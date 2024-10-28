Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии - 28.10.2024 Украина.ру
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Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии
Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии - 28.10.2024 Украина.ру
Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии
Российские военные ликвидировали 56-летнего грузинского наемника Мамуку Кекелию, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал TrackANaziMerc
2024-10-28T11:51
2024-10-28T12:16
новости
грузия
украина
вооруженные силы украины
иностранные наемники
ликвидация
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На днях суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Грузии Гиорги Киноиани к семи годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на Украине в качестве наемника. Следствию удалось доказать, что он участвовал в деятельности террористического "Грузинского национального легиона"* за что получил "гонорар" в сумме, превышающей 155 тысяч рублей.Ранее военнослужащей "Грузинского национального легиона"* Русудане Иванеишвили, также воюющей на стороне ВСУ, тоже был вынесен заочный приговор сроком на 13 лет. Ее вознаграждение за наемничество составило сумму, эквивалентную 2,2 миллионам рублей.По аналогичной статье также заочно был осужден другой гражданин Грузии - Алеко Хецуриани. Ему дали 14 лет тюрьмы.В апреле текущего года два других наемника из Грузии - Лаша Рухая и Левон Айрапетян - получили 13 и 14 лет тюрьмы соответственно. Оба объявлены в международный розыск.Еще раньше Московский суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона"* на Украине Ушанги Мамулашвили также известного как "Мамука".Наемника обвиняют в возбуждении ненависти или вражды. С октября прошлого года Мамулашвили объявлен в международный розыск.По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей".Другие темы: Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке.* Признан в РФ террористической организацией
https://ukraina.ru/20241021/1058253553.html
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новости, грузия, украина, вооруженные силы украины, иностранные наемники, ликвидация
Новости, Грузия, Украина, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники, ликвидация

Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии

11:51 28.10.2024 (обновлено: 12:16 28.10.2024)
 
Фото: Телеграм-канал "СИГНАЛ", Мамук Кекелий
Фото: Телеграм-канал СИГНАЛ, Мамук Кекелий
Читать в
Российские военные ликвидировали 56-летнего грузинского наемника Мамуку Кекелию, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал TrackANaziMerc
"Грузинский наемник ликвидирован", - говорится в публикации, где также уточняется, что Мамука Кекелия принимал участие в боевых действиях в Абхазии в 1992-93 годах, а также воевал в Южной Осетии в 2008 году.
На днях суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Грузии Гиорги Киноиани к семи годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на Украине в качестве наемника. Следствию удалось доказать, что он участвовал в деятельности террористического "Грузинского национального легиона"* за что получил "гонорар" в сумме, превышающей 155 тысяч рублей.
Ранее военнослужащей "Грузинского национального легиона"* Русудане Иванеишвили, также воюющей на стороне ВСУ, тоже был вынесен заочный приговор сроком на 13 лет. Ее вознаграждение за наемничество составило сумму, эквивалентную 2,2 миллионам рублей.
Ruska Ivaneishvili/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) н
21 октября, 16:23
Суд решил судьбу наемницы из "Грузинского легиона"*Военнослужащей "Грузинского национального легиона"* Русудане Иванеишвили, которая воюет на стороне ВСУ, вынесен заочный приговор. Об этом 21 октября сообщил Следственный комитет (СК) РФ
По аналогичной статье также заочно был осужден другой гражданин Грузии - Алеко Хецуриани. Ему дали 14 лет тюрьмы.
В апреле текущего года два других наемника из Грузии - Лаша Рухая и Левон Айрапетян - получили 13 и 14 лет тюрьмы соответственно. Оба объявлены в международный розыск.
Еще раньше Московский суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона"* на Украине Ушанги Мамулашвили также известного как "Мамука".
Наемника обвиняют в возбуждении ненависти или вражды. С октября прошлого года Мамулашвили объявлен в международный розыск.
Командир добровольческого «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
28 февраля, 10:47
Московский суд решил судьбу главаря "Грузинского легиона"Московский суд заочно арестовал главаря "Грузинского национального легиона" на Украине Ушанги Мамулашвили также известного как Мамука
По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении или ранении очередных "диких гусей".
Другие темы: Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке.
* Признан в РФ террористической организацией
 
НовостиГрузияУкраинаВооруженные силы Украиныиностранные наемникиликвидация
 
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