https://ukraina.ru/20241111/1058817574.html

Разговор, которого не было. Итоги 11 на Украине

Разговор, которого не было. Итоги 11 на Украине - 11.11.2024 Украина.ру

Разговор, которого не было. Итоги 11 на Украине

На Украине обеспокоились по поводу якобы состоявшегося разговора между президентом России Владимиром Путиным и победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. После опровержения Кремля на Украине задумались уже об информационной операции

2024-11-11T18:35

2024-11-11T18:35

2024-11-11T18:35

эксклюзив

хроники

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

the washington post

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102063/64/1020636477_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_4c6a0c19af53246d70b8b32b8a643aa3.jpg

Американское издание The Washington Post сообщило о якобы состоявшемся разговоре между президентом России Владимиром Путиным и победившим на выборах президента США Дональдом Трампом."Избранный президент Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - указывалось в публикации.Авторы сослались на неназванные источники. Те рассказали, что Трамп якобы предостерёг Путина от эскалации ситуации на Украине и "напомнил ему о значительном военном присутствии американских сил в Европе"."Они обсуждали цель - достижение мира на европейском континенте, и Трамп выразил интерес в последующих разговорах для обсуждения "урегулирования украинского конфликта в скором времени", - сообщили собеседники издания.Также отмечалось, что якобы состоявшийся телефонный разговор был первым разговором между Трампом и Путиным после президентских выборов в США 5 ноября. При этом Трамп, по информации The Washington Post, якобы позвонил из своей резиденции во Флориде.После появления публикации её начали обсуждать на Украине. Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии агентству Reuters заявил, что Киев ничего не знал о разговоре."Сообщения о том, что украинская сторона была заблаговременно проинформирована о намеченном звонке являются ошибочными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка", - заявил Тихий.Некоторые СМИ сообщили, что Офис президента Украины пытается выяснить содержание якобы состоявшегося разговора."Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента пытается получить информацию о чем вчера говорили Трамп и Путин, чтобы сформировать реакцию Зеленского. В открытых источниках минимум данных, все они касаются территориальных уступок Украины/возможной эскалации и больших расходов на войну со стороны США. Для Банковой понимают, что прийдется публично принять ряд предложений Трампа, что окончательно уничтожит рейтинг Зеленского, который отказался подписывать Стамбульский мирный договор, а теперь условия будут намного хуже", - писал утром популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Украинский политолог Виталий Портников заявил, что тот факт, что о разговоре официально не сообщил Белый дом, свидетельствует: в Вашингтоне действительно понимают деликатность контактов с Путиным."Как сообщают источники The Washington Post, Трамп посоветовал Путину не заниматься эскалацией войны, напомнив также о значительном американском военном присутствии в Европе. Вместе с тем, избранный президент Соединённых Штатов говорил о необходимости как можно скорее начать переговоры, который должны были положить конец этой войне. Также кратко коснулся территориальной темы, т. е. речь шла о тех украинских территориях, которые останутся под контролем Российской Федерации после того, как военные действия между Россией и Украиной будут прекращены", - заявил Портников.Он также указал на то, что американское издание не сообщило о реакции Путина на слова Трампа."О такой реакции мы уже скоро узнаем, смотря на то, что происходит на российско-украинском фронте и на уровень бомбардировки территории Украины российскими ракетами и беспилотниками", - заявил Портников.Около полудня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Washington Post."Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация", — заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.При этом Песков подчеркнул, что Путин открыт для контактов со всеми."Совсем недавно на Валдайском форуме президент в очередной раз повторил, что он остается открытым для всех контактов, переговоров... Если они говорят, что какие-то сигналы пойдут, значит их надо дождаться. Пока не было", - отметил Песков.Таким образом, он ответил на вопрос, ведётся ли подготовка к переговорам Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ранее последний в интервью телеканалу ARD заявил, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России настанет скоро.Также Песков рассказал о графике работы президента России."Путин работает в Кремле. У него спокойный график без крупных публичных мероприятий. Идет череда встреч, внутренних рабочих совещаний, и в основном они непубличного характера", - заявил Песков.Заявление Пескова о том, что никакого разговора Путина и Трампа не было, прокомментировали на Украине."Это явно была информационная операция. Следите за руками. Вначале выходит статья про некий "план Трампа". Мы сразу пишем, что нечего тут анализировать. В план прямо таки вливается нарратив про сдачу Крыма Путину. Явно искусственно, потому как про Крым вопрос уже давно не стоит. Следующим этапом выходит инсайд про созвон Трампа и Путина. Вначале якобы по согласованию с Банковой (смешно). Потом выходит инсайд, что Банковую никто не спрашивал, но факт созвона уже не ставится под сомнение. Классический прием легализации фейка. Команда Трампа не отрицает, но и не подтверждает звонок. Спустя время Кремль отрицает факт звонка", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Авторы канала предположили, что за этой операцией могут стоять как демократы, так и республиканцы."Заказчиков кампании может быть двое. "Демы", чтобы начать качать тему: Трамп всё слил. "Трамписты", чтобы напугать Зеленского, чтобы тот не вздумал эскалировать. В любом случае, пока Кремль не опроверг звонок максимальный информационный удар получила Банковая", - отмечалось в публикации.Кроме того, авторы канала подчеркнули, что "для Трампа важно удержать Зеленского от эскалации"."Мы предупреждали, что после выборов Зе может начать провокации. Вчерашний массированный обстрел беспилотниками - тому доказательство, до выборов ничего такого не было", - писал телеграм-канал.Тем временем на фронтах продолжаются ожесточённые бои.О том, что происходило на Украине в минувшую неделю, — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Почему "миротворец" Трамп может стать шансом для Зеленского на эскалацию конфликта".

https://ukraina.ru/20241111/1058802173.html

https://ukraina.ru/20241111/1058791013.html

https://ukraina.ru/20241110/1058782749.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, the washington post, офис президента, reuters