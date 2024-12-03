На споры по членству Украины в НАТО могут уйти месяцы - Рейтер - 03.12.2024 Украина.ру
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На споры по членству Украины в НАТО могут уйти месяцы - Рейтер
На споры по членству Украины в НАТО могут уйти месяцы - Рейтер - 03.12.2024 Украина.ру
На споры по членству Украины в НАТО могут уйти месяцы - Рейтер
На достижение консенсуса по поводу решения пригласить Украину в альянс могут уйти месяцы. Об этом сообщил высокопоставленный дипломат из НАТО, передает агентство Рейтер
2024-12-03T10:19
2024-12-03T10:19
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"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы", - сказал он.Американский чиновник отметил, что в ходе встречи стороны обсудят усиление позиции Украины на следующий год на фоне возможного начала мирных переговоров. По его мнению, этого можно добиться путем предоставления Киеву средств, боеприпасов, а также активизации мобилизации на Украине.Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря. Во встрече примет участие украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. По сообщениям СМИ, он попросил НАТО пригласить Украину в альянс в ходе встречи глав МИД блока. Однако, по признанию ряда стран альянса, это едва ли возможно в обозримом будущем.Подробнее о препятствиях для вступления Украины в альянс - в материале Аудитор Пентагона рассказал о главном препятствии для вступления Украины в НАТО на сайте Украина.ру.
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новости, украина, нато, мид, киев, брюссель
Новости, Украина, НАТО, МИД, Киев, Брюссель

На споры по членству Украины в НАТО могут уйти месяцы - Рейтер

10:19 03.12.2024
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныфлаг нато украина
флаг нато украина - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
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На достижение консенсуса по поводу решения пригласить Украину в альянс могут уйти месяцы. Об этом сообщил высокопоставленный дипломат из НАТО, передает агентство Рейтер
"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы", - сказал он.
Американский чиновник отметил, что в ходе встречи стороны обсудят усиление позиции Украины на следующий год на фоне возможного начала мирных переговоров.
По его мнению, этого можно добиться путем предоставления Киеву средств, боеприпасов, а также активизации мобилизации на Украине.
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря. Во встрече примет участие украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. По сообщениям СМИ, он попросил НАТО пригласить Украину в альянс в ходе встречи глав МИД блока.
Однако, по признанию ряда стран альянса, это едва ли возможно в обозримом будущем.
Подробнее о препятствиях для вступления Украины в альянс - в материале Аудитор Пентагона рассказал о главном препятствии для вступления Украины в НАТО на сайте Украина.ру.
 
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