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Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"*

Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"* - 21.10.2024 Украина.ру

Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"*

Военнослужащей "Грузинского национального легиона"* Русудане Иванеишвили, которая воюет на стороне ВСУ, вынесен заочный приговор. Об этом 21 октября сообщил Следственный комитет (СК) РФ

2024-10-21T16:23

2024-10-21T16:23

2024-10-21T16:23

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В комментарии ведомства уточняется, что Иванеишвили добровольно вступила в террористическую организацию "Грузинский национальный легион"*, от которого за выполнение функций наемника получила вознаграждение, эквивалентное 2,2 миллионам рублей.Иванеишвили признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "Наемничество". По решению суда ей назначено заочное наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, наемница объявлена в международный розыск.На днях по аналогичной статье также заочно был осужден другой гражданин Грузии - Алеко Хецуриани. Ему дали 14 лет тюрьмы.В апреле текущего года два других наемника из Грузии - Лаша Рухая и Левон Айрапетян - получили 13 и 14 лет тюрьмы соответственно. Оба объявлены в международный розыск.Еще раньше Московский суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" на Украине Ушанги Мамулашвили также известного как "Мамука".Наемника обвиняют в возбуждении ненависти или вражды. С октября прошлого года Мамулашвили объявлен в международный розыск.По последним данным Минобороны РФ, Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей".Попадаются среди иностранных наемников, воюющих за ВСУ и женщины. Например, в МИД Бразилии сообщали, что среди их граждан, погибших на СВО, была 39-летняя Талита ду Валле. Она пробыла на фронте три недели. По информации ее семьи, Талита задохнулась из-за пожара в бункере, где пряталась.Также в зоне специальной военной операции уничтожена 36-летняя немецкая наемница Диана Савита Вагнер. Она воевала на стороне Украины в составе националистического батальона "Карпатская сечь" в должности стрелка-санитара.Другие темы: Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата".

https://ukraina.ru/20240228/1053579953.html

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