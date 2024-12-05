Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима - 05.12.2024 Украина.ру
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Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима
Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима - 05.12.2024 Украина.ру
Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима
Гражданин Грузии Георгий Ахалая заочно признан виновным в незаконном участии в вооруженном конфликте на стороне украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает СК РФ.
2024-12-05T15:28
2024-12-05T15:28
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Верховным Судом Донецкой Народной Республики признаны достаточными собранные ГСУ СК РФ доказательства для вынесения приговора грузинскому гражданину Георгию Ахалая."Следствием и судом установлено, что в 2022 году Ахалая вступил в вооруженное формирование "Грузинский национальный легион"*, чтобы в качестве наемника за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в Алахая прошёл подготовку в указанном подразделении. Наёмника обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением."С мая 2022 года по август 2024 года Ахалая, выполняя приказы вышестоящих командиров, за денежное вознаграждение принимал непосредственное участие в боевых действиях против ВС РФ", - констатировали российские следователи.По приговору суда Ахалая заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также назначена конфискация денежных средств, полученных наёмником преступным путём.* Признан в РФ террористической организациейРанее на эту тему: Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии Тем временем украинский полковник Павел Розлач, руководивший ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами, объявлен в международный розыск. Подробности в публикации Следком объявил в розыск полковника ВСУ, применившего оружие массового поражения под Курском
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новости, грузия, россия, донецкая народная республика, ск рф, вс рф, всу, иностранные наемники, днр, сво, приговор, суд
Новости, Грузия, Россия, Донецкая Народная Республика, СК РФ, ВС РФ, ВСУ, иностранные наемники, ДНР, СВО, приговор, Суд

Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима

15:28 05.12.2024
 
гражданин Грузии наёмник Георгий Ахалая
гражданин Грузии наёмник Георгий Ахалая
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Гражданин Грузии Георгий Ахалая заочно признан виновным в незаконном участии в вооруженном конфликте на стороне украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает СК РФ.
Верховным Судом Донецкой Народной Республики признаны достаточными собранные ГСУ СК РФ доказательства для вынесения приговора грузинскому гражданину Георгию Ахалая.
"Следствием и судом установлено, что в 2022 году Ахалая вступил в вооруженное формирование "Грузинский национальный легион"*, чтобы в качестве наемника за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что в Алахая прошёл подготовку в указанном подразделении. Наёмника обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.
"С мая 2022 года по август 2024 года Ахалая, выполняя приказы вышестоящих командиров, за денежное вознаграждение принимал непосредственное участие в боевых действиях против ВС РФ", - констатировали российские следователи.
По приговору суда Ахалая заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также назначена конфискация денежных средств, полученных наёмником преступным путём.
* Признан в РФ террористической организацией
Ранее на эту тему: Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии
Тем временем украинский полковник Павел Розлач, руководивший ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами, объявлен в международный розыск. Подробности в публикации Следком объявил в розыск полковника ВСУ, применившего оружие массового поражения под Курском
 
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