https://ukraina.ru/20241225/1059922959.html

Война дешевле мира. В США подсчитали, сколько стоит для Вашингтона победа России на Украине

Война дешевле мира. В США подсчитали, сколько стоит для Вашингтона победа России на Украине - 25.12.2024 Украина.ру

Война дешевле мира. В США подсчитали, сколько стоит для Вашингтона победа России на Украине

Пока мировые СМИ усиленно обсуждают возможные предложения, которые избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января предложит Москве, в американском медийном пространстве появляются голоса, которые утверждают: победа России на Украине обойдется США дороже, чем поддержка Киева

2024-12-25T04:17

2024-12-25T04:17

2024-12-25T04:17

эксклюзив

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россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

линдси грэм

нато

пентагон

вооруженные силы украины

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Команда американских экспертов не поленилась и подсчитала по ставкам, сколько придется выделить США на обеспечение безопасности вдоль новой границы России со странами НАТО, в случае если российские войска возьмут под контроль всю территорию Украины.Война дешевле, чем мирРезультаты подсчетов представила в своей статье для журнала Foreing Affairs 15 декабря бывший заместитель министра обороны США по финансовым вопросам Илейн Маккаскер. Вместе с коллегами из Американского института предпринимательства она подсчитала, какую сумму денег потратить Вашингтон, если Россия победит Украину и разместит свои войска вдоль натовских границ. По ее словам, полная версия доклада будет опубликована в январе. На начало года намечена и инаугурация избранного президента Дональда Трампа.В докладе учтен военный потенциал, силы и средства, которые понадобятся США для сдерживания, а возможно, для разгрома России, в случае ее нападения на одну из стран-членов НАТО, и одновременно для предотвращения дальнейшего конфликта с "осмелевшими врагами Америки в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке", уточнила Маккаскер.Таким образом, победа России на Украине обойдется США почти в семь раз дороже, чем предотвращение этой победы. Поэтому продолжение финансирования Украины совершенно точно является правильным финансовым решением, полагают Маккаскер и ее коллеги из Американского института предпринимательства.По словам бывшего заместителя министра обороны США по финансовым вопросам, без американской помощи у Киева вскоре закончится оружие. К 2026 году Украина лишится эффективных средств ПВО, что даст Москве возможность постоянно наносить удары по военной и гражданской инфраструктуре. К концу 2026 года ВСУ могут развалиться, что позволит России овладеть Киевом, а затем дойти до границ НАТО, пишет Маккаскер.Однако это не остановит президента России Владимира Путина, и он "захочет осуществить свое давнее желание – господствовать в Восточной Европе", считает автор статьи американского издания."Подчинив Украину, Кремль наверняка развернет российские боевые части в Белоруссии и на Западной Украине на границе с членами НАТО: Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Россия также может начать размещать ракеты, авиацию и прочую военную технику вблизи прибалтийских государств и Молдавии. Затем Москва создаст сплошную зону ПВО вдоль границ НАТО от Чёрного моря до Северного Ледовитого океана", – прогнозирует Илейн Маккаскер.Также она считает, что украинские ресурсы тоже "помогут Москве угрожать Восточной Европе": в российскую армию могут быть призваны миллионы украинцев, которых Киев не мобилизовал. Кроме того, Россия получит дополнительный военно-промышленный и экономический потенциал."Конечно, Москве понадобится определенное время на восстановление сил после военных действий на Украине, и только после этого она сможет начать вторжение. Но к 2030 году Россия будет готова к нападению на страну НАТО", – написала Маккаскер в статье для Foreign Affairs.По словам Маккаскер, некоторые американцы безразличны к угрозе нападения России на НАТО. Однако отступление США в одном регионе – в данном случае в Европе, придает сил и смелости врагам Вашингтона в других местах. Поэтому нельзя думать об украинском конфликте как о региональном, полагает она."Чтобы защитить себя в военном и экономическом отношении, отстоять свою территорию и репутацию, Соединенные Штаты должны оставаться мировой державой и поддерживать необходимые для этого возможности. Если позволить Украине потерпеть поражение, Вашингтону понадобится более многочисленная, боеспособная, мобильная армия, размещенная в большем количестве мест", – отметила Маккаскер.