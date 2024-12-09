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Лидер ХДС Германии предложил создать в ЕС коалицию по милитаризации Украины "без ограничений"

Лидер ХДС Германии предложил создать в ЕС коалицию по милитаризации Украины "без ограничений" - 09.12.2024 Украина.ру

Лидер ХДС Германии предложил создать в ЕС коалицию по милитаризации Украины "без ограничений"

Евросоюзу следует создать новую контактную группу по вооружению Украины в период СВО. Об этом 9 декабря на пресс-конференции в Киеве заявил лидер немецкого партийного блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц.

2024-12-09T17:50

2024-12-09T17:50

2024-12-09T17:50

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По итогам состоявшихся в понедельник 9 декабря переговоров с Владимиром Зеленским у Фридриха Мерца нашлось несколько новых идей, которыми он поделился с прессой. В частности, немецкий политик предложил новый механизм снабжения ВСУ оружием в условиях смены президентской администрации США.По мнению Мерца, в связи с уходом Джозефа Байдена из Белого дома и приходом Дональда Трампа может возникнуть новая ситуация с риском ослабления поставок западного оружия на Украину. с его слов следовало, что формально действующая контактная группа под эгидой США ("формат Рамштайн") может быть дополнена аналогичным новым объединением с той же целью."У меня есть предложение создать контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании – четырёх крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями, и таким образом развивать вместе с Соединенными Штатами общее видение", – заявил Мерц.Он призвал к скорейшему созданию новой контактной группы и отметил, что в неё не должно быть ограничений на вооружения, поставляемые на Украину.Мерц в ходе переговоров с Зеленским подтвердил свою ранее заявленную позицию поставить на Украину немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц решительно отказывается от поставок таких вооружений, утверждая, что для их применения потребуется задействовать немецких военнослужащих, а это означает вовлечение Германии в СВО.Зеленскиий поблагодарил Мерца за визит и позицию по поставкам немецких вооружений для ВСУ в условиях российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Оба политика называли российскую СВО "войной" при том, что Киев официально войну не объявлял и Москва тоже её не объявляла."Очень рассчитываем на усиление дальнобойности Украины", - сказал Зеленский в общении с Мерцем.Парламентские выборы в ФРГ запланированы на 23 февраля. Главным оппонентом Шольца в борьбе за место канцлера, согласно опросам, является Мерц.Шольц посетил Киев 2 декабря. Он пообещал Зеленскому пат военной помощи стоимостью 650 млн евро.После переговоров с Мерцев телеграм-канале Зеленского появилась запись о силовом принуждении России к прекращению СВО с упоминанием немецких крылатых ракет. Подробности в публикации Зеленский рассказал, что поможет завершить СВО Ранее в новостях: Всё, кроме Taurus: Шольц объяснил, почему не даст Киеву крылатые ракеты Также на эту тему: Европарламент желает создать новый фонд для снабжения ВСУ Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Германия окончательно выбирает эскалацию конфликта. Чтобы не оказаться виновной в поражении на Украине

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