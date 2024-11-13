https://ukraina.ru/20241113/1058846933.html

Владимир Овчинский: Все планы Трампа задавили в зародыше, поэтому России надо готовиться к большой войне

Владимир Овчинский: Все планы Трампа задавили в зародыше, поэтому России надо готовиться к большой войне - 13.11.2024 Украина.ру

Владимир Овчинский: Все планы Трампа задавили в зародыше, поэтому России надо готовиться к большой войне

Период до инаугурации Трампа будет самым опасным. Его противники и люди, которые хотят заставить его действовать в их интересах (тот же ВПК) будут заниматься эскалацией на Украине. Они уже дали ей эти 6 миллиардов, а теперь могут дать разрешение на удары натовскими ракетами вглубь российской территории

2024-11-13T06:30

2024-11-13T06:30

2024-11-13T06:30

интервью

украина

россия

израиль

дональд трамп

владимир путин

джо байден

впк

нато

пентагон

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Это может привести к неядерной, но большой войне со странами НАТО, считает экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир ОвчинскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир Семенович, в прошлый раз мы с вами беседовали в августе. Вы тогда сказали, что победа Трампа на выборах президента США не станет панацеей от украинской войны. Что по этому поводу думаете сейчас?- Сейчас события быстро меняются как в калейдоскопе.Уже 5 ноября в своей победной речи Трамп пообещал добиться мира в двух войнах – в Европе и на Ближнем Востоке. А уже 10 ноября "Вашингтон пост" - солидное и объективное издание США (оно фактически работает как разведка) вдруг публикует статью о том, что 7 ноября Трамп якобы позвонил Путину и просил не эскалировать конфликт на Украине ("у меня есть хороший план, мы все решим").Это распространилось по всему миру. Российские СМИ тоже начали обсуждать этот мирный план Трампа. Стали вспоминать, что по Украине говорили его помощники. А уже 11 ноября Дмитрий Песков заявил, что никакого звонка не было. "Это выдумка". И как только "Вашингтон пост" вбросил эту дезинформацию, киевский режим 10 ноября устроил масштабный массированный налет дронов на Москву и Подмосковье. Пострадали люди, горели дома. Какие могут быть переговоры в этой ситуации?Еще раз. Как только Украина услышала о якобы телефонном звонке Трампа, она тут же нанесла удар. Следовательно, этот мирный план Трампа уже сорвали. К нему уже не будут возвращаться. Между Россией и Украиной никаких переговоров не будет. Надо воевать до победного конца.Идем дальше.В эти же дни 8 ноября Джейк Салливан (помощник Байдена по национальной безопасности) заявил, что 13 ноября будет встреча в Белом Доме между Байденом и Трампом еще до инаугурации. Несмотря на то, что во время предвыборной кампании они друг друга поливали грязью. И Байден, по словам Салливана, попросит Трампа не прекращать помощь Украине, потому что это "оплот демократии".Как только Салливан сделал эти заявления, выступил министр обороны Остин и сказал, что Байден и Пентагон из своих ресурсов выделят Украине денег и оружия на 6 миллиардов долларов.- Остин при этом сказал, что будет поддерживать Трампа.- Да, да. Якобы Остин собрал в Пентагоне всех своих генералов и сказал: "Трамп победил. Мы должны с этим считаться. Он всегда хорошо относился к армии". И тут же объявил о новой помощи Украине.Короче говоря, Трамп еще не успел ничего сделать, а его уже зажали в тиски. Как он из них вырвется? Его мирный план по Украине убит в утробе. И то же самое касается его мирного плана по Ближнему Востоку.Трамп сказал: "Несмотря на то, что я ушел из ядерной сделки с Ираном, я не хочу войны. Я уже предложил своему другу Нетаньяху закончить это дело". И тут же выходят четыре американских прокурора и директор ФБР и говорят: "Мы вскрыли заговор против Трампа, который организовал Иран. Тегеран хотел убить Трампа за то, что он дал команду на ликвидацию генерала Сулеймани".Повторюсь, оба мирных плана Трампа (и по Украине, и по Ближнему Востоку) задушены. Вырваться из этого фактически невозможно.И потом, какой мирный план Трамп предлагал по Украине? В лучшем случае для нас он предусматривал заморозку по линии соприкосновения. Нам это надо? Мы Одессу оставим киевскому режиму? Мы сейчас давим противника по всем направлениям. Зачем ждать, когда Украина перевооружится и начнет новую войну?Более того, когда на одном из митингов за две недели до голосования у Трампа спросили, что он сделает, если Путин не согласится на заморозку конфликта, он ответил: "Я дам Украине столько оружия, сколько Байден не передавал. Мы заставим Путина сесть за стол переговоров".Сказать нашему президенту: "Мы заставим вас сесть за стол переговоров" - это заранее перечеркнуть возможность переговоров. Даже после инаугурации вряд ли будут какие-то переговоры на его условиях.