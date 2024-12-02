Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС
© Getty ImagesРоберт Фицо
© Getty Images
Заявления членов делегации Евросоюза в Киеве не были согласованы с главами государств-членов Евросоюза Об этом 2 декабря на пресс-конференции в Братиславе заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Новые представители Евросоюза подверглись критике Фицо за заявления, сделанные ими в ходе визита 1 декабря в Киеве. Тогда на переговоры с Владимиром Зеленским прибыли председатель Евросовета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос.
В частности, Каллас заявила, что целью Евросоюза является "победа Украины". Фицо счёл такое поведение членов делегации ЕС неприемлемым, что и высказал в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"У меня был телефонный разговор с председателем Европейской комиссии, - рсссказал журналистам Фицо. - Я сказал очень четко, что хочу быть конструктивным политиком, но пока речь идет о защите государственных интересов Словакии, буду твердым и в некоторых вопросах мне негде уступить. Очень ясно я говорил о военной помощи Украине, говорил очень ясно, что не могут себе позволить некоторые члены комиссии, как и глава Европейского совета, делать от имени Европейского союза заявления, которых Европейский союз и Европейский совет никогда не согласовывали".
Он отметил, что речь о заявлениях, которые сделали Кошта и Каллас в Киеве.
"У них были заявления, которые не соответствуют заключениям Европейского союза", - цитирует РИА "Новости" заявление Фицо.
Российское информагенство также отметило, что ранее в Еврокомиссии не смогли внятно объяснить сделанные во время визита в Киев заявления новой главы евродипломатии эстонки Каллас.
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