https://ukraina.ru/20241111/1058811629.html

Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт

Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт - 11.11.2024 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт

Нельзя сказать, что у Украины есть лишние резервы, они все распределены по линии фронта, чтобы ее удержать. Возможно, это и будет требование Трампа, чтобы укрепить переговорные позиции западного Альянса. От Украины будут требовать стабилизации линии фронта, после чего России последует предложение о переговорах.

2024-11-11T19:30

2024-11-11T19:30

2024-11-11T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.- Алексей, какое влияние на ситуацию в мире окажет новый президент США Дональд Трамп?- Будем исходить из того, что сделал Трамп в свою прошлую каденцию с 2016 по 2020 год. Он вышел из ядерной сделки с Ираном, и сегодня можно ожидать поворота к более жесткой политике на Ближнем Востоке. Двусмысленного отношения к ближневосточному конфликту, которое демонстрировали демократы, ожидать не приходится. Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном.Можно ожидать продолжение антикитайской политики. Здесь республиканцы и демократы на одной доске. Трамп не будет участвовать в процессе ядерного разоружения. Он был категорически против договора СНВ-3, и только приход Байдена позволил его продлить. Трамп также вышел из Договора об открытом небе и Договора о ракетах средней и меньшей дальности.Процесс разоружения в мире пойдет вспять. Трамп будет выполнять свои обязательства перед ВПК, представители которого поддержали его предвыборную кампанию, будет выполнять за счет модернизации американской ядерной триады. От этого никуда не деться.Новая межконтинентальная ракета "Сентениел" еще не полетела, а "Минитмены" надо менять. Новую подлодку "Коламбия", которая заменит "Огайо" надо делать. В 2026 году заканчивается срок действия договора СНВ-3. И вопрос открытый: будет ли Трамп его продлевать или заявит о его выходе.Теперь добавим ложечку меда в эту бочку дегтя. В первую каденцию Трампа была попытка переложит заботы о Европе на европейцев. Тогда Трамп требовал от всех европейцев 2% из бюджета выделять на военные нужды. И грозился, что США выйдут из систем евроатлантической безопасности, если зажравшиеся европейцы не будут сами отвечать за свою безопасность.Можно вспомнить и его предвыборные обещания о том, что он закончит конфликт на Украине. Без военной помощи США этот конфликт закончился бы сам по себе по причине окончания военного снабжения ВСУ.Это может сыграть нам на руку, потому что мы можем играть на противоречиях между американскими и европейскими союзниками Украины. Европа сама не вытягивает этот конфликт. Военная промышленность Европы так и не раскрутилась за три года. Даже макроэкономическую помощь европейцы вынуждены осуществлять, потому что они де-факто украли российские золотовалютные резервы и используют их сейчас для обеспечения кредита Украины. Если придется эти деньги вернуть, то Украина будет по полной отвечать за этот стабилизационный кредит в 46 млрд долларов.Трамп в одном из свои первых политических заявлений вернется к теме размежевания с Европой по вопросам безопасности, о справедливом взносе в общую структуру Альянса. На этом может споткнуться украинский конфликт, потому что без поддержки Запада Украина — это ноль без палочки.У Трампа будет какая-то инициатива, она будет называться мирной, а дальше нужно смотреть на ее содержание. Соглашаться на первое предложение о мире опрометчиво, потому что вряд ли это будет сладкая конфета. Ее попробуют подсолить, а может, и отравить. Никто на Западе не согласится полностью на наши требования по Украине: демилитаризация, денацификация, внеблоковый статус. Не будет ли продолжение конфликта для нас меньшей ценой, чем такой неправильный мир, который приведет к тому, что этот конфликт будет разморожен в самый неприятный для нас момент в будущем?- У Зеленского и Ермака плохие отношения с Трампом и его командой. Каким образом они могут попытаться изменить ситуацию до инаугурации 47-го президента США? США обещают выделить 6 млрд помощи, кроме того, есть информация о том, что Запад передал несколько сотен единиц бронетехники, и накоплена резервная группировка около 100 тысяч человек, 75 тысяч из которых прошли подготовку в Европе. Среди возможных целей называют Брянскую и Белгородскую области.