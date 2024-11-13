https://ukraina.ru/20241113/1058856898.html

Главные войны Трампа

Главные войны Трампа - 13.11.2024 Украина.ру

Главные войны Трампа

Украина всегда страдала центропупизмом (считала себя "незакрытым пупом земли").

2024-11-13T06:46

2024-11-13T06:46

2024-11-13T06:46

россия

сша

украина

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ес

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Поэтому нет ничего удивительного в том, что украинские политики и эксперты панически подсчитывают сколько и чего они недополучат в результате прихода к власти в США Дональда Трампа и пугают друг друга слухами о практически готовом "тайном" соглашении Трампа с Россией, которое то ли начнёт действовать в момент инаугурации 47-го президента США, то ли его начнёт исполнять уже администрация Байдена.В принципе неопределённые рассказы о чём-то "жутко секретном" и "безумно страшном" популярны не только на Украине. Адреналиновая наркомания, в отличие от кокаиновой, не преследуется по закону, но популярна в куда более широких кругах, да и с ума сводит не хуже синтетики. Телевизор и социальные сети для адреналинового наркомана те же шприц и белый порошок, только под их воздействием не деньги по мелочи тырят и не случайных прохожих убивают, а государства разрушают и людей утилизируют миллионами.Так что и европейский ужас перед "неизвестным Трампом" тоже в принципе понятен. Они сами себя пугали, сами теперь и боятся.Непонятно только почему в ЕС и даже в России – субъектах международных отношений с глобальными интересами и амбициями, большинство политиков и экспертов также зациклились на теме Трамп/Украина. Даже с учётом частично подчинённого положения ЕС (суверенитетом Союз обладает, но ограниченным, причём ограничение это добровольное – европейские политики уверены, что подчиняться США выгоднее, чем бодаться с ними) очевидно, что ни США, как государство, ни Трамп как президент не видят Украину центром своей политической активности.Украина напоминает выработанную угольную шахту, которая не нужна больше никому, кроме собственных шахтёров (той их части, которые не нашли другой работы, не уехали в другой регион и не представляют как зарабатывать на кусок хлеба, если шахты не будет). Зеленский, как директор закрывающейся шахты, которому не нашлось другого применения, чувствует как вот-вот из уважаемого члена общества, руководителя градообразующего предприятия, от которого в конкретном населённом пункте зависят и народ, и власть, превратится в маргинала до которого настолько никому нет дела, что его даже пнуть ленятся, когда он спит под забором.Он больше не "главный ньюсмейкер" "цивилизованного мира", не "герой", защищающий "цивилизацию" о "диких варваров" с Востока. Большую часть ресурса, которым до этого питали его "убыточную шахту" собираются передать на другие нужды, а его оставить один на один с нерешаемой проблемой, которую зовут Россию, на которую он в те "прекрасные годы", когда работал любимой моськой хозяина заливисто лаял и даже пытался куснуть.Но никто не планирует его выбрасывать. Европа волнуется из-за того, что Трамп намерен переложить на неё ответственность за финансирование агонии и похорон Украины, но никаких намёков даже на намерение Трампа заключить с Россией мир "без Украины и за счёт Украины", чего так боится Зеленский, пока нет. И вряд ли они будут.Трамп бы с удовольствием "поладил с Путиным", отдав ему столько Украины, сколько Россия захочет (но кусочек всё же придержав на будущее). Но всё, что может предложить России Трамп у Москвы либо уже и так есть, либо она может это взять в ближайшие недели или месяцы и без согласия Трампа. Америка традиционно пытается продать России то, чем США не владеют или то, что Россия уже имеет. Если бы речь шла об отдать, то может быть договорённость и нарисовалась, но Трамп желает именно продать что-то ненужное, получив взамен нечто полезное.