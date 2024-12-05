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Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима

Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима - 05.12.2024 Украина.ру

Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима

Гражданин Грузии Георгий Ахалая заочно признан виновным в незаконном участии в вооруженном конфликте на стороне украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает СК РФ.

2024-12-05T15:28

2024-12-05T15:28

2024-12-05T15:28

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Верховным Судом Донецкой Народной Республики признаны достаточными собранные ГСУ СК РФ доказательства для вынесения приговора грузинскому гражданину Георгию Ахалая."Следствием и судом установлено, что в 2022 году Ахалая вступил в вооруженное формирование "Грузинский национальный легион"*, чтобы в качестве наемника за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что в Алахая прошёл подготовку в указанном подразделении. Наёмника обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением."С мая 2022 года по август 2024 года Ахалая, выполняя приказы вышестоящих командиров, за денежное вознаграждение принимал непосредственное участие в боевых действиях против ВС РФ", - констатировали российские следователи.По приговору суда Ахалая заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также назначена конфискация денежных средств, полученных наёмником преступным путём.* Признан в РФ террористической организациейРанее на эту тему: Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии Тем временем украинский полковник Павел Розлач, руководивший ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами, объявлен в международный розыск. Подробности в публикации Следком объявил в розыск полковника ВСУ, применившего оружие массового поражения под Курском

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