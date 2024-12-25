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Группа граждан России по заданию Киева готовила убийство руководителя предприятия ОПК РФ

Группа граждан России по заданию Киева готовила убийство руководителя предприятия ОПК РФ - 25.12.2024 Украина.ру

Группа граждан России по заданию Киева готовила убийство руководителя предприятия ОПК РФ

Спецслужбы Украины готовили теракт в отношении одного из руководителей российского оборонного предприятия, исполнителями должны были стать граждане России. Об этом 25 декабря проинформировала российская ФСБ.

2024-12-25T09:34

2024-12-25T09:34

2024-12-25T09:34

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Российской Федерации, выпускающего продукцию для Министерства обороны России", - сказано в официальном сообщении.Исполнителями теракта должны были стать граждане России. Они задержаны и дают признательные показания.Деятельность группы исполнителей теракта координировалась сотрудниками спецслужб Украины с помощью зарубежных интернет-мессенджеров. У задержанных ФСБ обнаружены доказательства этому."В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием", - заявили в ФСБ.В отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору. Расследование проводится главным следственным управлением СК России по Московской области.ФСБ опубликовала видеоматериал с показаниями задержанных. Один из них заявил, что за подготовку теракта ему обещали денежное вознаграждение."Мне вообще нисколько не заплатили. Обещали заплатить 500 тысяч рублей", - сказал задержанный.В российской спецслужбе отметили также, что ранее в интересах украинских спецслужб задержанные занимались незаконной установкой и обслуживанием оборудования - "сим-боксов". Такие устройства используются для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков гражданам России.Кроме того, задержанные осуществляли вывод полученных преступным путем денежных средств и их нелегальное обналичивание, сообщили в ФСБ.Накануне сообщалось, что Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Мошенники с Украины поджигают Россию

https://ukraina.ru/20241215/1059662883.html

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