Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС - 02.12.2024 Украина.ру
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Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС
Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС - 02.12.2024 Украина.ру
Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС
Заявления членов делегации Евросоюза в Киеве не были согласованы с главами государств-членов Евросоюза Об этом 2 декабря на пресс-конференции в Братиславе заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
2024-12-02T17:33
2024-12-02T17:33
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роберт фицо
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
ес
еврокомиссия
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Новые представители Евросоюза подверглись критике Фицо за заявления, сделанные ими в ходе визита 1 декабря в Киеве. Тогда на переговоры с Владимиром Зеленским прибыли председатель Евросовета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос.В частности, Каллас заявила, что целью Евросоюза является "победа Украины". Фицо счёл такое поведение членов делегации ЕС неприемлемым, что и высказал в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен."У меня был телефонный разговор с председателем Европейской комиссии, - рсссказал журналистам Фицо. - Я сказал очень четко, что хочу быть конструктивным политиком, но пока речь идет о защите государственных интересов Словакии, буду твердым и в некоторых вопросах мне негде уступить. Очень ясно я говорил о военной помощи Украине, говорил очень ясно, что не могут себе позволить некоторые члены комиссии, как и глава Европейского совета, делать от имени Европейского союза заявления, которых Европейский союз и Европейский совет никогда не согласовывали".Он отметил, что речь о заявлениях, которые сделали Кошта и Каллас в Киеве."У них были заявления, которые не соответствуют заключениям Европейского союза", - цитирует РИА "Новости" заявление Фицо.Российское информагенство также отметило, что ранее в Еврокомиссии не смогли внятно объяснить сделанные во время визита в Киев заявления новой главы евродипломатии эстонки Каллас.Ранее в новостях: Первым делом ПВО: Зеленский попросил делегацию ЕС о военной помощи Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир Тем временем Прибалтика грозит Грузии санкциями Больше новостей в обзоре Шольц с чемоданчиком, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 декабря
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новости, киев, словакия, украина, роберт фицо, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, евросовет, украина-ес, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, скандал
Новости, Киев, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия, евросовет, Украина-ЕС, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, скандал

Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС

17:33 02.12.2024
 
© Getty ImagesРоберт Фицо
Роберт Фицо
© Getty Images
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Заявления членов делегации Евросоюза в Киеве не были согласованы с главами государств-членов Евросоюза Об этом 2 декабря на пресс-конференции в Братиславе заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Новые представители Евросоюза подверглись критике Фицо за заявления, сделанные ими в ходе визита 1 декабря в Киеве. Тогда на переговоры с Владимиром Зеленским прибыли председатель Евросовета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос.
В частности, Каллас заявила, что целью Евросоюза является "победа Украины". Фицо счёл такое поведение членов делегации ЕС неприемлемым, что и высказал в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"У меня был телефонный разговор с председателем Европейской комиссии, - рсссказал журналистам Фицо. - Я сказал очень четко, что хочу быть конструктивным политиком, но пока речь идет о защите государственных интересов Словакии, буду твердым и в некоторых вопросах мне негде уступить. Очень ясно я говорил о военной помощи Украине, говорил очень ясно, что не могут себе позволить некоторые члены комиссии, как и глава Европейского совета, делать от имени Европейского союза заявления, которых Европейский союз и Европейский совет никогда не согласовывали".
Он отметил, что речь о заявлениях, которые сделали Кошта и Каллас в Киеве.
"У них были заявления, которые не соответствуют заключениям Европейского союза", - цитирует РИА "Новости" заявление Фицо.
Российское информагенство также отметило, что ранее в Еврокомиссии не смогли внятно объяснить сделанные во время визита в Киев заявления новой главы евродипломатии эстонки Каллас.
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