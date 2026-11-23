Европа станет сильнее, а Россия поверит в миролюбие НАТО: Кушнер описал будущее
01:48 23.11.2026 (обновлено: 01:55 23.11.2026)
© AP / Evan VucciДжаред Кушнер
© AP / Evan Vucci
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал желаемой для его страны ситуацию, при которой Россия будет уверена в отсутствии угрозы со стороны сильной Европы и НАТО. Об этом он 22 ноября заявил в соцсети X
По мнению Кушнера, гарантии для Киева не могут быть утверждены в отрыве от послевоенной европейской архитектуры безопасности.
"Мы стремимся к будущему, при котором Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, а Россия будет уверена, что НАТО не стремится к противостоянию", — написал он.
Спецпосланник Дональда Трампа также подчеркнул необходимость разработки более эффективных механизмов для снижения риска конфликтов.
Вопрос о новой системе европейской безопасности затрагивался на трёхсторонних переговорах России, США и Украины, прошедших 10-11 ноября в Абу-Даби.
19 ноября участники саммита так называемой "коалиции желающих" в Берлине обсуждали будущие гарантии безопасности для Украины. По словам участвовавшего в переговорах Кушнера, одним из возможных вариантов может стать механизм, напоминающий пятую статью Устава НАТО, которая предусматривает коллективную оборону союзников.
Подробнее об этом - в материале Никиты Волковича Задача четырех сил: кто на самом деле не дает установить мир на Украине.
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