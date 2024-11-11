https://ukraina.ru/20241111/1058817574.html
Разговор, которого не было. Итоги 11 на Украине
Разговор, которого не было. Итоги 11 на Украине - 11.11.2024 Украина.ру
Разговор, которого не было. Итоги 11 на Украине
На Украине обеспокоились по поводу якобы состоявшегося разговора между президентом России Владимиром Путиным и победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. После опровержения Кремля на Украине задумались уже об информационной операции
2024-11-11T18:35
2024-11-11T18:35
2024-11-11T18:35
эксклюзив
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украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
the washington post
офис президента
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Американское издание The Washington Post сообщило о якобы состоявшемся разговоре между президентом России Владимиром Путиным и победившим на выборах президента США Дональдом Трампом."Избранный президент Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - указывалось в публикации.Авторы сослались на неназванные источники. Те рассказали, что Трамп якобы предостерёг Путина от эскалации ситуации на Украине и "напомнил ему о значительном военном присутствии американских сил в Европе"."Они обсуждали цель - достижение мира на европейском континенте, и Трамп выразил интерес в последующих разговорах для обсуждения "урегулирования украинского конфликта в скором времени", - сообщили собеседники издания.Также отмечалось, что якобы состоявшийся телефонный разговор был первым разговором между Трампом и Путиным после президентских выборов в США 5 ноября. При этом Трамп, по информации The Washington Post, якобы позвонил из своей резиденции во Флориде.После появления публикации её начали обсуждать на Украине. Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии агентству Reuters заявил, что Киев ничего не знал о разговоре."Сообщения о том, что украинская сторона была заблаговременно проинформирована о намеченном звонке являются ошибочными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка", - заявил Тихий.Некоторые СМИ сообщили, что Офис президента Украины пытается выяснить содержание якобы состоявшегося разговора."Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента пытается получить информацию о чем вчера говорили Трамп и Путин, чтобы сформировать реакцию Зеленского. В открытых источниках минимум данных, все они касаются территориальных уступок Украины/возможной эскалации и больших расходов на войну со стороны США. Для Банковой понимают, что прийдется публично принять ряд предложений Трампа, что окончательно уничтожит рейтинг Зеленского, который отказался подписывать Стамбульский мирный договор, а теперь условия будут намного хуже", - писал утром популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Украинский политолог Виталий Портников заявил, что тот факт, что о разговоре официально не сообщил Белый дом, свидетельствует: в Вашингтоне действительно понимают деликатность контактов с Путиным."Как сообщают источники The Washington Post, Трамп посоветовал Путину не заниматься эскалацией войны, напомнив также о значительном американском военном присутствии в Европе. Вместе с тем, избранный президент Соединённых Штатов говорил о необходимости как можно скорее начать переговоры, который должны были положить конец этой войне. Также кратко коснулся территориальной темы, т. е. речь шла о тех украинских территориях, которые останутся под контролем Российской Федерации после того, как военные действия между Россией и Украиной будут прекращены", - заявил Портников.Он также указал на то, что американское издание не сообщило о реакции Путина на слова Трампа."О такой реакции мы уже скоро узнаем, смотря на то, что происходит на российско-украинском фронте и на уровень бомбардировки территории Украины российскими ракетами и беспилотниками", - заявил Портников.Около полудня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Washington Post."Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация", — заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.При этом Песков подчеркнул, что Путин открыт для контактов со всеми."Совсем недавно на Валдайском форуме президент в очередной раз повторил, что он остается открытым для всех контактов, переговоров... Если они говорят, что какие-то сигналы пойдут, значит их надо дождаться. Пока не было", - отметил Песков.Таким образом, он ответил на вопрос, ведётся ли подготовка к переговорам Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ранее последний в интервью телеканалу ARD заявил, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России настанет скоро.Также Песков рассказал о графике работы президента России."Путин работает в Кремле. У него спокойный график без крупных публичных мероприятий. Идет череда встреч, внутренних рабочих совещаний, и в основном они непубличного характера", - заявил Песков.Заявление Пескова о том, что никакого разговора Путина и Трампа не было, прокомментировали на Украине."Это явно была информационная операция. Следите за руками. Вначале выходит статья про некий "план Трампа". Мы сразу пишем, что нечего тут анализировать. В план прямо таки вливается нарратив про сдачу Крыма Путину. Явно искусственно, потому как про Крым вопрос уже давно не стоит. Следующим этапом выходит инсайд про созвон Трампа и Путина. Вначале якобы по согласованию с Банковой (смешно). Потом выходит инсайд, что Банковую никто не спрашивал, но факт созвона уже не ставится под сомнение. Классический прием легализации фейка. Команда Трампа не отрицает, но и не подтверждает звонок. Спустя время Кремль отрицает факт звонка", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Авторы канала предположили, что за этой операцией могут стоять как демократы, так и республиканцы."Заказчиков кампании может быть двое. "Демы", чтобы начать качать тему: Трамп всё слил. "Трамписты", чтобы напугать Зеленского, чтобы тот не вздумал эскалировать. В любом случае, пока Кремль не опроверг звонок максимальный информационный удар получила Банковая", - отмечалось в публикации.Кроме того, авторы канала подчеркнули, что "для Трампа важно удержать Зеленского от эскалации"."Мы предупреждали, что после выборов Зе может начать провокации. Вчерашний массированный обстрел беспилотниками - тому доказательство, до выборов ничего такого не было", - писал телеграм-канал.Тем временем на фронтах продолжаются ожесточённые бои.О том, что происходило на Украине в минувшую неделю, — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Почему "миротворец" Трамп может стать шансом для Зеленского на эскалацию конфликта".
https://ukraina.ru/20241111/1058802173.html
https://ukraina.ru/20241111/1058791013.html
https://ukraina.ru/20241110/1058782749.html
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эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, the washington post, офис президента, reuters
Разговор, которого не было. Итоги 11 на Украине
На Украине обеспокоились по поводу якобы состоявшегося разговора между президентом России Владимиром Путиным и победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. После опровержения Кремля на Украине задумались уже об информационной операции
Американское издание The Washington Post
сообщило о якобы состоявшемся разговоре между президентом России Владимиром Путиным
и победившим на выборах президента США Дональдом Трампом
.
