Российской Федерации, получая за это материальное вознаграждение", - констатировали в СК РФ.В отношении Тивадзе заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.Такой же срок наказания назначен и гражданину Грузии Картлосу Руситашвили. Как установили следователи, он в 2022 году прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в качестве наёмника в "Грузинский национальный легион"* под командованием Мамулашвили Ушанги.Руситашвили тоже был обучен и всем обеспечен, получал деньги за наёмничество."Исполняя приказы вышестоящих командиров указанного военизированного формирования, в том числе Мамулашвили, за материальное вознаграждение Руситашвили до сентября 2024 года участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ", - проинформировали в российском следственном ведомстве.* Признан в РФ террористической организациейРанее в новостях: Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима Накануне Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России
грузия
россия
донецкая народная республика
днр
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059555187_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_967e227da1ba538e7df85d701a663744.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, грузия, россия, донецкая народная республика, ск рф, следственный комитет, приговор, всу, "грузинский легион", иностранные наемники, сво, днр, лнр, постсоветское пространство
Новости, Грузия, Россия, Донецкая Народная Республика, СК РФ, Следственный комитет, приговор, ВСУ, "Грузинский легион", иностранные наемники, СВО, ДНР, ЛНР, постсоветское пространство

Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ

17:50 10.12.2024
 
осужденный наёмник из Грузии Картлос Руситашвили
осужденный наёмник из Грузии Картлос Руситашвили
Читать в
ДзенTelegram
Суд счёл достаточными правовые основания для вынесения заочного приговора гражданам Грузии Торнике Тивадзе и Картлосу Руситашвили. Они признаны виновными в наемничестве, сообщает СК РФ.
Доказательства виновности наёмников из Грузии собрало Главное следственное управление Следственного комитета России.
"Следствием и судом установлено, что Тивадзе в марте 2022 года с целью получения материального вознаграждения и иных имущественных выгод прибыл в пункт постоянной дислокации "Грузинского национального легиона"*, расположенный в городе Киеве, и добровольно вступил в его состав", - сказано в официальном сообщении.
Тивадзе был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз "Грузинского национального легиона"* он прошел военную подготовку. Наёмник снабжался продуктами питания и прочим.
"Затем, находясь на территории ДНР и ЛНР, руководствуясь корыстными мотивами, он выполнял приказы командиров "Грузинского национального легиона"* и участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей Вооруженных Сил Российской Федерации, получая за это материальное вознаграждение", - констатировали в СК РФ.
В отношении Тивадзе заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Такой же срок наказания назначен и гражданину Грузии Картлосу Руситашвили. Как установили следователи, он в 2022 году прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в качестве наёмника в "Грузинский национальный легион"* под командованием Мамулашвили Ушанги.
Руситашвили тоже был обучен и всем обеспечен, получал деньги за наёмничество.
"Исполняя приказы вышестоящих командиров указанного военизированного формирования, в том числе Мамулашвили, за материальное вознаграждение Руситашвили до сентября 2024 года участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ", - проинформировали в российском следственном ведомстве.
* Признан в РФ террористической организацией
Ранее в новостях: Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима
Накануне Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России
 
НовостиГрузияРоссияДонецкая Народная РеспубликаСК РФСледственный комитетприговорВСУ"Грузинский легион"иностранные наемникиСВОДНРЛНРпостсоветское пространство
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Суд над Нетаньяху: почему бомбят Сирию
18:10Наёмник из Новой Зеландии получил срок за преступления в Курской области
18:00Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабря
17:50Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ
17:28Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши
17:18Прощальный танец хромых уток. Почему Зеленский вспомнил про Байдена
16:56"Фольксваген" уже приехал. В Германии закрывают автомобилестроительные заводы
16:49В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с Россией
16:46Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу
16:30Тимофей Борисов: Deep state Германии готовится к "превентивной" войне с Россией, осталось возродить армию
16:14Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
16:07Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами
15:29В Пентагоне обеспокоились, почему северокорейские солдаты до сих пор не вступили в бой с ВСУ
15:12Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине
15:03За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы
14:56Треть жителей Украины не знает о "плане победы" Зеленского
14:26Продолжения "Ольги" точно не будет: СК возбудил дело против Яны Трояновой*
14:11Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима
13:59Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии
13:55Оккупированный ВСУ Херсон стал мертвым городом - Сальдо
Лента новостейМолния