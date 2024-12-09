Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России - 09.12.2024 Украина.ру
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Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России
Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России - 09.12.2024 Украина.ру
Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России
Наёмник из Грузии Ладо Гамсахурдия заочно приговорён к лишению свободы. Об этом сообщает Следственный комитет России.
2024-12-09T12:16
2024-12-09T12:16
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украина
грузия
ск рф
следственный комитет
приговор
иностранные наемники
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Суд признал достаточными доказательства вины гражданина Грузии Ладо Гамсахурдия, собранные Главным следственным управлением СК РФ.За совершение преступлений наёмник заочно приговорён к 18 годам лишения свободы. Он объявлен в международный розыск."Следствием и судом установлено, что Гамсахурдия в марте 2022 года вступил в состав вооруженного формирования "Грузинский национальный легион"* в качестве наёмника. Он прошел обучение, был обеспечен оружием, боеприпасами и необходимым снаряжением", - сообщили в российском следственном ведомстве.По информации российских следователей, Гамсахурдия в период с марта 2022 по август 2024 года участвовал в качестве наемника на стороне украинских вооружённых формирований, за что получал материальное вознаграждение.В российское ведомстве отметили, что в мае 2022 года Гамсахурдия при содействии политического и военного руководства Украины создал вооруженное формирование "Кавказский легион". Гамсахурдия возглавил его, подыскивал через социальные сети и Интернет наёмников."Они обучались в организованных им на Украине, Запорожской и Херсонской областях учебно-тренировочных центрах, а затем участвовали в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих", - сообщили в СК РФ.* организация, признанная террористической на территории России.Ранее на эту тему: Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима Больше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
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новости, россия, украина, грузия, ск рф, следственный комитет, приговор, иностранные наемники, всу, сво, постсоветское пространство, лнр, луганская народная республика, днр
Новости, Россия, Украина, Грузия, СК РФ, Следственный комитет, приговор, иностранные наемники, ВСУ, СВО, постсоветское пространство, ЛНР, Луганская Народная Республика, ДНР

Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России

12:16 09.12.2024
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Наёмник из Грузии Ладо Гамсахурдия заочно приговорён к лишению свободы. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Суд признал достаточными доказательства вины гражданина Грузии Ладо Гамсахурдия, собранные Главным следственным управлением СК РФ.
За совершение преступлений наёмник заочно приговорён к 18 годам лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.
"Следствием и судом установлено, что Гамсахурдия в марте 2022 года вступил в состав вооруженного формирования "Грузинский национальный легион"* в качестве наёмника. Он прошел обучение, был обеспечен оружием, боеприпасами и необходимым снаряжением", - сообщили в российском следственном ведомстве.
По информации российских следователей, Гамсахурдия в период с марта 2022 по август 2024 года участвовал в качестве наемника на стороне украинских вооружённых формирований, за что получал материальное вознаграждение.
В российское ведомстве отметили, что в мае 2022 года Гамсахурдия при содействии политического и военного руководства Украины создал вооруженное формирование "Кавказский легион". Гамсахурдия возглавил его, подыскивал через социальные сети и Интернет наёмников.
"Они обучались в организованных им на Украине, Запорожской и Херсонской областях учебно-тренировочных центрах, а затем участвовали в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих", - сообщили в СК РФ.
* организация, признанная террористической на территории России.
Ранее на эту тему: Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима
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12:28Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области
12:16Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России
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