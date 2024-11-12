https://ukraina.ru/20241112/1058852095.html

Константин Блохин: Украина не станет барским подарком Трампа России, он заменит детский сад ястребами

Константин Блохин: Украина не станет барским подарком Трампа России, он заменит детский сад ястребами - 12.11.2024 Украина.ру

Константин Блохин: Украина не станет барским подарком Трампа России, он заменит детский сад ястребами

Есть основания полагать, что новая администрация США будет крайне ястребиной, как и в прошлый раз. Трамп не филантроп, не пацифист, он бизнесмен. Его любимое занятие — это заключать сделки. Нам нравится его позиция по Украине. Но разве он с барского плеча отдаст нам Украину, чьи ресурсы "Форбс" недавно оценил в 15 триллионов долларов?

2024-11-12T21:57

2024-11-12T21:57

2024-11-12T21:57

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин.- Константин Владимирович, означают ли эти назначения, если они состоятся, что Трамп взял курс на прекращение поддержки киевского режима?- Нужно дождаться реальных шагов Трампа на посту президента, потому что сейчас есть сигналы как хорошие, так и отвратительные. Представьте себе в роли госсекретаря Марко Рубио. Это радикальный ястреб. Блинкен по сравнению с ним это детский сад. На должность главы Пентагона рассматривается Том Коттон это Болтон в квадрате. Это плохо и для Украины, и для России, и для всего мира.Есть основания полагать, что администрация будет крайне ястребиной, как и в прошлый раз. Трамп не филантроп, не пацифист, он бизнесмен. Его любимое занятие — это заключать сделки. Нам нравится его позиция по Украине. Но разве он с барского плеча отдаст нам Украину, чьи ресурсы "Форбс" недавно оценил в 15 триллионов долларов?Скорее всего, будет предложен торг. Мы отказываемся от Украины, а вы, русские, сократите свое сотрудничество с Китаем. Вряд ли мы будем рисковать своими взаимоотношениями с Китаем ради гипотетической возможности улучшения отношений с Западом, где каждый новый президент отказывается от соглашений, которые заключил предыдущий.Трамп утверждает, что он противник войн. Но он был признан самым произраильским президентом США за всю историю. Он вышел из ядерной сделки с Ираном, его дочка Иванка Трамп приняла иудаизм. Если демократы как-то останавливали Израиль, то этот сторонник решения иранской проблемы не дипломатическим способом, а жестким и бескомпромиссным давлением с использованием грубой военной силы.То есть про стратегическую стабильность, СНВ-4 надо вообще забыть. Республиканцы считают, что все эти договоры сковывают возможности США. Именно республиканцы во главе с Бушем-младшим выходили из договора о противоракетной обороне. Трамп вышел из договора по ракетам средней и меньшей дальности.- А что конкретно Трамп может предложить России по Украине? Это тот самый план его будущего вице-президента Джей Ди Вэнса? Заморозка по линии боевого соприкосновения и создание демилитаризованной зоны?- А он соответствует нашим интересам? Нам нужна вся Украина, которая будет нейтральной. А они возьмут тайм-аут, перезапустят свой ВПК для сдерживания России и Китая. Это будет отложенная война. Это не решение вопроса. Ясно одно: если от Украины останется территория, которая по окончанию СВО будет находиться вне контроля России, то ее возьмут в НАТО и накачают вооружениями стратегического характера. Это будет затишье перед бурей.- Уолц в одном из интервью сказал, что Трамп попытается принудить Киев к переговорам, а если Москва не согласится на них, то он предоставит киевскому режиму "все необходимые средства и оружие". Возможен такой сценарий?- Украине даже обещали кредит в 500 млрд долларов. Смысл такой: раскручивается эскалация, на фоне которой приглашают за стол переговоров, поэтому с Трампом будет очень не просто.- Кажется, цель новой администрации разбить по частям складывающийся союз Москвы, Тегерана и Пекина.- Задача Трампа вбить клин между Россией и Китаем и оторвать от них другие страны, в том числе Иран и КНДР.- Как Россия может противостоять методам внешней политики новой администрации США?- Все зависит от нашей политической воли. Но, повторюсь, надо дождаться конкретных шагов Трампа. Возможно, повторится сценарий предыдущей каденции Трампа, когда истеблишмент додавил, и начались поставки "Джавеллинов" на Украину.С Китаем мы не будем ссорится из-за Украины. А будущее Украины будет определять не Трамп, а русский солдат.О новых лицах в команде Трампа Трамп, Рубио, Уолтц и новая украинская политика США

https://ukraina.ru/20230907/1049232275.html

https://ukraina.ru/20241112/1058840939.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, энтони блинкен, джон болтон, украина.ру, пентагон, впк