https://ukraina.ru/20241201/1059336532.html

Командир взвода морской пехоты "Коловрат": Такой встречи противник явно не ожидал

Командир взвода морской пехоты "Коловрат": Такой встречи противник явно не ожидал - 01.12.2024 Украина.ру

Командир взвода морской пехоты "Коловрат": Такой встречи противник явно не ожидал

В середине августа сеть облетели фотографии одной из первых колонн ВСУ, уничтоженных в Курской области, которые заметно взбодрили обеспокоенное российское общество. О том, как протекал тот бой, что было до и после него, журналисту издания "Украина.ру" рассказал командир взвода 810-й бригады морской пехоты с позывным "Коловрат".

2024-12-01T14:29

2024-12-01T14:29

2024-12-01T14:29

курская область

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волгоградская область

вооруженные силы украины

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- Когда неприятель вторгся на территорию Курской области, появились фото- и видеоматериалы сожженной колонны украинской техники, которые взбодрили Россию. Я знаю, что на земле тем боем командовал ты.- Да, было дело. Одиннадцатого августа получил приказ занять населенный пункт и выставить огневые засады. У меня были два БТР и личный состав. Зашли, окопались, а утром двенадцатого августа в нашу сторону выдвинулась колонна военной техники противника. Где-то до двадцати единиц.- То есть, встречать пришлось, по сути дела, с колес?- Да, времени было немного, но успели зайти, занять позиции и приготовить встречу. Один БТР встречал сбоку, второй – в лоб. По началу работали бронебойными из 30-мм пушки, а когда начал высаживаться десант, по нему работали уже из ПКТ. Также осколочно-фугасно-зажигательными.- Можешь вспомнить в деталях, как все происходило?- Так… десятого августа мы прибыли в Курскую область, а к вечеру следующего дня зашли в населенный пункт Сафоновка. Взводом организовали две огневых засады: выставили гранатометчиков, пулеметчиков и БТРы. Двенадцатого утром соседи передали по радиостанции: "встречайте!"А дальше один БТР наносил огневое поражение сбоку, второй работал в лоб. В прорывавшийся "Страйкер" угодили из РПГ. Прямо в заднюю часть. Тем не менее, он продолжил движение. Три или четыре машины умудрились проскочить, но их уничтожили соседи.Получается, когда мы работали по машинам, пехота спешилась. Оглушенная. Они держались руками за уши, они были в панике, они были рассеяны.- Они совсем не ожидали такой встречи?- Понимаешь, где-то числа десятого заходила их разведка и спрашивала у местных жителей, есть ли поблизости военная техника. Им сказали, что никакой техники поблизости нет. Потому они пребывали в полной уверенности, что все хорошо. Что удастся зайти так же спокойно, как шестого августа. Но не тут-то было.- И что было с пехотой?- Оглушенные они выходили, а их добивали осколочно-фугасно-зажигательными. Результат, думаю, все наблюдали в интернете. Кадры там не очень-то аппетитные.Когда бой закончился, мы и соседи решили подойти ближе и проверить технику на наличие карт, планшетов, радиостанций. В общем, проверить на наличие любой полезной для нас информации. И вот тут началось воздействие: поднялись их FPV-дроны, стал применяться газ. Хорошо, что ветер дул в сторону противника, и никто из наших не пострадал. Они сами себя накрыли.А вот дронами-камикадзе они собственную технику жгли, чтобы нам не досталась. Вот "Хаммер" они добили, "Казак", который на асфальте стоял. Нам-то уже смысла не было сжигать эти машины в ноль.Кстати! Верхом на "Страйкере" ехала пехота. Спокойно так ехала. Сидела и ни о чем не подозревала пока из засады по ней не открыли огонь их двух пулеметов и автоматов. Качество видео не позволяет разглядеть это, но все они в итоге легли на броню да так и остались лежать.- Что там, кстати, из техники было?- Уничтожены были "Хаммеры", "Казаки", "Страйкеры" и еще что-то натовское. Там до двадцати единиц было. Всего не упомнишь.- Как-то уж очень вольготно они ехали…- Судя по количеству боеприпасов и продовольствия, обнаруженного в технике, собирались они ненадолго. Всего на несколько дней. Потом уже мы допросили пленных и выяснили, что вечером того же дня за ними должен был подтянуться батальон для закрепления.Обиделись они на нас и ближе к вечеру стали обрабатывать минами, кассетными боеприпасами. На следующее утро по рации вышла на меня вторая группа. Они, мол, в подвале блокированы и выйти не могут. Сел на БТР вместе со своим командиром отделения и поехал туда. Забрали ребят. На обратном пути FPV-дрон прямо перед носом у нас пролетел. Повезло.