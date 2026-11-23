https://ukraina.ru/20261123/minoborony-soobschilo-o-sbitykh-nad-rossiey-za-sutki-bpla-1084669462.html

Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА

Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА - 23.11.2026 Украина.ру

Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских беспилотников, за сутки — 170. Об этом Минобороны РФ вечером 22 ноября сообщило в своём телеграм-канале

2026-11-23T00:29

2026-11-23T00:29

2026-11-23T00:36

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 21 ноября до 8:00 мск 22 ноября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областей и над акваториями Азовского и Чёрного морей были сбиты 170 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 208 украинских ударных БПЛА дальнего действия."Почему не бьём?!": удары по правительственным зданиям в Киеве могут навредить РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261122/aktivnost-ukrainy-na-baltike-khronika-sobytiy-na-utro-22-noyabrya-1084660061.html

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