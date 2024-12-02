https://ukraina.ru/20241202/1059363435.html

Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС

Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС - 02.12.2024 Украина.ру

Словакия: заявления новых представителей ЕС в Киеве не соответствуют нормам ЕС

Заявления членов делегации Евросоюза в Киеве не были согласованы с главами государств-членов Евросоюза Об этом 2 декабря на пресс-конференции в Братиславе заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

2024-12-02T17:33

2024-12-02T17:33

2024-12-02T17:33

новости

киев

словакия

украина

роберт фицо

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

ес

еврокомиссия

евросовет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0f/1054511413_0:21:610:364_1920x0_80_0_0_18439253e19701e36ae31f8c786ba476.jpg.webp

Новые представители Евросоюза подверглись критике Фицо за заявления, сделанные ими в ходе визита 1 декабря в Киеве. Тогда на переговоры с Владимиром Зеленским прибыли председатель Евросовета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос.В частности, Каллас заявила, что целью Евросоюза является "победа Украины". Фицо счёл такое поведение членов делегации ЕС неприемлемым, что и высказал в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен."У меня был телефонный разговор с председателем Европейской комиссии, - рсссказал журналистам Фицо. - Я сказал очень четко, что хочу быть конструктивным политиком, но пока речь идет о защите государственных интересов Словакии, буду твердым и в некоторых вопросах мне негде уступить. Очень ясно я говорил о военной помощи Украине, говорил очень ясно, что не могут себе позволить некоторые члены комиссии, как и глава Европейского совета, делать от имени Европейского союза заявления, которых Европейский союз и Европейский совет никогда не согласовывали".Он отметил, что речь о заявлениях, которые сделали Кошта и Каллас в Киеве."У них были заявления, которые не соответствуют заключениям Европейского союза", - цитирует РИА "Новости" заявление Фицо.Российское информагенство также отметило, что ранее в Еврокомиссии не смогли внятно объяснить сделанные во время визита в Киев заявления новой главы евродипломатии эстонки Каллас.Ранее в новостях: Первым делом ПВО: Зеленский попросил делегацию ЕС о военной помощи Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир Тем временем Прибалтика грозит Грузии санкциями Больше новостей в обзоре Шольц с чемоданчиком, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 2 декабря

киев

словакия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, словакия, украина, роберт фицо, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, евросовет, украина-ес, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, скандал