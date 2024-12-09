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Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России

Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России - 09.12.2024 Украина.ру

Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России

Наёмник из Грузии Ладо Гамсахурдия заочно приговорён к лишению свободы. Об этом сообщает Следственный комитет России.

2024-12-09T12:16

2024-12-09T12:16

2024-12-09T12:16

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Суд признал достаточными доказательства вины гражданина Грузии Ладо Гамсахурдия, собранные Главным следственным управлением СК РФ.За совершение преступлений наёмник заочно приговорён к 18 годам лишения свободы. Он объявлен в международный розыск."Следствием и судом установлено, что Гамсахурдия в марте 2022 года вступил в состав вооруженного формирования "Грузинский национальный легион"* в качестве наёмника. Он прошел обучение, был обеспечен оружием, боеприпасами и необходимым снаряжением", - сообщили в российском следственном ведомстве.По информации российских следователей, Гамсахурдия в период с марта 2022 по август 2024 года участвовал в качестве наемника на стороне украинских вооружённых формирований, за что получал материальное вознаграждение.В российское ведомстве отметили, что в мае 2022 года Гамсахурдия при содействии политического и военного руководства Украины создал вооруженное формирование "Кавказский легион". Гамсахурдия возглавил его, подыскивал через социальные сети и Интернет наёмников."Они обучались в организованных им на Украине, Запорожской и Херсонской областях учебно-тренировочных центрах, а затем участвовали в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих", - сообщили в СК РФ.* организация, признанная террористической на территории России.Ранее на эту тему: Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима Больше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря

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