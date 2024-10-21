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Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"*
Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"* - 21.10.2024 Украина.ру
Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"*
Военнослужащей "Грузинского национального легиона"* Русудане Иванеишвили, которая воюет на стороне ВСУ, вынесен заочный приговор. Об этом 21 октября сообщил Следственный комитет (СК) РФ
2024-10-21T16:23
2024-10-21T16:23
2024-10-21T16:23
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В комментарии ведомства уточняется, что Иванеишвили добровольно вступила в террористическую организацию "Грузинский национальный легион"*, от которого за выполнение функций наемника получила вознаграждение, эквивалентное 2,2 миллионам рублей.Иванеишвили признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "Наемничество". По решению суда ей назначено заочное наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, наемница объявлена в международный розыск.На днях по аналогичной статье также заочно был осужден другой гражданин Грузии - Алеко Хецуриани. Ему дали 14 лет тюрьмы.В апреле текущего года два других наемника из Грузии - Лаша Рухая и Левон Айрапетян - получили 13 и 14 лет тюрьмы соответственно. Оба объявлены в международный розыск.Еще раньше Московский суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" на Украине Ушанги Мамулашвили также известного как "Мамука".Наемника обвиняют в возбуждении ненависти или вражды. С октября прошлого года Мамулашвили объявлен в международный розыск.По последним данным Минобороны РФ, Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей".Попадаются среди иностранных наемников, воюющих за ВСУ и женщины. Например, в МИД Бразилии сообщали, что среди их граждан, погибших на СВО, была 39-летняя Талита ду Валле. Она пробыла на фронте три недели. По информации ее семьи, Талита задохнулась из-за пожара в бункере, где пряталась.Также в зоне специальной военной операции уничтожена 36-летняя немецкая наемница Диана Савита Вагнер. Она воевала на стороне Украины в составе националистического батальона "Карпатская сечь" в должности стрелка-санитара.Другие темы: Развернувшие украинский флаг в Судже уничтожены - командир "Ахмата".
https://ukraina.ru/20240228/1053579953.html
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новости, россия, грузия, украина, вооруженные силы украины, "грузинский легион", ск рф, суд
Новости, Россия, Грузия, Украина, Вооруженные силы Украины, "Грузинский легион", СК РФ, Суд
Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"*
Военнослужащей "Грузинского национального легиона"* Русудане Иванеишвили, которая воюет на стороне ВСУ, вынесен заочный приговор. Об этом 21 октября сообщил Следственный комитет (СК) РФ
В комментарии ведомства уточняется, что Иванеишвили добровольно вступила в террористическую организацию "Грузинский национальный легион"*, от которого за выполнение функций наемника получила вознаграждение, эквивалентное 2,2 миллионам рублей.
"Иванеишвили добровольно вступила в данное формирование с целью получения материального вознаграждения. Она была обеспечена личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочных баз "Грузинского национального легиона" Иванеишвили прошла военную подготовку, после чего участвовала в боевых действиях на стороне украинских силовых структур", - говорится в сообщении СК.
Иванеишвили признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей "Наемничество". По решению суда ей назначено заочное наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, наемница объявлена в международный розыск.
На днях по аналогичной статье также заочно был осужден другой гражданин Грузии
- Алеко Хецуриани. Ему дали 14 лет тюрьмы.
В апреле текущего года два других наемника из Грузии
- Лаша Рухая и Левон Айрапетян - получили 13 и 14 лет тюрьмы соответственно. Оба объявлены в международный розыск.
Еще раньше Московский суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" на Украине
Ушанги Мамулашвили также известного как "Мамука".
Наемника обвиняют в возбуждении ненависти или вражды. С октября прошлого года Мамулашвили объявлен в международный розыск.
По последним данным Минобороны РФ, Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей".
Попадаются среди иностранных наемников, воюющих за ВСУ и женщины. Например, в МИД Бразилии
сообщали, что среди их граждан, погибших на СВО, была 39-летняя Талита ду Валле. Она пробыла на фронте три недели. По информации ее семьи, Талита задохнулась из-за пожара в бункере, где пряталась.
Также в зоне специальной военной операции уничтожена 36-летняя немецкая наемница Диана Савита Вагнер. Она воевала на стороне Украины в составе националистического батальона "Карпатская сечь" в должности стрелка-санитара.