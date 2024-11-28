Европарламент желает создать новый фонд для снабжения ВСУ - 28.11.2024 Украина.ру
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Европарламент желает создать новый фонд для снабжения ВСУ
Европарламент желает создать новый фонд для снабжения ВСУ - 28.11.2024 Украина.ру
Европарламент желает создать новый фонд для снабжения ВСУ
Евросоюзу следует создать новый действенный механизм поставки оружия на Украину. Об этом на последней сессии высказались депутаты Европарламента.
2024-11-28T10:08
2024-11-28T10:08
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олаф шольц
джо байден
европарламент
ес
военная помощь
военная эскалация
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Военные поставки на Украину через "Европейский фонд мира" блокирует Венгрия. Поэтому через этот фонд ЕС затруднительно потратить на поддержку Киева в СВО 6,6 миллиарда евро. По мнению авторов новой резолюции Европарламента, проблему возможно решить через создание нового фонда, на расходование средств которого Будапешт не сможет наложить вето.В проекте резолюции Европарламента подчёркивается, что новый формат финансирования военных поставок следует создать незамедлительно. При этом в него должны быть включены только те государства, которые способны и готовы оказывать военную помощь нынешнему руководству Украины.Европарламентариям предложено проголосовать за этот документ на пленарной сессии 28 ноября. С начала СВО документы антироссийской направленности принимались ЕП без значительных затруднений.Накануне депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге вновь высказались в поддержку нынешнего руководства Украины. Они также осудили сотрудничество между Россией и Северной Кореей.До этого, 23 ноября председатель Европарламента Роберта Метсола утвердительно ответила на вопрос журналистов о поддержке Европарламентом разрешения использовать западные дальнобойные ракеты по целям в России, а также на вопрос должна ли Германия поставить на Украину такие свои ракеты TAURUS. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически противился отправке "Таурусов" на Украину.Также в новостях: Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларовБолее полная новостная картина начала дня в обзоре Передача Киеву ядерного оружия, мобилизация юных. Главное на Украине на утро 28 ноября
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новости, украина, киев, россия, олаф шольц, джо байден, европарламент, ес, военная помощь, военная эскалация, дальнобойные ракеты, ракеты, сво, оружие
Новости, Украина, Киев, Россия, Олаф Шольц, Джо Байден, Европарламент, ЕС, военная помощь, военная эскалация, дальнобойные ракеты, ракеты, СВО, оружие

Европарламент желает создать новый фонд для снабжения ВСУ

10:08 28.11.2024
 
© europarl.europa.eu
© europarl.europa.eu
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Евросоюзу следует создать новый действенный механизм поставки оружия на Украину. Об этом на последней сессии высказались депутаты Европарламента.
Военные поставки на Украину через "Европейский фонд мира" блокирует Венгрия. Поэтому через этот фонд ЕС затруднительно потратить на поддержку Киева в СВО 6,6 миллиарда евро. По мнению авторов новой резолюции Европарламента, проблему возможно решить через создание нового фонда, на расходование средств которого Будапешт не сможет наложить вето.
В проекте резолюции Европарламента подчёркивается, что новый формат финансирования военных поставок следует создать незамедлительно. При этом в него должны быть включены только те государства, которые способны и готовы оказывать военную помощь нынешнему руководству Украины.
Европарламентариям предложено проголосовать за этот документ на пленарной сессии 28 ноября. С начала СВО документы антироссийской направленности принимались ЕП без значительных затруднений.
Накануне депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге вновь высказались в поддержку нынешнего руководства Украины. Они также осудили сотрудничество между Россией и Северной Кореей.
До этого, 23 ноября председатель Европарламента Роберта Метсола утвердительно ответила на вопрос журналистов о поддержке Европарламентом разрешения использовать западные дальнобойные ракеты по целям в России, а также на вопрос должна ли Германия поставить на Украину такие свои ракеты TAURUS. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически противился отправке "Таурусов" на Украину.
Также в новостях: Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларов
Более полная новостная картина начала дня в обзоре Передача Киеву ядерного оружия, мобилизация юных. Главное на Украине на утро 28 ноября
 
НовостиУкраинаКиевРоссияОлаф ШольцДжо БайденЕвропарламентЕСвоенная помощьвоенная эскалациядальнобойные ракетыракетыСВОоружие
 
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Заголовок открываемого материала
10:08Европарламент желает создать новый фонд для снабжения ВСУ
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