https://ukraina.ru/20261123/raspil-milliardov-ekspert-o-tom-pochemu-pontony-ne-zamenyat-mosty-cherez-dnepr-1084668343.html

"Распил миллиардов": эксперт о том, почему понтоны не заменят мосты через Днепр

"Распил миллиардов": эксперт о том, почему понтоны не заменят мосты через Днепр - 23.11.2026 Украина.ру

"Распил миллиардов": эксперт о том, почему понтоны не заменят мосты через Днепр

Киев не сможет гарантировать безопасное движение транспорта по понтонам через Днепр. При этом их придется менять после попадания "Гераней", а идея с подводным тоннелем — это откровенный распил миллиардов.. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк Михаил Поликарпов.

2026-11-23T04:31

2026-11-23T04:31

2026-11-23T04:31

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Отвечая на замечание журналиста о том, что понтоны использовались и под Херсоном, эксперт объяснил, почему в Киеве они не станут полноценной заменой мостам.Ранее Киев уже анонсировал строительство понтонных переправ, понимая: мосты работать не будут. По словам Поликарпова, это не решает главной задачи — безопасного движения транспорта по переправам власти города гарантировать не смогут.Поликарпов уточнил, о каких именно понтонах идет речь. "Если они под "понтонной переправой" имеют в виду понтонные мосты, которые будут строиться рядом с каждым из мостов, то это все равно выносится", — пояснил он.Он подчеркнул, что киевский режим не сможет гарантировать безопасное движение транспорта по таким переправам, и понтоны придется менять после попадания "Гераней"."Да, понтонный мост – это как пазлы. Если одно звено выбивается, его можно заменить. Но пропускная способность этих переправ существенно меньше", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что особенно это касается грузового транспорта. "Плотина Киевского водохранилища весь этот трафик не вытянет", — уточнил Поликарпов."А идея с подводным тоннелем – это откровенный распил миллиардов долларов. На это никакая Европа денег не даст", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в интервью "Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование" в дзен-канале Украина.ру.

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