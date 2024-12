https://ukraina.ru/20241229/1060065528.html

Украина потеряла самое ценное, но готовится к затяжной войне. Итоги 29 декабря на Украине

Западные СМИ сообщили о том, что Украина теряет "самый ценный актив", а украинские масс-медиа сообщают о том, что правящий режим настраивает военное командование на затяжную войну

Без высоко обученных кадров среди украинских военных западное оружие будет бесполезно, сообщило издание EU Reporter. По его информации, Украина потеряла свой самый ценный актив."Украина потеряла свой самый ценный актив военного времени — элитный персонал. Это создает пессимистичный прогноз. Никакие деньги или современные военные ресурсы не могут обеспечить победу, если у Украины нет возможности эффективно интегрировать и развернуть их", — указывалось в материале.При этом отмечалось, что требования Владимира Зеленского о продолжении поставок оружия и его оптимистичные заявления об этом выглядят подозрительно, ведь Украина продолжает терпеть потери, а судьба обученного Западом персонала остается неизвестной.Ранее, 21 декабря, британское издание The Guardian рассказало о переводе украинских военнослужащих из ПВО в пехоту с тем, чтобы направить их на фронт.Издание сослалось на военных в противовоздушной обороне. По их информации дефицит на фронте военных на Украине стал настолько острым, что Генеральный штаб приказал "и без того изнуренным подразделениям ПВО" высвободить больше людей, чтобы отправить их на фронт как пехоту.Один из украинских военных заявил, что это — риск для безопасности Украины."Это (перевод военнослужащих — Ред.) достигает критического уровня, когда мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона может функционировать должным образом", — указал он.По его словам, некоторые из бойцов "прошли обучение на Западе и имели реальные навыки, а теперь их отправляют на фронт как пехотинцев без подготовки".Кроме того, в украинских войсках есть также опасение, что, обладая секретными знаниями о позициях и тактике украинского ПВО, эти военные могут выдать важную информацию, если попадут в плен к россиянам.Британские журналисты напомнили, что об этом в прошлом месяце сообщала нардеп Марьяна Безуглая, а бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил это, назвав решение "очень болезненными".Другой источник, офицер ПВО, рассказал The Guardian, что у него уже осталось меньше половины от полного состава бойцов. При этом, указал он, в последние дни ему сказали, что "нужны ещё десятки людей"."У меня остались те, кому за 50 и больше, и раненные. Невозможно руководить", — указал офицер ПВО.Также издание The Guardian сообщило, что дефицит личного состава ухудшил отношения между Киевом и Вашингтоном в течение последних месяцев. США требуют у Украины понизить мобилизационный возраст, увеличив тем самым набор в вооружённые формирования. А украинское руководство пеняет на то, что и имеющиеся бригады нечем вооружать.При этом Зеленский при таком дефиците личного состава в ПВО регулярно требует новых комплексов ПВО у Запада.Тем временем украинские СМИ сообщают о нацеленности руководства страны на затяжную войну."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента дал поручение Генштабу подготовить стратегию затяжной войны, в которой мы должны иметь возможность контратаковать противника по примеру Курской области. На Банковой считают, что давление Трампа на мирном треке пройдет весной и потом помощь от западных стран пойдет с новой силой, а для этого необходимы эффектные наступательные операции", — сообщил днём 29 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".При этом сражающиеся в Курской области украинские военные истощены и деморализованы, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на семь украинских военных и командиров, которые рассказали о ситуации на передовой на условиях анонимности.По информации издания, значительная часть украинских подразделений находится в состоянии истощения. Бои в Курской области настолько интенсивны, что некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших. Задержки в коммуникации и несвоевременно избранная тактика стоят жизней, а у украинских формирований почти нет возможности контратаковать."Точные цифры сложно получить, но контратака Москвы привела к гибели и ранению тысяч людей, а истощённые украинцы потеряли более 40% территории Курщины, которую они захватили в августе", — сообщило издание.Ранее Зеленский сообщил о своих надеждах на то, что контроль Украины над частью Курской области улучшит украинскую переговорную позицию. Но пять украинских и западных чиновников в Киеве, которые говорили на условиях анонимности, рассказали в комментарии AP, что они опасаются, что азартная игра Зеленского ослабит всю 1000-километровую линию фронта, что приводит к потерям позиций ВСУ на востоке."По словам некоторых командиров передовых подразделений, они находятся в тяжёлых условиях, моральный дух бойцов низкий, и войска ставят под сомнение решение командования, даже цель оккупации Курска", — указывалось в публикации.Один из командиров заявил, что некоторые приказы, которые получают его подчинённые, не соответствуют действительности."Они не понимают, где находится враг, а где мы, и что мы контролируем. Они не понимают, где наша сторона, где враг. Что находится под нашим контролем, а что нет. Они не понимают оперативной обстановки, поэтому мы действуем на собственное усмотрение", – рассказал украинский командир.Один из украинских командиров взвода рассказал, что неоднократно просил высшее командование изменить оборонную позицию его подразделения, потому что последнее не могло удерживать эту позицию. Однако командование отклоняло его просьбу.Украинские военные заявили, что не были готовы к ответу России в Курске и не могут ни контратаковать, ни отступить."Другого варианта нет. Мы будем драться здесь, потому что если мы просто отступим к нашим границам, они не остановятся, они будут продолжать наступать", – заявил агентству один из командиров подразделения беспилотников.Другой командир взвода заявил, что "всё, что сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продали".Тем временем на Украине вовсю обсуждают снижение мобилизационного возраста до 18 лет, что провоцирует бегство из страны несовершеннолетних. Так, доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка Ольга Купец заявила, что молодые люди моложе 18 лет организованно под видом туристов выезжают с Украины, чтобы избежать призыва по мобилизации в Вооружённые силы Украины."На Западной Украине говорили, что просто видят автобусы, наполненные парнями 16-17 лет в направлении Словакии. И это не с родителями, а сами дети выезжают <...>. Это организовано как туры ребят. Они выезжают не ради обучения, а <...> чтобы спастись от мобилизации", – отметила Купец.По её словам, выезжающие в Словакию и другие страны молодые люди не испытывают проблем с зачислением в местные школы.До этого СМИ сообщали о том, что законопроект о снижении мобилизационного возраста до 18 лет уже разработан и передан в Верховную Раду. При этом публично украинские власти отрицают планы снизить мобилизационный возраст, хотя их к этому призывают западные партнёры, в первую очередь — США.Об оценке украинскими экспертами происходящего на фронтах - в статье Дмитрия Ковалевича "Только чудо может остановить русских". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".