В отличие от уходящих демократов Трамп готов согласиться (неформально конечно) на полное доминирование России на постсоветском пространстве, но с сохранением национальных "суверенитетов", в том числе и украинского. Это надо США, чтобы в любой момент иметь возможность вернуться в игру. Но это не главное условие. Гораздо важнее, что Трамп хочет, чтобы Россия взамен отказалась от активной внешней политики за пределами постсоветского пространства и занялась бессмысленным обустройством последнего.Бессмысленным потому, что США планируют воспользоваться выключением России из глобальных политических процессов и погружением её в тему постсоветской интеграции для подавления Китая, возвращения утраченных позиций на Ближнем Востоке и после этого возвращения к борьбе с Россией, в том числе и с опорой на национальные (преимущественно националистические) постсоветские элиты, для которых Вашингтон планирует вновь выступить "спасителем" от российских интеграционных проектов.Итак, на данном этапе у США в приоритете Дальний и Ближний Восток. Именно в их пользу Трамп собирается перераспределить сэкономленные за счёт украинского направления средства. На Дальнем Востоке главными реципиентами американской помощи будут (в порядке убывания) Республика Корея, Япония, Филиппины и Тайвань.Тайвань нужен для затравки кризиса. Филиппины должны сыграть роль передовой американской базы, куда будут выдвинуты, при необходимости, силы авиации и флота, чтобы не вступая в бой давить на Китай самим своим присутствием, оттягивая силы авиации и флота КНР с корейско-японского ТВД. Япония и Республика Корея – главный ударный кулак. Токио обеспечивает защиту своим флотом коммуникаций в треугольнике Республика Корея – Япония – Филиппины.Сеул – главная сухопутная ударная сила, обеспечивающая плацдарм на корейском полуострове и высадку союзных США сил под предлогом "защиты" РК от КНДР. Предполагается, что КНДР не устоит под комплексным ударом нескольких тихоокеанских армий и флотов, и Китай будет вынужден вмешаться в её защиту, что оттянет его сухопутные силы от Тайваня и Филиппин, разорвёт единый стратегически фронт КНР и позволит Вашингтону стратегически переиграть Пекин, не вступая с ним в прямую конфронтацию.Именно таков рисунок будущей Тихоокеанской войны, следующий из легенды и характера проводимых американцами учений, развёртывания ими войск и баз, а также из темпов и структуры поставок ими вооружений своим союзникам в регионе. Причём план этот разработан и начал осуществляться ещё при Байдене и даже до официального выдвижения Харрис, что дополнительно свидетельствует о достижении внутринационального компромисса республиканцами и консервативным крылом демократов, за счёт лево-либерального крыла демократов. Обаме потому и не позволили выдвинуть кандидатом Мишель, что демократы сливали выборы, а сливать было удобнее, надёжнее и безопаснее пустую хохотушку Харрис.Но консенсус американских консерваторов имеет ещё одно последствие для глобальной политики – Израиль вновь становится главным союзником США на Ближнем Востоке. "Сомнения" демократов, склонных либо вообще отворачиваться от Тель-Авива в пользу арабских монархий Залива (Обама), либо сдерживать амбиции Израиля, ссылаясь на позицию американских избирателей (Байден, не позволивший Израилю нанести удар по ядерным объектам Ирана), сменяются возвратом США к традиционной для них политике безальтернативной поддержки Израиля во всех его действиях.Более того, в израильско-иранском конфликте Трамп явно собирается подталкивать Израиль к занятию более жёсткой позиции. При этом избранный президент США готов вводить против Ирана новые санкции, включая блокаду его нефтяной торговли, а также увеличивать силовое давление на Тегеран, за счёт размещения в регионе новых американских сил (в первую очередь военно-морских).Европу, панически боящуюся, что израильско-иранская война, вызвав очередной скачок цен на энергоносители добьёт остатки европейской промышленности (да и экономики в целом) и разрушит финансовую систему ЕС, Трамп в данном случае намерен игнорировать. Он уверен, что ЕС никуда не денется и будет плача послушно следовать в фарватере американской внешней политики.