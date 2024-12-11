Грег Вайнер: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту
Грег Вайнер интервью
Зачем Мерц ездил в Киев? Какую игру с Украиной затеял от отчаяниями Макрон? Чего добивается Зеленский, торгуясь с Трампом? Что за буча затевается против Асада?
На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер.
Кандидат на должность канцлера Германии, глава "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, сообщила 9 декабря газета Bild.
Зеленский выдвинул новые условия мира. В частности, он готов согласиться на размещение войск НАТО на Украине, страна должна получить официальное приглашение вступить в альянс и приглашение вступить в ЕС. Везде нужны конкретные даты.
— Грег, чего добивается Зеленский?
— Я не очень понимаю, чего Зеленский добивается своими заявлениями. С Трампом тоже все довольно запутано.
Кроме заявления о том, что хочет заморозить военные действия на Украине и предотвратить братоубийственную войну, Трамп в общем-то ничего толкового по этому вопросу не сказал. Он похлопал Зеленского по плечу, и на этом они расстались.
Я склонен думать, о чем говорил в предыдущем интервью, что Трамп держит порох сухим и бережет силы до 20 января. Потому что сегодня пока еще правит Байден, который может его одернуть и все испортить.
А вот позиция Мерца понятна. Он широкими мазками поддерживает Киев и готов ему поставить Taurus хоть сегодня. Он говорит: почему мы должны отличаться от Франции, Англии, Соединенных Штатов, которые уже дали дальнобойные ракеты Киеву. И мы должны быть в этом фарватере.
Если Мерц 20 февраля придет в качестве канцлера к власти в Германии, то, несомненно, поддержка Украины резко увеличится и она получит ракеты Taurus.
Но при всем при этом существуют две Германии: восточная и западная. Восточная Германия, конечно, за то, чтобы заканчивать войну как можно быстрее. Она там не популярна.
Мои друзья и коллеги оттуда возмущены налогом на войну, который они платят 2,5 года. Ведь цены в Германии на продовольствие увеличились на 100%. Поэтому план Мерца не совсем популярен среди простых бургеров.
А Западная Германия ближе к НАТО, по своим взглядам.
— Если Украина получит от Германии Taurus, чего ожидать нам?
— Если Мерц станет канцлером и Украина получит Taurus, то под угрозой окажется Крымский мост. Именно по нему хочет ударить Украина, в первую очередь, если получит германские ракеты. Из Taurus очень удобно обстреливать Крымский мост.
© Пресс-служба офиса Зеленского
© Пресс-служба офиса Зеленского
— Мерц с Зеленским подбираются к Крымскому мосту. А вот Эммануэль Макрон хочет ускорить отправку французских войск на Украину, заявил в социальной сети Х глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Реально Макрон способен на это?
— Я не открою страшную тайну, если скажу, что положение Макрона хуже, чем у Мерца.
У президента Франции страшная ситуация. У него абсолютно неконтролируемый французский парламент, где он дико непопулярен, а левые и правые сговорились и единым фронтом идут против него. Даже зашел разговор об импичменте Макрону.
В такой ситуации чего только не пожелаешь и не пообещаешь. Он ведь устроил пышные празднования на тему открытия Нотр-Дам-де-Пари, пригласил туда весь высший свет Европы и мира.
В общем Макрон очень старается и пиарится со страшной силой. А это, кстати, он отлично умеет делать.
— А на что способен Нетаньяху, над которым суд идет в Израиле? И каких событий ожидать на Ближнем Востоке?
— В Сирии можно ожидать будоражащие события, если удастся доказать, что Асад использовал против Израиля химическое оружие. Во Франции идет мощное расследование по этому делу. Сейчас будут пытаться договариваться с новым режимом о том, чтобы открыли склады с этими вооружениями .
Напомню, Франция выдала еще в 2014 году два ордера на арест Асада, за то, что он якобы применил в 2011-м химическое оружие. Подозреваю, что начнутся и другие претензии к Асаду — одна за другой.
Что касается Нетаньяху, то все обвинения против него находятся в grey zone (серая зона). Многие заявления написаны просто с чьих-то слов.
Так что единственное, что вызовет дискомфорт у Нетаньяху — это то, что ему в течение 14 дней 3 раза в неделю в течение 6 часов придётся находиться в суде. А ведь Израиль сейчас воюет на семи фронтах...
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