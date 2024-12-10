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Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ

Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ - 10.12.2024 Украина.ру

Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ

Суд счёл достаточными правовые основания для вынесения заочного приговора гражданам Грузии Торнике Тивадзе и Картлосу Руситашвили. Они признаны виновными в наемничестве, сообщает СК РФ.

2024-12-10T17:50

2024-12-10T17:50

2024-12-10T17:50

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Доказательства виновности наёмников из Грузии собрало Главное следственное управление Следственного комитета России."Следствием и судом установлено, что Тивадзе в марте 2022 года с целью получения материального вознаграждения и иных имущественных выгод прибыл в пункт постоянной дислокации "Грузинского национального легиона"*, расположенный в городе Киеве, и добровольно вступил в его состав", - сказано в официальном сообщении.Тивадзе был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз "Грузинского национального легиона"* он прошел военную подготовку. Наёмник снабжался продуктами питания и прочим."Затем, находясь на территории ДНР и ЛНР, руководствуясь корыстными мотивами, он выполнял приказы командиров "Грузинского национального легиона"* и участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей Вооруженных Сил Российской Федерации, получая за это материальное вознаграждение", - констатировали в СК РФ.В отношении Тивадзе заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.Такой же срок наказания назначен и гражданину Грузии Картлосу Руситашвили. Как установили следователи, он в 2022 году прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в качестве наёмника в "Грузинский национальный легион"* под командованием Мамулашвили Ушанги.Руситашвили тоже был обучен и всем обеспечен, получал деньги за наёмничество."Исполняя приказы вышестоящих командиров указанного военизированного формирования, в том числе Мамулашвили, за материальное вознаграждение Руситашвили до сентября 2024 года участвовал в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ", - проинформировали в российском следственном ведомстве.* Признан в РФ террористической организациейРанее в новостях: Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима Накануне Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России

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новости, грузия, россия, донецкая народная республика, ск рф, следственный комитет, приговор, всу, "грузинский легион", иностранные наемники, сво, днр, лнр, постсоветское пространство