Иранское направление для Трампа на данном этапе даже важнее китайского. Тихоокеанскую войну Трамп за время своего президентства может успеть развязать, но не имеет шансов закончить. Кроме того, планы Вашингтона ещё до избрания Трампа подпортила Россия, заключившая с КНДР договор о стратегическом партнёрстве, с военной конвенцией, обязывающей Москву защищать Пхеньян, если КНДР подвергнется нападению третьей страны или блока. Этот договор вызвал в США двухпартийную истерику, поскольку резко снижает возможности военного давления на КНДР, в случае же военного конфликта на корейском полуострове позволяет Пекину, при необходимости, сохранить группировку своих сил на Юге (против Тайваня). Подпёртую Россией армию КНДР сломать будет невозможно, северный фланг Тихоокеанского ТВД оказывается в позиционном тупике, а шансы стратегически переиграть Китай падают почти до нуля.Иран же, с точки зрения Вашингтона, хуже вооружён, менее устойчив внутренне (США рассчитывают на сильную иранскую оппозицию шиитской теократии) и, главное, несмотря на информацию о том, что Россия готовит с ним договор, аналогичный договору с КНДР, сам Иран пока не подтверждает своей готовности в ближайшее время заключить с Москвой договор о стратегическом партнёрстве с военной конвенцией.Трамп рассчитывает на то, что стратегическое поражение Ирану можно нанести силами одного Израиля, если его хорошо вооружить, а также за счёт "демонстрации флага" сильной военно-морской группировки США. Но, в случае необходимости, готов прямо поддержать Израиль.Иран – неядерное государство. Даже если он сможет быстро произвести с десяток боеголовок, имеющиеся в его распоряжении средства доставки позволяют надёжно нарывать Ближний Восток, юг Европы и даже европейской части России, но не могут угрожать США, за исключением их сил в регионе. Ни у России, ни у Китая нет обязывающего военного договора с Ираном. С точки зрения США Иран может стать "их Украиной" (в зеркальном отражении), где они получат свободу рук, а Москва и Пекин не пойдут дальше формального осуждения и поставок оружия Тегерану.Быстрая победа над Ираном должна усилить позиции республиканцев на промежуточных (2026 года) выборах в конгресс, а также на президентских и парламентских выборах 2028 года. Она также должна вернуть Вашингтону монопольную позицию на Ближнем Востоке, позволить восстановить контроль над Турцией и дать прямой выход на Кавказ и в Среднюю Азию с юга. Она должна резко ухудшить стратегическое положение России и Китая, поставить под удар связывающие их сухопутные коммуникации и, тем самым, резко уронить их международный авторитет.В общим, Трамп планирует отыграть всё потерянное предыдущими администрациями одним ударом в "солнечное сплетение" Ближнего Востока. Для реализации этой идеи ему нужен сильный Израиль, который примет на себя главные риски от разжигания и ведения этой войны. США и Израиль враги Ирана. Россия с Ираном если не совсем союзники (пока), то попутчики. Израиль поддерживает Украину, которая, с точки зрения Тель-Авива, сдерживает Россию, не позволяя ей более активно окунуться в ближневосточную политику и резко нарастить своё силовое присутствие в регионе.А теперь попытайтесь угадать с одного раза: при такой расстановке геополитических сил будет ли Трамп умышленно топить уже итак почти утонувшую Украину или даст ей возможность барахтаться сколько сможет на радость своих израильских союзников, перенаправив основные потоки американской помощи на Израиль и своих союзников в АТР и предоставив Европе (фактически отказавшейся поддержать Израиль и выступившей с критикой его политики) "почётное право" финансировать Украину "до последнего украинца"?Европейские деньги заместят американские на Украине, а американские будут переброшены в АТР и на Ближний Восток. Украину Трамп спасать не будет, но и добивать не станет – нерентабельно. Попытается выжать из её агонии и смерти геополитическую прибыль.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, ес, мнения