"Избранный президент Дональд Трамп в четверг провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", - указывалось в публикации.
Авторы сослались на неназванные источники. Те рассказали, что Трамп якобы предостерёг Путина от эскалации ситуации на Украине и "напомнил ему о значительном военном присутствии американских сил в Европе".
"Они обсуждали цель - достижение мира на европейском континенте, и Трамп выразил интерес в последующих разговорах для обсуждения "урегулирования украинского конфликта в скором времени", - сообщили собеседники издания.
Также отмечалось, что якобы состоявшийся телефонный разговор был первым разговором между Трампом и Путиным после президентских выборов в США 5 ноября. При этом Трамп, по информации The Washington Post, якобы позвонил из своей резиденции во Флориде.
После появления публикации её начали обсуждать на Украине. Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий
в комментарии агентству Reuters
заявил, что Киев ничего не знал о разговоре.
"Сообщения о том, что украинская сторона была заблаговременно проинформирована о намеченном звонке являются ошибочными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка", - заявил Тихий.
Некоторые СМИ сообщили, что Офис президента Украины пытается выяснить содержание якобы состоявшегося разговора.
"Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента пытается получить информацию о чем вчера говорили Трамп и Путин, чтобы сформировать реакцию Зеленского. В открытых источниках минимум данных, все они касаются территориальных уступок Украины/возможной эскалации и больших расходов на войну со стороны США. Для Банковой понимают, что прийдется публично принять ряд предложений Трампа, что окончательно уничтожит рейтинг Зеленского, который отказался подписывать Стамбульский мирный договор, а теперь условия будут намного хуже
", - писал утром популярный на Украине телеграм-канал "Резидент
".
Украинский политолог Виталий Портников заявил
, что тот факт, что о разговоре официально не сообщил Белый дом, свидетельствует: в Вашингтоне действительно понимают деликатность контактов с Путиным.
"Как сообщают источники The Washington Post, Трамп посоветовал Путину не заниматься эскалацией войны, напомнив также о значительном американском военном присутствии в Европе. Вместе с тем, избранный президент Соединённых Штатов говорил о необходимости как можно скорее начать переговоры, который должны были положить конец этой войне. Также кратко коснулся территориальной темы, т. е. речь шла о тех украинских территориях, которые останутся под контролем Российской Федерации после того, как военные действия между Россией и Украиной будут прекращены", - заявил Портников.
Он также указал на то, что американское издание не сообщило о реакции Путина на слова Трампа.
"О такой реакции мы уже скоро узнаем, смотря на то, что происходит на российско-украинском фронте и на уровень бомбардировки территории Украины российскими ракетами и беспилотниками", - заявил Портников.
Около полудня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал
публикацию The Washington Post.
"Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация", — заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Песков подчеркнул, что Путин открыт для контактов со всеми.
"Совсем недавно на Валдайском форуме президент в очередной раз повторил, что он остается открытым для всех контактов, переговоров... Если они говорят, что какие-то сигналы пойдут, значит их надо дождаться. Пока не было", - отметил Песков.
Таким образом, он ответил на вопрос, ведётся ли подготовка к переговорам Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем
. Ранее последний в интервью телеканалу ARD заявил, что "подходящее время" для телефонного разговора с президентом России настанет скоро.
Также Песков рассказал о графике работы президента России.
"Путин работает в Кремле. У него спокойный график без крупных публичных мероприятий. Идет череда встреч, внутренних рабочих совещаний, и в основном они непубличного характера", - заявил Песков.
Заявление Пескова о том, что никакого разговора Путина и Трампа не было, прокомментировали на Украине.
"Это явно была информационная операция. Следите за руками. Вначале выходит статья про некий "план Трампа". Мы сразу пишем, что нечего тут анализировать. В план прямо таки вливается нарратив про сдачу Крыма Путину. Явно искусственно, потому как про Крым вопрос уже давно не стоит. Следующим этапом выходит инсайд про созвон Трампа и Путина. Вначале якобы по согласованию с Банковой (смешно). Потом выходит инсайд, что Банковую никто не спрашивал, но факт созвона уже не ставится под сомнение. Классический прием легализации фейка. Команда Трампа не отрицает, но и не подтверждает звонок. Спустя время Кремль отрицает факт звонка
", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада
".
Авторы канала предположили, что за этой операцией могут стоять как демократы, так и республиканцы.
"Заказчиков кампании может быть двое. "Демы", чтобы начать качать тему: Трамп всё слил. "Трамписты", чтобы напугать Зеленского, чтобы тот не вздумал эскалировать. В любом случае, пока Кремль не опроверг звонок максимальный информационный удар получила Банковая", - отмечалось в публикации.
Кроме того, авторы канала подчеркнули, что "для Трампа важно удержать Зеленского от эскалации".
"Мы предупреждали, что после выборов Зе может начать провокации. Вчерашний массированный обстрел беспилотниками - тому доказательство, до выборов ничего такого не было", - писал телеграм-канал.
Тем временем на фронтах продолжаются ожесточённые бои.