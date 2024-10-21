Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"* - 21.10.2024 Украина.ру
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Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"*
Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"* - 21.10.2024 Украина.ру
Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"*
Военнослужащей "Грузинского национального легиона"* Русудане Иванеишвили, которая воюет на стороне ВСУ, вынесен заочный приговор. Об этом 21 октября сообщил Следственный комитет (СК) РФ
2024-10-21T16:23
2024-10-21T16:23
новости
россия
грузия
украина
вооруженные силы украины
"грузинский легион"
ск рф
суд
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В комментарии ведомства уточняется, что Иванеишвили добровольно вступила в террористическую организацию "Грузинский национальный легион"*, от которого за выполнение функций наемника получила вознаграждение, эквивалентное 2,2 миллионам рублей.Иванеишвили признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "Наемничество". По решению суда ей назначено заочное наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, наемница объявлена в международный розыск.На днях по аналогичной статье также заочно был осужден другой гражданин Грузии - Алеко Хецуриани. Ему дали 14 лет тюрьмы.В апреле текущего года два других наемника из Грузии - Лаша Рухая и Левон Айрапетян - получили 13 и 14 лет тюрьмы соответственно. Оба объявлены в международный розыск.Еще раньше Московский суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" на Украине Ушанги Мамулашвили также известного как "Мамука".Наемника обвиняют в возбуждении ненависти или вражды. С октября прошлого года Мамулашвили объявлен в международный розыск.По последним данным Минобороны РФ, Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей".Попадаются среди иностранных наемников, воюющих за ВСУ и женщины. Например, в МИД Бразилии сообщали, что среди их граждан, погибших на СВО, была 39-летняя Талита ду Валле. Она пробыла на фронте три недели. По информации ее семьи, Талита задохнулась из-за пожара в бункере, где пряталась.Также в зоне специальной военной операции уничтожена 36-летняя немецкая наемница Диана Савита Вагнер. Она воевала на стороне Украины в составе националистического батальона "Карпатская сечь" в должности стрелка-санитара.Другие темы: Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата".
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новости, россия, грузия, украина, вооруженные силы украины, "грузинский легион", ск рф, суд
Новости, Россия, Грузия, Украина, Вооруженные силы Украины, "Грузинский легион", СК РФ, Суд

Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"*

16:23 21.10.2024
 
Ruska Ivaneishvili/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) н
Ruska Ivaneishvili/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) н
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Военнослужащей "Грузинского национального легиона"* Русудане Иванеишвили, которая воюет на стороне ВСУ, вынесен заочный приговор. Об этом 21 октября сообщил Следственный комитет (СК) РФ
В комментарии ведомства уточняется, что Иванеишвили добровольно вступила в террористическую организацию "Грузинский национальный легион"*, от которого за выполнение функций наемника получила вознаграждение, эквивалентное 2,2 миллионам рублей.
"Иванеишвили добровольно вступила в данное формирование с целью получения материального вознаграждения. Она была обеспечена личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз "Грузинского национального легиона" Иванеишвили прошла военную подготовку, после чего участвовала в боевых действиях на стороне украинских силовых структур", - говорится в сообщении СК.
Иванеишвили признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "Наемничество". По решению суда ей назначено заочное наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, наемница объявлена в международный розыск.
На днях по аналогичной статье также заочно был осужден другой гражданин Грузии - Алеко Хецуриани. Ему дали 14 лет тюрьмы.
В апреле текущего года два других наемника из Грузии - Лаша Рухая и Левон Айрапетян - получили 13 и 14 лет тюрьмы соответственно. Оба объявлены в международный розыск.
Еще раньше Московский суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" на Украине Ушанги Мамулашвили также известного как "Мамука".
Наемника обвиняют в возбуждении ненависти или вражды. С октября прошлого года Мамулашвили объявлен в международный розыск.
Командир добровольческого «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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Московский суд решил судьбу главаря "Грузинского легиона"Московский суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" на Украине Ушанги Мамулашвили также известного как Мамука
По последним данным Минобороны РФ, Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей".
Попадаются среди иностранных наемников, воюющих за ВСУ и женщины. Например, в МИД Бразилии сообщали, что среди их граждан, погибших на СВО, была 39-летняя Талита ду Валле. Она пробыла на фронте три недели. По информации ее семьи, Талита задохнулась из-за пожара в бункере, где пряталась.
Также в зоне специальной военной операции уничтожена 36-летняя немецкая наемница Диана Савита Вагнер. Она воевала на стороне Украины в составе националистического батальона "Карпатская сечь" в должности стрелка-санитара.
Другие темы: Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата".
 
НовостиРоссияГрузияУкраинаВооруженные силы Украины"Грузинский легион"СК РФСуд
 
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