- Трампа именно сейчас зажали в эти тиски? Или он изначально знал, что так будет?- Тут идет игра.Трамп не только талантливый бизнесмен, но и талантливый шоумен. Он не стеснялся в выражениях и заводил толпы. И тоже самое он использовал в своей предвыборной гонке.Весь мир, помимо проблем в экономике, беспокоят две сегодняшние войны. Тем более, от ситуации на Ближнем Востоке зависят цены на нефть. Если там начнется большая война (Иран снесет Тель-Авив гиперзвуковыми ракетами, а Израиль применит ядерную бомбу), союзники Тегерана могут перекрыть пролив и поставки нефти прекратятся. В мире начнется сумасшедший дом.Трамп понимал, что не добьется мира ни там, ни там. Но он решил, что если демократы вообще выступали против диалога с Путиным, то он будет говорить о переговорах. И весь мир думал: "Демократы только к войне ведут, а при Трампе могут быть какие-то зацепки". На этих лозунгах Трамп победил. Но вряд ли он будет что-то делать для мира.За ним стоит ВПК, которому нужны оборонные заказы. Идет перестройка американской армии. Если Байден делал упор на ядерную триаду (он в августе принял секретную ядерную доктрину на сумасшедшие деньги), то команда Трампа говорит: "Ядерная триада нужна. Но в той же войне с Китаем все будут решать авиация, ракеты и дроны. Деньги надо вкладывать сюда".Но все равно это миллиарды долларов. На это и рассчитывал Трамп.- Насчет Китая. Нас ожидает война в Азиатско-Тихоокеанском регионе?- Период до инаугурации Трампа будет самым опасным.Его противники и люди, которые хотят заставить его действовать в их интересах (тот же ВПК) будут заниматься эскалацией на Украине. Они уже дали ей эти 6 миллиардов, а теперь могут дать разрешение на удары натовскими ракетами вглубь российской территории. Это может привести к неядерной, но большой войне со странами НАТО.Втягивание стран НАТО в войну никак не побеспокоит американский ВПК. Если по России ударят с территории Польши, Германии или Франции, а мы ударим в ответ, наши заокеанские противники будут только улыбаться. То же самое касается Великобритании, потому что они сидят не в Европе, а на островах. Это еще одни провокаторы.Великобритания – это государство спецслужб. Там всем заправляет MI-6 под руководством Ричарда Мура, которая как перчатки меняет премьер-министров. То у них индус, то - африканец, то полубезумного Джонсона опять стали вытаскивать. То есть они всю свою агентуру используют как хотят.И у них есть огромное влияние на Турцию. Когда Ричард Мур еще был послом в Турции, он помог Эрдогану на основе информации от MI-6 предотвратить военный переворот. Эрдоган с тех пор считает его своим другом и во всем слушает. Есть даже версия, что нападение на Израиль в прошлом году организовали британцы через турецкие спецслужбы и через своих людей в "Хамасе". Потому что Британия никогда не может простить Израилю 1947 год, когда у них забрали Палестину.Палестина всегда была британской. Когда шла Вторая мировая война, британские офицеры, которые освобождали концлагеря с еврейскими узниками, приезжали лечиться в Палестину. А потом сионистская организация "Хагана" во главе с Менахемом Бегином (впоследствии был премьером Израиля и лауреатом Нобелевской премии мира) взрывали госпиталя и отели с английскими военными. А сейчас у власти в Израиле находится правый сионистский режим.Более того, есть информация, что Зеленский – агент британских спецслужб. Поэтому Лондон ведет себя в отношении России гораздо агрессивнее, чем США. И если нам придется ударить по странам Европы, британцы будут только аплодировать.- Раз британские товарищи на островах, поговорим о Европе. Тут Шольц заявил, что скоро будет подходящее время для разговора с Путиным.- Шольц – вообще фигура неоднозначная.Он был руководителем партии "Молодые социалисты" в Мюнхене. А когда были рассекречены архивы "Штази", появилась информация, что он был агентом разведки ГДР по кличке "Кудрявый" (это сейчас он лысый). Его проводили через Берлинскую стену, и он ездил разговаривать с руководством ГДР. Чтобы говорить с руководством ГДР, нужно было быть только агентом спецслужб. И похоже, что у него остались кураторы и с той, и с другой стороны.Шольц – двойной, а то и тройной агент. Когда была ГДР, он работал на "Штази". Когда образовалась единая Германия, он стал работать на БНД. Они же его и выдвинули на пост канцлера.Поэтому Шольц может говорить все, что угодно. Сейчас его кураторам нужно намекать на диалог с Путиным, а потом он может опять переобуться. Не надо всерьез обращать внимание на его заявления.О других аспектах геополитики - в интервью Алексея Анпилогова: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт

https://ukraina.ru/20240821/1056982639.html

https://ukraina.ru/20241110/1058758570.html

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интервью, украина, россия, израиль, дональд трамп, владимир путин, джо байден, впк, нато, пентагон, великобритания, спецслужба, одесса