Все. Заняли мы свою позицию. Летели по нам FPV, летели 155-е. И обычные, и кассетные. Летели 120-е мины. Ну и что? Немного один БТР поцарапали нам. А так личный состав не задело. Мы же успели окопаться, когда на место прибыли.- Как считаешь, вся эта история сильно деморализовала ту сторону?- Полагаю, что достаточно сильно. Мы ведь говорим о 82-й бригаде, которую готовили не как-нибудь, а по стандартам НАТО. Особенно сильно это ударило по вновь прибывшим бойцам ВСУ. Они-то были уверены, что все пойдет как по маслу.- Наше-то общество заметно взбодрилось, когда появилась картинка с раздолбанными украинскими колоннами. Была от командования какая-то реакция?- Экипажи машин представили к званию Героя России. По-моему, это все. Вообще хорошо, что довелось нам оказаться в нужном месте и в нужное время. Иначе они могли прорваться до Каучука, где густой лес. А оттуда двинулись бы в сторону Курчатова. Ну а там… все и так знают, что там находится. (Курская АЭС - Ред.) Ядерный шантаж – обычное дело для нашего противника. В общем, все могло бы получиться иначе, а потому здорово, что все именно так, как есть.- А есть какой-нибудь рецепт успеха?- Когда услышали по радиостанции, что нужно встречать колонну, мы вообще-то завтракали. Ну… бросили все и побежали встречать. Готовность – десять-пятнадцать секунд. Машины были готовы к работе, экипажи подготовлены. Я привык следить за тем, чтобы все было заряжено, начищено и готово к бою. Это, конечно, никакой не секретный рецепт, но здорово помогает.- Расскажешь чуть больше о своих ребятах и себе самом?- Экипажи эти попали ко мне в 2022 году, после мобилизации. Всех обучил, подготовил к работе. Ребята у меня простые, но мотивированные. Есть из Волгоградской области, из Крыма. Да много откуда.Отдельно выделил бы своих командиров отделений. Позывные: "Рус" и "Моряк". Парни умело управляли своими отделениями. Еще хотелось бы отметить гранатометчика с позывным "Старый". Это он поразил тот "Страйкер", который соседи потом доработали. Машину не остановил, но пехоту, которую внутри ехала, перемолол.Ну и расчет БПЛА наш под руководством "Бизона" хорошо отработал. Вовремя предупреждали нас, кто, откуда и куда двигается.А что рассказать о себе? Родился в Амурской области, на Дальнем Востоке. Дальше – Черноморский флот. С 2020 года служу в 810-й бригаде морской пехоты. Дома ждут жена и двое детей. Дочке пять лет, сыну – годик. Супруга у меня врач.- То есть ты профессиональный военный, кадровый офицер?- Да, я старший лейтенант. Закончил Дальневосточное Высшее общевойсковое командное училище в 2020 году и попал по распределению в 810-ю бригаду, на должность командира взвода.- Когда учиться начинал, думал, что воевать придется? Сильно ли реальность отличается от юношеских представлений о войне?- Думал, конечно. Это моя первая кампания. В Сирию попасть не довелось. А реальность отличается довольно сильно. Нынешняя война ведь совсем другая. Это уже война технологий, война дронов. Раньше такого не было. На СВО я с мая 22-го. Это Крынки, Угледарское направление и дальше-дальше-дальше.- Какова обстановка? У боев в Курской области есть своя специфика?- С тех пор, как разгромили ту колонну, мы постоянно шли вперед-вперед-вперед. Не отдали ни пяди родной земли. Только освобождали.Что же до условий, то лесов здесь много. Леса густые. В них противник сильно не успел окопаться. Нет у него серьезных оборонительных рубежей. Разве что ближе к Судже. Вот там они хорошо окопались. Туда сразу инженерную технику загоняли.Если говорить о самом противнике, то его тактика, в общем и целом, изменилась не сильно. Понятно, что сейчас он действует преимущественно дронами, но в остальном примерно то же самое.Единственное, что удивило на этом направлении, так это уровень подготовки расчетов FPV-дронов и расчетов "Бабы-яги". Не раз такое было, что перед БТРом штук пять дронов ложилось, но почему-то ни один не долетал. Видно, что люди работают не слишком опытные. Но тут нельзя исключать, что конкретно нам попадались такие. Просто на других направлениях их "птичники" показывали довольно высокий уровень.

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Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

курская область, россия, волгоградская область, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, интервью