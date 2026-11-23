https://ukraina.ru/20261123/proizoshedshee-v-finskom-zalive-otsenila-byvshaya-press-sekretar-zelenskogo-1084669791.html
Произошедшее в Финском заливе оценила бывшая пресс-секретарь Зеленского
Произошедшее в Финском заливе оценила бывшая пресс-секретарь Зеленского - 23.11.2026 Украина.ру
Произошедшее в Финском заливе оценила бывшая пресс-секретарь Зеленского
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о риске расширения зоны конфронтации из-за атаки беспилотника на российский сухогруз в Финском заливе. Об этом она 22 ноября написала в соцсети Х
2026-11-23T01:06
2026-11-23T01:06
2026-11-23T01:08
украина.ру
новости
юлия мендель
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финский залив
финляндия
сухогрузы
калининград
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В Калининградской области в субботу включили сирены оповещения из-за подозрительного объекта, двигавшегося со стороны Литвы. Также беспилотники атаковали следовавшее в Калининград судно."Чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем выше риски для стран, которые не участвуют в нем напрямую. Атака на грузовое судно в Балтийском море вынуждает Финляндию и ее соседей ограничивать воздушное и морское сообщение, а также рассматривать собственные акватории как потенциальную зону конфронтации", — написала Мендель.21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Финском заливе, в трёх милях от территориальных вод России, БПЛА атаковали судно, следовавшее в Калининград. Экипаж не пострадал и после проверки состояния судна решил продолжить рейс.Позже в Финляндии признали, что за ударом по российскому сухогрузу в Балтийском море могла стоять УкраинаПодробнее об этом - в материалах Угрожают России блокадой: новая провокация на Балтике и Литва отрицает свою причастность к атаке беспилотников на Калининград.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261122/aktivnost-ukrainy-na-baltike-khronika-sobytiy-na-utro-22-noyabrya-1084660061.html
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Произошедшее в Финском заливе оценила бывшая пресс-секретарь Зеленского
01:06 23.11.2026 (обновлено: 01:08 23.11.2026)
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о риске расширения зоны конфронтации из-за атаки беспилотника на российский сухогруз в Финском заливе. Об этом она 22 ноября написала в соцсети Х