- Байден может задействовать прямые президентские полномочия, чтобы передать помощь Украине, но не сможет выделить вооружения на все 6 млрд, потому что часть этого еще числится в производстве. И не может обязать Трампа сделать это. Поэтом что-то будет поставлено, но это будут сотни миллионов долларов, а не как не миллиарды.Второе, 200 БТР "Страйкер", 20 танков "Леопард", ракеты к "Айрис-Т". Но то, что касается наступательных возможностей, то там где-то на две трети танкового батальона и пару механизированных бригад.То есть укомплектовывать заявленные 100 тысяч человек нечем. На серьезное наступление нет ни техники, ни боеприпасов. А объявленный выход из Курской области показывает, что время авантюр прошло. На американских выборах тема Курска не сыграла, зачем за него цепляться. Не вечно же рассказывать народу, что в Судже захватили "Пятерочку". Если военные возьмут верх над дурацкими политическими конструкциями Зеленского, то из Курской области надо выходить.Куда их перебрасывать? Весь фронт, кроме побережья Днепра, который мы пока не форсируем, где ни укрепляй, везде сыплется. То есть Сырскому, если он выведет остатки пяти-шести бригад из Курской области, придется размазывать ровным слоем по всей линии фронта. На южно-донецком направлении по самым скромным оценкам оперативная дыра составляет 30 километров, куда проваливается наше наступление. Туда нужно бросать две, а то и три полноценные бригады бросать.Нельзя сказать, что у Украины есть лишние резервы, они все распределены по линии фронта, чтобы ее удержать. Возможно, это и будет требование Трампа, чтобы укрепить переговорные позиции западного Альянса. От Украины будут требовать стабилизации линии фронта, после чего России последует предложение о переговорах.- Многие предрекают, что после Украины глобальный фронт противостояния пройдет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Каковы наши интересы в регионе, кто наши союзники, кто противники?- После ратификации в Госдуме договора о взаимопомощи с Северной Кореей формальный союзник у нас один это КНДР. Поэтому первый конфликт, который нас будет интересовать с точки зрения исполнения союзнических обязательств это конфликт на Корейском полуострове.Уходящая администрация в лице министра обороны Остина подчеркнула, что США готовы защищать Южную Корею вплоть до ядерного оружия.Если КНДР подвергнется нападению Южной Кореи и США, то нам придется выполнять союзнические обязательства. Возможно, предоставив ядерный зонтик для Пхеньяна. Трамп будет использовать эту слабость, потому что наш союз обязывает нас к определенным действиям, Мы окажемся если не воюющей стороной, то союзником КНДР.Конфликт вокруг Тайваня более вероятен, потому что конфликт на Корейском полуострове — это термоядерная война между двумя Кореями. Тайванский конфликт соответствует главной цели Трампа это противостояние с Китаем.Если десантная операция КНР будет успешной и пройдет критическую точку, когда войска смогут закрепиться на побережье, дальше будет сложно обеспечивать блокаду этого десанта, контроль Тайваньского пролива. Противокорабельные ракеты скорее всего, уничтожат весь надводный флот США.Поэтому важно, спровоцировав атаку КНР на Тайвань, добиться потом огромного объема антикитайских санкций. И выкинуть Китай из мировой торговли, создав два блока: Евразийский, куда войдут Россия, Иран и Китай, и западный блок, куда затягиваются Южная Корея, Япония, Филиппины, во главе которого будут стоять США и Европа.Там есть еще и конфликт между Китаем и Филиппинами. Манилу тоже настраивают на конфликт с Пекином. Вся филиппинская элита на крючке у США, там ситуация даже хуже, чем у Зеленского. Филиппины следуют в русле американской политики больше, чем Япония и Южная Корея. Никуда с этого крючка не спрыгнет Австралия. Ее тоже впрягут в военную колесницу и заставят бороться с Китаем. Это категорический императив Трампа.О попытках Украины усилить свое влияние на африканском континенте Африканский фактор украинского конфликта. Почему Киев проявляет здесь террористическую активность

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, сша, китай, дональд трамп, владимир зеленский, алексей анпилогов, украина.ру, впк, вооруженные силы украины