https://ukraina.ru/20261123/evropa-stanet-silnee-a-rossiya-poverit-v-mirolyubie-nato-kushner-opisal-buduschee-1084670059.html

Европа станет сильнее, а Россия поверит в миролюбие НАТО: Кушнер описал будущее

Европа станет сильнее, а Россия поверит в миролюбие НАТО: Кушнер описал будущее - 23.11.2026 Украина.ру

Европа станет сильнее, а Россия поверит в миролюбие НАТО: Кушнер описал будущее

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал желаемой для его страны ситуацию, при которой Россия будет уверена в отсутствии угрозы со стороны сильной Европы и НАТО. Об этом он 22 ноября заявил в соцсети X

2026-11-23T01:48

2026-11-23T01:48

2026-11-23T01:55

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По мнению Кушнера, гарантии для Киева не могут быть утверждены в отрыве от послевоенной европейской архитектуры безопасности."Мы стремимся к будущему, при котором Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, а Россия будет уверена, что НАТО не стремится к противостоянию", — написал он.Спецпосланник Дональда Трампа также подчеркнул необходимость разработки более эффективных механизмов для снижения риска конфликтов.Вопрос о новой системе европейской безопасности затрагивался на трёхсторонних переговорах России, США и Украины, прошедших 10-11 ноября в Абу-Даби.19 ноября участники саммита так называемой "коалиции желающих" в Берлине обсуждали будущие гарантии безопасности для Украины. По словам участвовавшего в переговорах Кушнера, одним из возможных вариантов может стать механизм, напоминающий пятую статью Устава НАТО, которая предусматривает коллективную оборону союзников.Подробнее об этом - в материале Никиты Волковича Задача четырех сил: кто на самом деле не дает установить мир на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261120/pinok-britanskogo-sapoga-vazhnee-konstitutsii-eksperty-o-sammite-v-berline-i-mechtakh-zelenskogo-1084640862.html

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