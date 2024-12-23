Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНР - 23.12.2024 Украина.ру
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Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНР
Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНР - 23.12.2024 Украина.ру
Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНР
Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении гражданки Грузии, воевавшей на стороне нынешних властей Украины. Гванца Гелашвили обвиняется в наемничестве, сообщила прокуратура народной республики.
2024-12-23T18:00
2024-12-23T18:00
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россия
верховный суд
иностранные наемники
всу
"грузинский легион"
постсоветское пространство
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"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней гражданки Грузии Гванцы Гелашвили. Она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщила прокуратура ДНР.Следователи установили, что Гелашвили прибыла в марте 2022 года во Львов, где вступила в террористический "Грузинский национальный легион"*. Затем она прошла военную подготовку на украинских базах, получила содержание и была вооружена, а также обеспечена необходимыми средствами для участия в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.Гелашвили в качестве наёмника принимала участие деятельности моторизованного подразделения упомянутого легиона. Она также участвовала деятельности диверсионно-разведывательного подразделения.Кроме того, наёмница прошла обучение по программам БПЛА в военных условиях и получила сертификат военной школы "Пустельга". До октября 2024 года Гелашвили участвовала в боевых действиях как наёмница и получила денежное вознаграждение более 2,3 миллиона рублей в эквиваленте."Гелашвили объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - проинформировала прокуратура ДНР.* организация признана террористической и запрещена в РоссииТакже 23 декабря стало известно, что Задержаны и предстанут перед судом пойманные в Курской области военнослужащие ВСУ Тем временем В Курской области ликвидирован известный грузинский наемник
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новости, донецкая народная республика, грузия, россия, верховный суд, иностранные наемники, всу, "грузинский легион", постсоветское пространство, бпла, дрг, лнр, днр, криминал, суд, расследование
Новости, Донецкая Народная Республика, Грузия, Россия, Верховный Суд, иностранные наемники, ВСУ, "Грузинский легион", постсоветское пространство, БПЛА, ДРГ, ЛНР, ДНР, криминал, Суд, Расследование

Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНР

18:00 23.12.2024
 
© foreigncombatants.ru
© foreigncombatants.ru
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Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении гражданки Грузии, воевавшей на стороне нынешних властей Украины. Гванца Гелашвили обвиняется в наемничестве, сообщила прокуратура народной республики.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней гражданки Грузии Гванцы Гелашвили. Она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщила прокуратура ДНР.
Следователи установили, что Гелашвили прибыла в марте 2022 года во Львов, где вступила в террористический "Грузинский национальный легион"*. Затем она прошла военную подготовку на украинских базах, получила содержание и была вооружена, а также обеспечена необходимыми средствами для участия в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.
Гелашвили в качестве наёмника принимала участие деятельности моторизованного подразделения упомянутого легиона. Она также участвовала деятельности диверсионно-разведывательного подразделения.
Кроме того, наёмница прошла обучение по программам БПЛА в военных условиях и получила сертификат военной школы "Пустельга". До октября 2024 года Гелашвили участвовала в боевых действиях как наёмница и получила денежное вознаграждение более 2,3 миллиона рублей в эквиваленте.
"Гелашвили объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - проинформировала прокуратура ДНР.
* организация признана террористической и запрещена в России
Также 23 декабря стало известно, что Задержаны и предстанут перед судом пойманные в Курской области военнослужащие ВСУ
Тем временем В Курской области ликвидирован известный грузинский наемник
 
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