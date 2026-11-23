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Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА
Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА - 23.11.2026 Украина.ру
Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских беспилотников, за сутки — 170. Об этом Минобороны РФ вечером 22 ноября сообщило в своём телеграм-канале
2026-11-23T00:29
2026-11-23T00:29
2026-11-23T00:36
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 21 ноября до 8:00 мск 22 ноября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областей и над акваториями Азовского и Чёрного морей были сбиты 170 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 208 украинских ударных БПЛА дальнего действия."Почему не бьём?!": удары по правительственным зданиям в Киеве могут навредить РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, минобороны, минобороны рф, крым, орловская область, белгородская область, брянская область, курская область, краснодарский край, воронежская область, ростовская область, азовское море, черное море, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Минобороны сообщило о сбитых над Россией за сутки БПЛА
00:29 23.11.2026 (обновлено: 00:36 23.11.2026)
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских беспилотников, за сутки — 170. Об этом Минобороны РФ вечером 22 ноября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 21 ноября до 8:00 мск 22 ноября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Ростовской областей и над акваториями Азовского и Чёрного морей были сбиты 170 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 208 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
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