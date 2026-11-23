Ле Пен рассказала послу Киева о действиях Франции в случае её победы на выборах
© AP / Christian HartmannМарин Ле Пен
© AP / Christian Hartmann
Кандидат в президенты Франции, лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 22 ноября подтвердила намерение сократить финансовую помощь Украине в случае победы на выборах президента Франции
По её словам, она сообщила об этом непосредственно украинскому послу.
"Франция уже выплачивает шесть миллиардов евро в год Украине, не считая займа, на который она обязалась перед Европейским союзом.
Я вновь подтвердила послу Украины желание продолжать гуманитарную помощь и обучение украинских солдат, но с точки зрения бюджета у нас больше нет таких возможностей", — написала Ле Пен в соцсетях.
Я вновь подтвердила послу Украины желание продолжать гуманитарную помощь и обучение украинских солдат, но с точки зрения бюджета у нас больше нет таких возможностей", — написала Ле Пен в соцсетях.
Она также рассказала в эфире телеканала France 2, что не намечает визит в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, поскольку в принципе не планирует совершать зарубежные поездки в ходе избирательной кампании.
"В [ходе выборов ] в 2017 году я совершила множество зарубежных поездок, и этот опыт убедил меня в том, что в ходе президентской кампании 2027 года не следует этого делать. Я думаю, что не буду совершать никаких зарубежных поездок. Это осознанное решение", — сказала Ле Пен.
Ранее Зеленский заявил в интервью изданию Politico, что Киев готов продолжать диалог с Парижем при любом исходе французских выборов, даже если к власти придут Марин Ле Пен или Жан-Люк Меланшон.
Вчера, 19:00Зеленский жалуется на отсутствие Patriot, тем временем ВПК Украины уже на пределе. Итоги 22 ноябряЗеленский в очередной раз пожаловался на нехватку ракет для Patriot — США поставили их в 3-4 раза меньше, чем в прошлом году. Украинский ВПК, по данным WSJ, достиг потолка: денег нет, кадров нет, расширяться негде. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
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