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Кремль объяснил, почему не назначает послов в Британии и Франции

Кремль объяснил, почему не назначает послов в Британии и Франции - 23.11.2026 Украина.ру

Кремль объяснил, почему не назначает послов в Британии и Франции

МИД России уже более двух месяцев не назначает новых послов в Великобритании и Франции из-за отсутствия отношений с этими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-11-23T04:22

2026-11-23T04:22

2026-11-23T04:25

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В беседе с изданием "Ведомости" Песков рассказал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в Шэньчжэне 19 ноября не обсуждали кандидатуру нового посла России в Соединённых Штатах. Он также прокомментировал тот факт, что в Великобритании и Франции послов России нет уже более двух месяцев."А с послами, что касается Европы, то куда спешить? Отношений нет", — сказал Песков.Ранее сообщалось, что Путин в сентябре освободил от обязанностей послов в Париже и Лондоне Алексея Мешкова и Андрея Келина. В октябре экс-послы, сенаторы Мешков и Келин вошли в состав международного комитета СФ.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, о назначении новых глав дипмиссий в европейские страны сообщат в надлежащий момент.Подробнее о политике Великобритании на Украине - в материале Виктории Титовой "Пинок британского сапога важнее Конституции": эксперты о саммите в Берлине и мечтах Зеленского.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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