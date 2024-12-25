Группа граждан России по заданию Киева готовила убийство руководителя предприятия ОПК РФ - 25.12.2024 Украина.ру
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Группа граждан России по заданию Киева готовила убийство руководителя предприятия ОПК РФ
Группа граждан России по заданию Киева готовила убийство руководителя предприятия ОПК РФ - 25.12.2024 Украина.ру
Группа граждан России по заданию Киева готовила убийство руководителя предприятия ОПК РФ
Спецслужбы Украины готовили теракт в отношении одного из руководителей российского оборонного предприятия, исполнителями должны были стать граждане России. Об этом 25 декабря проинформировала российская ФСБ.
2024-12-25T09:34
2024-12-25T09:34
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Российской Федерации, выпускающего продукцию для Министерства обороны России", - сказано в официальном сообщении.Исполнителями теракта должны были стать граждане России. Они задержаны и дают признательные показания.Деятельность группы исполнителей теракта координировалась сотрудниками спецслужб Украины с помощью зарубежных интернет-мессенджеров. У задержанных ФСБ обнаружены доказательства этому."В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием", - заявили в ФСБ.В отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору. Расследование проводится главным следственным управлением СК России по Московской области.ФСБ опубликовала видеоматериал с показаниями задержанных. Один из них заявил, что за подготовку теракта ему обещали денежное вознаграждение."Мне вообще нисколько не заплатили. Обещали заплатить 500 тысяч рублей", - сказал задержанный.В российской спецслужбе отметили также, что ранее в интересах украинских спецслужб задержанные занимались незаконной установкой и обслуживанием оборудования - "сим-боксов". Такие устройства используются для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков гражданам России.Кроме того, задержанные осуществляли вывод полученных преступным путем денежных средств и их нелегальное обналичивание, сообщили в ФСБ.Накануне сообщалось, что Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Мошенники с Украины поджигают Россию
https://ukraina.ru/20241215/1059662883.html
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новости, россия, украина, московская область, фсб, опк, минобороны рф, спецслужба, теракт, терроризм, уголовное дело, криминал, мошенничество, гсу ск по московской области
Новости, Россия, Украина, Московская область, ФСБ, ОПК, Минобороны РФ, спецслужба, теракт, терроризм, уголовное дело, криминал, мошенничество, ГСУ СК по Московской области

Группа граждан России по заданию Киева готовила убийство руководителя предприятия ОПК РФ

09:34 25.12.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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Спецслужбы Украины готовили теракт в отношении одного из руководителей российского оборонного предприятия, исполнителями должны были стать граждане России. Об этом 25 декабря проинформировала российская ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Московской области, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Российской Федерации, выпускающего продукцию для Министерства обороны России", - сказано в официальном сообщении.
Исполнителями теракта должны были стать граждане России. Они задержаны и дают признательные показания.
"В результате проведенных мероприятий задержаны семь граждан России, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, в том числе трое несовершеннолетних, причастных к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля объекта террористических устремлений, изготовлению самодельного взрывного устройства из компонентов, изъятых из тайника, и закладке его под указанный автомобиль для осуществления подрыва", - констатировали в ФСБ.
Деятельность группы исполнителей теракта координировалась сотрудниками спецслужб Украины с помощью зарубежных интернет-мессенджеров. У задержанных ФСБ обнаружены доказательства этому.
"В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием", - заявили в ФСБ.
В отношении фигурантов возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору. Расследование проводится главным следственным управлением СК России по Московской области.
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ФСБ опубликовала видеоматериал с показаниями задержанных. Один из них заявил, что за подготовку теракта ему обещали денежное вознаграждение.
"Мне вообще нисколько не заплатили. Обещали заплатить 500 тысяч рублей", - сказал задержанный.
В российской спецслужбе отметили также, что ранее в интересах украинских спецслужб задержанные занимались незаконной установкой и обслуживанием оборудования - "сим-боксов". Такие устройства используются для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков гражданам России.
Кроме того, задержанные осуществляли вывод полученных преступным путем денежных средств и их нелегальное обналичивание, сообщили в ФСБ.
Накануне сообщалось, что Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Мошенники с Украины поджигают Россию
 
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