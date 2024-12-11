Грег Вайнер: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту - 11.12.2024 Украина.ру
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Грег Вайнер: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту
Грег Вайнер: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту - 11.12.2024 Украина.ру
Грег Вайнер: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту
Зачем Мерц ездил в Киев? Какую игру с Украиной затеял от отчаяниями Макрон? Чего добивается Зеленский, торгуясь с Трампом? Что за буча затевается против Асада?
2024-12-11T07:00
2024-12-11T07:00
интервью
украина
германия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
нато
переговоры
"taurus"
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На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер.Кандидат на должность канцлера Германии, глава "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, сообщила 9 декабря газета Bild.Зеленский выдвинул новые условия мира. В частности, он готов согласиться на размещение войск НАТО на Украине, страна должна получить официальное приглашение вступить в альянс и приглашение вступить в ЕС. Везде нужны конкретные даты.— Грег, чего добивается Зеленский?— Я не очень понимаю, чего Зеленский добивается своими заявлениями. С Трампом тоже все довольно запутано. Кроме заявления о том, что хочет заморозить военные действия на Украине и предотвратить братоубийственную войну, Трамп в общем-то ничего толкового по этому вопросу не сказал. Он похлопал Зеленского по плечу, и на этом они расстались.Я склонен думать, о чем говорил в предыдущем интервью, что Трамп держит порох сухим и бережет силы до 20 января. Потому что сегодня пока еще правит Байден, который может его одернуть и все испортить. А вот позиция Мерца понятна. Он широкими мазками поддерживает Киев и готов ему поставить Taurus хоть сегодня. Он говорит: почему мы должны отличаться от Франции, Англии, Соединенных Штатов, которые уже дали дальнобойные ракеты Киеву. И мы должны быть в этом фарватере.Если Мерц 20 февраля придет в качестве канцлера к власти в Германии, то, несомненно, поддержка Украины резко увеличится и она получит ракеты Taurus.Но при всем при этом существуют две Германии: восточная и западная. Восточная Германия, конечно, за то, чтобы заканчивать войну как можно быстрее. Она там не популярна.Мои друзья и коллеги оттуда возмущены налогом на войну, который они платят 2,5 года. Ведь цены в Германии на продовольствие увеличились на 100%. Поэтому план Мерца не совсем популярен среди простых бургеров.А Западная Германия ближе к НАТО, по своим взглядам.— Если Украина получит от Германии Taurus, чего ожидать нам?— Если Мерц станет канцлером и Украина получит Taurus, то под угрозой окажется Крымский мост. Именно по нему хочет ударить Украина, в первую очередь, если получит германские ракеты. Из Taurus очень удобно обстреливать Крымский мост.— Мерц с Зеленским подбираются к Крымскому мосту. А вот Эммануэль Макрон хочет ускорить отправку французских войск на Украину, заявил в социальной сети Х глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Реально Макрон способен на это?— Я не открою страшную тайну, если скажу, что положение Макрона хуже, чем у Мерца.У президента Франции страшная ситуация. У него абсолютно неконтролируемый французский парламент, где он дико непопулярен, а левые и правые сговорились и единым фронтом идут против него. Даже зашел разговор об импичменте Макрону.В такой ситуации чего только не пожелаешь и не пообещаешь. Он ведь устроил пышные празднования на тему открытия Нотр-Дам-де-Пари, пригласил туда весь высший свет Европы и мира.В общем Макрон очень старается и пиарится со страшной силой. А это, кстати, он отлично умеет делать.— А на что способен Нетаньяху, над которым суд идет в Израиле? И каких событий ожидать на Ближнем Востоке?— В Сирии можно ожидать будоражащие события, если удастся доказать, что Асад использовал против Израиля химическое оружие. Во Франции идет мощное расследование по этому делу. Сейчас будут пытаться договариваться с новым режимом о том, чтобы открыли склады с этими вооружениями .Напомню, Франция выдала еще в 2014 году два ордера на арест Асада, за то, что он якобы применил в 2011-м химическое оружие. Подозреваю, что начнутся и другие претензии к Асаду — одна за другой.Что касается Нетаньяху, то все обвинения против него находятся в grey zone (серая зона). Многие заявления написаны просто с чьих-то слов.Так что единственное, что вызовет дискомфорт у Нетаньяху — это то, что ему в течение 14 дней 3 раза в неделю в течение 6 часов придётся находиться в суде. А ведь Израиль сейчас воюет на семи фронтах...Более подробно о ситуации на Ближнем Востоке и переговорах с Украиной в интервью Анны Черкасовой с политтехнологом Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
https://ukraina.ru/20241209/1059506648.html
украина
германия
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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4.7
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, германия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, переговоры, "taurus", крымский мост
Интервью, Украина, Германия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО, переговоры, "Taurus", Крымский мост

