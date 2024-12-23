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Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНР

Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНР - 23.12.2024 Украина.ру

Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНР

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении гражданки Грузии, воевавшей на стороне нынешних властей Украины. Гванца Гелашвили обвиняется в наемничестве, сообщила прокуратура народной республики.

2024-12-23T18:00

2024-12-23T18:00

2024-12-23T18:00

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"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней гражданки Грузии Гванцы Гелашвили. Она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщила прокуратура ДНР.Следователи установили, что Гелашвили прибыла в марте 2022 года во Львов, где вступила в террористический "Грузинский национальный легион"*. Затем она прошла военную подготовку на украинских базах, получила содержание и была вооружена, а также обеспечена необходимыми средствами для участия в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.Гелашвили в качестве наёмника принимала участие деятельности моторизованного подразделения упомянутого легиона. Она также участвовала деятельности диверсионно-разведывательного подразделения.Кроме того, наёмница прошла обучение по программам БПЛА в военных условиях и получила сертификат военной школы "Пустельга". До октября 2024 года Гелашвили участвовала в боевых действиях как наёмница и получила денежное вознаграждение более 2,3 миллиона рублей в эквиваленте."Гелашвили объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - проинформировала прокуратура ДНР.* организация признана террористической и запрещена в РоссииТакже 23 декабря стало известно, что Задержаны и предстанут перед судом пойманные в Курской области военнослужащие ВСУ Тем временем В Курской области ликвидирован известный грузинский наемник

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новости, донецкая народная республика, грузия, россия, верховный суд, иностранные наемники, всу, "грузинский легион", постсоветское пространство, бпла, дрг, лнр, днр, криминал, суд, расследование