Байден разрешил удары по России дальнобойным оружием. Главное на Украине на утро 18 ноября

https://ukraina.ru/20241118/1058987197.html

Президент США Джо Байден одобрил удары американским дальнобойным оружием по территории России. Синхронно подобное решение в отношении Storm Shadow/SCALP приняли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Американское издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что президент США Джо Байден одобрил удары дальнобойным оружием по территории России."За два месяца до конца правления президент впервые разрешил украинским военным использовать систему, известную как ATACMS, для защиты своих сил в Курской области России", — сообщило издание.При этом указывалось, что решение Байдена является "серьёзным изменением в политике США"."Этот выбор разделил его советников, и его изменение произошло за два месяца до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, пообещавшего ограничить дальнейшую поддержку Украины", — отмечалось в публикации.Как сообщили источники издания, несмотря на то, что целью разрешения является противодействие ВС РФ в Курской области, Байден может также разрешить использование ATACMS для ударов "по другим местам" на территории России.В комментарии агентству AFP неназванный американский чиновник подтвердил информацию The New York Times, отметив, что Байден дал согласие на использование против России ракет дальностью 300 км.По информации издания Le Figaro, правительства Франции и Великобритании также одобрили нанесение ударов вглубь России своим оружием."Решение было ожидаемым. Французы и британцы разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow", — сообщило издание.При этом, отмечало издание, на Украине больше ракет ATACMS, чем франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.Ранее, 10 ноября, британское издание The Telegraph сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытались убедить президента США Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока."Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон подготовят последнюю попытку помешать планам Дональда Трампа по уменьшению американской поддержки Украины. Британский и французский лидеры обсудят возможность убедить президента США Джо Байдена дать разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России", — сообщало издание со ссылкой на источники в британском правительстве.Разрешение США на применение британских ракет Storm Shadow и французских SCALP необходимо, т. к. ракеты используются в тандеме с американскими системами.Вечером 17 ноября Владимир Зеленский прокомментировал предоставленное Западом разрешение на удары вглубь России."План усиления Украины — это "план победы", который я представил партнёрам. Одним из главных пунктов является дальнобойность для нашей армии. Сегодня многие медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносятся не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", — заявил Зеленский в вечернем обращении к украинцам.Директор по коммуникациям переходной команды избранного президента США Трампа Стивен Чунг в эфире CNN отреагировал на разрешение Украине бить вглубь России.По его словам, только Трамп может привести обе стороны конфликта за стол переговоров. При этом он не ответил на вопросы о том, были ли Трамп и его будущие советники по национальной безопасности заранее проинформированы о решении Байдена.Сын Трампа — Дональд Трамп — младший назвал разрешивших удары американским оружием вглубь России имбецилами."Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать Третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им всё равно! Имбецилы!" — написал Трамп-младший в X.Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил в комментарии РИА Новости, что разрешение Байдена Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России не изменит ход специальной военной операции."Это решение никоим образом не изменит ход СВО, и любые ракеты будем сбивать, невзирая на страну происхождения и дальность их полета. Мы побеждаем на фронте. Но весь мир должен знать, что США провоцируют Россию на силовой ответ против Вашингтона и его союзников", — отметил Ивлев.По его словам, решение Байдена — это фактически последний ход его администрации, который сильно похож на "вашингтонскую истерику" и тесно связан с так называемым "планом стойкости" киевского режима.В то же время волонтёр Роман Сапоньков отметил, что решение Байдена не было спонтанным."Разрешение бить западным оружием за границы 1991 года — это финал длительной подготовки, не более. Значит, цели разведаны, доктрина прописана, матчасть завезена и подготовлена в товарном количестве. А решение принято очень давно. Удары будут эффективны, в этом сомневаться не приходится. Время выбрано крайне удачно — старая администрация уходит, новая ещё не заступила. А ещё мирные инициативы Трампа, можно картинно, по-голливудски, развести руками и сказать: "Мы вам мир готовили, а вы отказались, а по ударам мы не в курсе, это к смежникам". И будут продавливать новый Минск или Хасавюрт. Напомню, в сентябре уважаемых западных партнёров предупредили полноценным столкновением", — написал Сапоньков в своём телеграм-канале.Он также призвал не недооценивать решение американских властей."И не верьте людям, которые утверждают, что удары вглубь — это ерунда. Любая эскалация с применением американской и западной высокоточки приносила нам очень много проблем. 1. HIMARS, с лета 2022 года. Вынесенные склады вдоль линии фронта, штабы, логистика на глубину поражения. Изменили ход войны, и без преувеличения это был первый перелом. Логистика растянулась, артиллерию стало использовать тяжело, особенно буксируемую. Да и запасов БК сожгли много, что стало спусковым механизмом для снарядного голода 2022 года. Хотя поставили их пару десятков пусковых установок на всю линию фронта. 2. Storm Shadow/SCALP, 2023 год. Фактически вынесли нам Черноморский флот. Не утопили всё, конечно, но заставили частично уйти из Крыма, спокойно базироваться в Крыму стало невозможно. 3. ATACMS с кассетной частью, 2023 год. Накрытые аэродромы вплоть до Крыма. Вот этот аэродром в Бердянске чего стоит. Попили много крови, побили много техники на земле, людские потери. Внесли большие ограничения в работу армейской авиации и ВКС из Крыма. Охота на ПВО из той же области", — указал Сапоньков.По его словам, в глубине России "цели будут такие же"."Не катастрофа, конечно, и не поможет бывшей Украине выйти на границы, но последствия многих удивят. Если дадут применять массово, как было на новых территориях и в Крыму", — подытожил Сапоньков.Тем временем на фронте идут ожесточённые бои.О том, что происходило на Украине, — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Допустит ли Трамп "новый Афганистан" на Украине и большие надежды Зеленского".