Грег Вайнер: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту

07:00 11.12.2024
 
Грег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Зачем Мерц ездил в Киев? Какую игру с Украиной затеял от отчаяниями Макрон? Чего добивается Зеленский, торгуясь с Трампом? Что за буча затевается против Асада?
На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер.
Кандидат на должность канцлера Германии, глава "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, сообщила 9 декабря газета Bild.
Зеленский выдвинул новые условия мира. В частности, он готов согласиться на размещение войск НАТО на Украине, страна должна получить официальное приглашение вступить в альянс и приглашение вступить в ЕС. Везде нужны конкретные даты.
— Грег, чего добивается Зеленский?
— Я не очень понимаю, чего Зеленский добивается своими заявлениями. С Трампом тоже все довольно запутано.
Кроме заявления о том, что хочет заморозить военные действия на Украине и предотвратить братоубийственную войну, Трамп в общем-то ничего толкового по этому вопросу не сказал. Он похлопал Зеленского по плечу, и на этом они расстались.
Я склонен думать, о чем говорил в предыдущем интервью, что Трамп держит порох сухим и бережет силы до 20 января. Потому что сегодня пока еще правит Байден, который может его одернуть и все испортить.
Грег Вайнер интервью
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
А вот позиция Мерца понятна. Он широкими мазками поддерживает Киев и готов ему поставить Taurus хоть сегодня. Он говорит: почему мы должны отличаться от Франции, Англии, Соединенных Штатов, которые уже дали дальнобойные ракеты Киеву. И мы должны быть в этом фарватере.
Если Мерц 20 февраля придет в качестве канцлера к власти в Германии, то, несомненно, поддержка Украины резко увеличится и она получит ракеты Taurus.
Но при всем при этом существуют две Германии: восточная и западная. Восточная Германия, конечно, за то, чтобы заканчивать войну как можно быстрее. Она там не популярна.
Мои друзья и коллеги оттуда возмущены налогом на войну, который они платят 2,5 года. Ведь цены в Германии на продовольствие увеличились на 100%. Поэтому план Мерца не совсем популярен среди простых бургеров.
А Западная Германия ближе к НАТО, по своим взглядам.
— Если Украина получит от Германии Taurus, чего ожидать нам?
— Если Мерц станет канцлером и Украина получит Taurus, то под угрозой окажется Крымский мост. Именно по нему хочет ударить Украина, в первую очередь, если получит германские ракеты. Из Taurus очень удобно обстреливать Крымский мост.
© Пресс-служба офиса Зеленского
© Пресс-служба офиса Зеленского
— Мерц с Зеленским подбираются к Крымскому мосту. А вот Эммануэль Макрон хочет ускорить отправку французских войск на Украину, заявил в социальной сети Х глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Реально Макрон способен на это?
— Я не открою страшную тайну, если скажу, что положение Макрона хуже, чем у Мерца.
У президента Франции страшная ситуация. У него абсолютно неконтролируемый французский парламент, где он дико непопулярен, а левые и правые сговорились и единым фронтом идут против него. Даже зашел разговор об импичменте Макрону.
В такой ситуации чего только не пожелаешь и не пообещаешь. Он ведь устроил пышные празднования на тему открытия Нотр-Дам-де-Пари, пригласил туда весь высший свет Европы и мира.
В общем Макрон очень старается и пиарится со страшной силой. А это, кстати, он отлично умеет делать.
— А на что способен Нетаньяху, над которым суд идет в Израиле? И каких событий ожидать на Ближнем Востоке?
— В Сирии можно ожидать будоражащие события, если удастся доказать, что Асад использовал против Израиля химическое оружие. Во Франции идет мощное расследование по этому делу. Сейчас будут пытаться договариваться с новым режимом о том, чтобы открыли склады с этими вооружениями .
Напомню, Франция выдала еще в 2014 году два ордера на арест Асада, за то, что он якобы применил в 2011-м химическое оружие. Подозреваю, что начнутся и другие претензии к Асаду — одна за другой.
Что касается Нетаньяху, то все обвинения против него находятся в grey zone (серая зона). Многие заявления написаны просто с чьих-то слов.
Так что единственное, что вызовет дискомфорт у Нетаньяху — это то, что ему в течение 14 дней 3 раза в неделю в течение 6 часов придётся находиться в суде. А ведь Израиль сейчас воюет на семи фронтах...
Михаил Поликарпов интервью
9 декабря, 12:36
Михаил Поликарпов: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта Сейчас гарантировать безопасность наших баз могут только новые власти Сирии. Но эти новые власти нам пока не известны. Даже если нам придется уйти, мы не останемся без выхода к Средезимному морю, считает Михаил Поликарпов — участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК
Более подробно о ситуации на Ближнем Востоке и переговорах с Украиной в интервью Анны Черкасовой с политтехнологом Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу.
 
ИнтервьюУкраинаГерманияКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль МакронНАТОпереговоры"Taurus"Крымский мост
 
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