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"Жертва сатане", успехи ВС РФ, гарантии безопасности без НАТО. Главное на Украине на утро 25 декабря

"Жертва сатане", успехи ВС РФ, гарантии безопасности без НАТО. Главное на Украине на утро 25 декабря - 25.12.2024 Украина.ру

"Жертва сатане", успехи ВС РФ, гарантии безопасности без НАТО. Главное на Украине на утро 25 декабря

Священник назвал украинское кулинарное шоу в Лавре "жертвой сатане". Российские военные уничтожают противника и технику, на Украине гремят взрывы. Киев может получить гарантии безопасности без вступления в НАТО

2024-12-25T09:00

2024-12-25T09:00

2024-12-25T09:11

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Заместитель главного священника в зоне проведения спецоперации протоиерей Петр Гриценко назвал украинское кулинарное шоу в Киево-Печерской Лавре "жертвой сатане"."Это своего рода такая жертва сатане. Посмотрите, вот мы в святая святых, там, где совершалось великое таинство Евхаристии, где жертва приносилась Богу, Господу нашего Иисуса Христа, да, бескровная жертва. Вот сегодня здесь просто вот мы пьем, едим, веселимся, чтобы показать, вот мы здесь все делаем, а нас Бог не наказывает", - рассказал протоиерей.Людей, которые провели кулинарное шоу, он сравнил с сыновьями Иуды, так как они умышленно предали свою веру.В середине месяца в эфире украинского телеканала "1+1" показали сюжет кулинарного шоу, где шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко готовит еду прямо в Трапезном храме Лавры на фоне изображения распятого Христа.Как отметил телеканал, локация для съемок "была выбрана неслучайно": "одно из блюд на праздничном столе было взято именно из архивов национального заповедника".Увиденное шокировало обычных украинцев, многие назвали выпуск "балом у Сатаны".В Союзе православных журналистов напомнили, что храм – место не для развлекательных мероприятий, а для молитвы, покаяния и духовного роста.Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов заверил, что "каждый кощунник ответит по делам".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что христианские ценности на Украине давно уничтожаются, они заменяются ультранационализмом и неонацизмом.Успехи ВС РФВ среду утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве, Кривом Роге, Кременчуге Полтавской области, в городе Бурштын Ивано-Франковской области (рядом с городом расположена Бурштынская ТЭС), в подконтрольном ВСУ Запорожье.Несколько взрывов прогремело в Днепропетровске, Харькове.На всей территории Украины начались превентивные отключения света.Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ нанесли удар по ТЭЦ в Зеленодольске Днепропетровской области."Днепропетровск, прилет в Зеленодольск... Прилетело в ТЭЦ, сильное возгорание, свет вырубили раньше", - отметил подпольщик.Также он информировал об ударах по Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву Краматорском районе в ДНР и по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области Украины.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска подошли к населенному пункту Зеленый Гай на Купянском направлении.Марочко добавил, что перевес в личном составе и военной технике в совокупности с другими факторами создают угрозу окружения и уничтожения украинской группировки.По его словам, украинское командование направило из населенного пункта Боровая небольшое подкрепление, но это не покрыло санитарные и безвозвратные потери противника.Кроме прочего, подразделение украинской армии из 47 механизированной бригады ВСУ было уничтожено в ходе наступательных действий ВС РФ у населенного пункта Леонидово в Курской области, на отбитых таким образом у ВСУ позициях три украинских боевика были взяты в плен, остальные четверо в ходе боя были ликвидированы, сообщили в российском силовом ведомстве.Военно-политический эксперт Ян Гагин заверил, что до полного освобождения Курахово в ДНР остаются считанные недели."По (освобождению) Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены", - сказал Гагин.Он подчеркнул, что взятие Курахово позволит российским войскам выйти на административную границу ДНР."Курахово считался городом-крепостью и серьезным транспортным узлом, узлом снабжения. И, собственно говоря, это открывает нам выход на административные границы республики", - объяснил Гагин.Кроме того, Гагин сказал, что остатки гарнизона ВСУ в Курахово обречены либо на отступление, либо на плен. Однако, по его словам, отступать противнику некуда."Отступать на неподготовленные позиции – это крайне сложно, потому что сейчас зима, очень холодно, и формировать новые позиции, фортификационные сооружения очень сложно в таких условиях. И отступление просто в поля и в посадки – это, скажем так, тоже смерти подобно", - подчеркнул он.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать.Так, за минувшие сутки они 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 48 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, ночью киевский режим попытался атаковать РФ с помощью беспилотников. Однако силы противовоздушной обороны уничтожили 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. Там уточнили, что 26 БПЛА сбито над территорией Белгородской области, 23 – над территорией Воронежской области, по три БПЛА – над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей, и один – над акваторией Азовского моря.Гарантии безопасности без вступления в НАТОУ США и европейских партнеров Украины есть возможность предоставить стране гарантии военной поддержки и безопасности, схожие со статьей устава НАТО о коллективной обороне, но без вступления Киева в альянс, пишет журнал Foreign Affairs."Киев стремится к гарантиям безопасности в форме вступления в НАТО. Однако ни администрация (Джо) Байдена, ни приходящая администрация (Дональда) Трампа не хотят предлагать такой возможности как во время войны, так и сразу после", - говорится в материале.Отмечается, что будущей администрации избранного президента США Трампа придется учитывать позицию России, поскольку Москва долгое время остается против присоединения Украины к оборонному блоку.Кроме того, даже если бы Вашингтон и считал принятие Киева в альянс "жизнеспособной опцией", то это окажется "неуклюжим политическим инструментом" для завершения конфликта, так как потребует затяжного процесса одобрения со стороны всех членов НАТО.Президент России Владимир Путин отмечал ранее, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.По оценке журнала, вместо расширения альянса, у США имеются "более эффективные пути" предоставления Украине гарантий безопасности для будущих мирных переговоров по завершению конфликта.В частности, Вашингтон и Киев могут заключить двусторонний договор о взаимной безопасности, который действует между США и Южной Кореей. По нему американские власти обязуются предоставить Сеулу поддержку в случае внешнего нападения.Также Штаты могут пойти по пути соглашения с Израилем, которое предусматривает "корректирующие действия" со стороны Вашингтона при нападении на его союзника на Ближнем Востоке.Еще одним возможным сценарием может стать вступление Киева в ЕС. Статья "Договора о Евросоюзе" содержит положение о взаимопомощи, согласно которой если "государство становится жертвой вооруженной агрессии на свою территорию, то другие страны-члены обязаны оказывать помощь и содействие всеми имеющимися в их распоряжении средствами".Одновременно с гарантиями безопасности, Украина может получить от своих западных союзников дополнительную военную поддержку."Союзники должны позволить Украине принять "модель дикобраза" в обороне через сотрудничество в области безопасности. Это позволит помогать Украине в разработке сил, оптимизированных для защиты территории, контролируемой Киевом, когда боевые действия закончатся, а не предоставление обучения, направленного на улучшение способности вернуть территории, удерживаемые Россией", - сообщает издание.В начале месяца украинские СМИ со ссылкой на документ МИД Украины писали, что Киев официально отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий.На прошлой неделе Владимир Зеленский выставил ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины. Он заверил, что их будет якобы недостаточно и снова попросился в НАТО.Подробнее о препятствиях Киева на пути в альянс - в материале НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241224/1059908924.html

https://ukraina.ru/20241224/1059897841.html

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хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, киев, ян гагин, андрей марочко, нато, вооруженные силы украины, ес, безопасность, вс рф, всу, взрыв, удары