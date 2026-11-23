https://ukraina.ru/20261123/le-pen-rasskazala-poslu-kieva-o-deystviyakh-frantsii-v-sluchae-e-pobedy-na-vyborakh-1084670314.html

Ле Пен рассказала послу Киева о действиях Франции в случае её победы на выборах

Ле Пен рассказала послу Киева о действиях Франции в случае её победы на выборах - 23.11.2026 Украина.ру

Ле Пен рассказала послу Киева о действиях Франции в случае её победы на выборах

Кандидат в президенты Франции, лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 22 ноября подтвердила намерение сократить финансовую помощь Украине в случае победы на выборах президента Франции

2026-11-23T02:29

2026-11-23T02:29

2026-11-23T02:29

украина.ру

новости

франция

марин ле пен

украина

киевский режим

военная помощь украине

война на украине

недружественные страны

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/17/1084670406_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_35c1b5db5f7818a074a616c4b876ccbb.jpg

По её словам, она сообщила об этом непосредственно украинскому послу."Франция уже выплачивает шесть миллиардов евро в год Украине, не считая займа, на который она обязалась перед Европейским союзом.Я вновь подтвердила послу Украины желание продолжать гуманитарную помощь и обучение украинских солдат, но с точки зрения бюджета у нас больше нет таких возможностей", — написала Ле Пен в соцсетях.Она также рассказала в эфире телеканала France 2, что не намечает визит в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, поскольку в принципе не планирует совершать зарубежные поездки в ходе избирательной кампании."В [ходе выборов ] в 2017 году я совершила множество зарубежных поездок, и этот опыт убедил меня в том, что в ходе президентской кампании 2027 года не следует этого делать. Я думаю, что не буду совершать никаких зарубежных поездок. Это осознанное решение", — сказала Ле Пен.Ранее Зеленский заявил в интервью изданию Politico, что Киев готов продолжать диалог с Парижем при любом исходе французских выборов, даже если к власти придут Марин Ле Пен или Жан-Люк Меланшон.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261122/zelenskiy-zhaluetsya-na-otsutstvie-patriot-tem-vremenem-vpk-ukrainy-uzhe-na-predele-itogi-22-noyabrya-1084666876.html

франция

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, франция, марин ле пен, украина, киевский режим, военная помощь украине, война на украине, недружественные страны, финансирование, финансовая помощь, президентские выборы, киев, владимир зеленский