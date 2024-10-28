https://ukraina.ru/20241028/1058413132.html

Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии

Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии - 28.10.2024 Украина.ру

Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии

Российские военные ликвидировали 56-летнего грузинского наемника Мамуку Кекелию, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал TrackANaziMerc

2024-10-28T11:51

2024-10-28T11:51

2024-10-28T12:16

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На днях суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Грузии Гиорги Киноиани к семи годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на Украине в качестве наемника. Следствию удалось доказать, что он участвовал в деятельности террористического "Грузинского национального легиона"* за что получил "гонорар" в сумме, превышающей 155 тысяч рублей.Ранее военнослужащей "Грузинского национального легиона"* Русудане Иванеишвили, также воюющей на стороне ВСУ, тоже был вынесен заочный приговор сроком на 13 лет. Ее вознаграждение за наемничество составило сумму, эквивалентную 2,2 миллионам рублей.По аналогичной статье также заочно был осужден другой гражданин Грузии - Алеко Хецуриани. Ему дали 14 лет тюрьмы.В апреле текущего года два других наемника из Грузии - Лаша Рухая и Левон Айрапетян - получили 13 и 14 лет тюрьмы соответственно. Оба объявлены в международный розыск.Еще раньше Московский суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона"* на Украине Ушанги Мамулашвили также известного как "Мамука".Наемника обвиняют в возбуждении ненависти или вражды. С октября прошлого года Мамулашвили объявлен в международный розыск.По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей".Другие темы: Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке.* Признан в РФ террористической организацией

https://ukraina.ru/20241021/1058253553.html

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новости, грузия, украина, вооруженные силы украины, иностранные наемники, ликвидация