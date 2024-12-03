На споры по членству Украины в НАТО могут уйти месяцы - Рейтер
На достижение консенсуса по поводу решения пригласить Украину в альянс могут уйти месяцы. Об этом сообщил высокопоставленный дипломат из НАТО, передает агентство Рейтер
"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы", - сказал он.
Американский чиновник отметил, что в ходе встречи стороны обсудят усиление позиции Украины на следующий год на фоне возможного начала мирных переговоров.
По его мнению, этого можно добиться путем предоставления Киеву средств, боеприпасов, а также активизации мобилизации на Украине.
Однако, по признанию ряда стран альянса, это едва ли возможно в обозримом будущем.
Подробнее о препятствиях для вступления Украины в альянс - в материале Аудитор Пентагона рассказал о главном препятствии для вступления Украины в НАТО на сайте Украина.ру.