В соответствии с подсчетами Маккарскер и ее коллег, США дополнительно понадобится 270 тыс. новых военнослужащих, из них 161 тыс. только для сухопутных войск. Уже это гораздо больше, чем предусмотрено планами Пентагона на 2029 год, отмечается в докладе. Одна сухопутная составляющая предполагаемого увеличения расходов потреубет почти 88 млрд долларов, резюмировали авторы.Смета остальных расходов, которая приводится в докладе, выглядит следующим образом:Америке также понадобятся более совершенные морские силы и средства для сдерживания России в Чёрном море и в Атлантике, а также сдерживания Ирана на Ближнем Востоке. "Если сложить все эти цифры, получится как минимум 808 миллиардов. Это огромная сумма, примерно равная всему бюджету Пентагона на 2022 год. Но если Киев одержит верх над Москвой, России придется вернуться к своим границам с побежденной и поредевшей армией, проблемной экономикой, с ослабленными партнерствами и с кучей внутренних проблем", – считают авторы доклада.С другой стороны, они ожидают, что Украина в таком случае станет страной с процветающей промышленной базой и современной армией, что позволит Вашингтону сократить свое военное присутствие в Европе."Вашингтон сталкивается с множеством глобальных угроз, и понятно, почему его официальные представители задумываются о стоимости поддержки Киева. Но ставки высоки, и американцы должны ясно понимать долгосрочные издержки, а не только иметь четкое представление о сегодняшних затратах. Поддержка Украины — это правильно не только с нравственной точки зрения, но и с финансовой. Это благоразумные инвестиции в американские интересы", – подытожила Илейн Маккаскер в статье для Foreign Affairs.Только бизнес и ничего личногоАмериканцы известны своими прагматичными подходами ко всем вопросам, поэтому не стоит ожидать, что Украине они готовы помогать из чистого альтруизма. Только бизнес и ничего личного.Марк Тиссен в статье, опубликованной 18 декабря на страницах The Washington Post (WP), советует Трампу запустить руку в украинские недра, богатые ценными ресурсами. Ради этого можно накачать Украину оружием, дать ей "гарантии безопасности", а затем использовать ее природное благо во благо Америки.Он напоминает, что Украина – не только хлебная житница Европы, но также и сверхдержава по части полезных ископаемых. По данным автора статьи WP, на ее территории находятся крупнейшие запасы 117 из 120 минералов, которые широко используются во всем мире. Из 50 минералов, которые США считают самым важным для своей экономики и национальной безопасности, Украина поставляет 22, утверждает Тиссен.Ссылаясь на данные доклада канадской фирмы по оценке геополитических рисков SecDev от 2022 года, Тессен отмечает, что Украина обладает самыми большими запасами урана в Европе, вторым по объемам запасами железной руды, титана и марганца, третьими в мире месторождениями сланцевого газа, богатыми месторождениями лития, графита и редкоземельных металлов. Эти ресурсы канадцы оценили в 26 триллионов долларов."Все эти минералы исключительно важны для производства жизненно важной продукции от самолетов и сотовых телефонов до электромобилей, стали и атомной энергии. Перед избранным президентом (Дональдом Трампом — Ред.) стоит вопрос: хочет ли он, чтобы Россия и Китай наложили руки на эту сокровищницу полезных ископаемых? Или он хочет разрабатывать эти месторождения совместно с Украиной на благо американского народа?", — пишет автор публикации WP.По его информации, сегодня Украина контролирует 96,5% своих подтвержденных запасов нефти и 96% газа, а также все свои месторождения алюминия, кобальта, меди, никеля, олова и бериллия. Также под контролем Киева находятся примерно 80% известных месторождений полезных ископаемых, включая 73% железной руды, 75% лития и графита, 90% титана и 92% урана и прочих радиоактивных элементов.С другой стороны, России удалось овладеть 57 процентами известных запасов угля на Украине (автор очевидно имеет в виду территорию Донбасса — Ред.) на сумму около 11,9 триллионов долларов, сетует автор статьи. Также он отмечает, что месторождения некоторых редкоземельных элементов отошли РФ в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. "Но несмотря на эти потери, Украина не позволила России овладеть своими минеральными и углеводородными запасами на 13,6 триллиона долларов", — утверждает Тиссен.С другой стороны, американский народ уже инвестировал около 183 миллиардов долларов, чтобы "помочь Украине защитить свою богатую полезными ископаемыми землю". Он признает, что большая часть средств военной помощи расходуется в США, укрепляя оборонный производственный потенциал его страны и создавая хорошие рабочие места для американцев."Это ошеломляющие по своим размерам инвестиции, которые помогают Украине защищаться. Должны ли американские налогоплательщики получать прибыль от таких инвестиций?", — спрашивает Тиссен.По его словам, украинский уран нужен США для развития атомной энергетики и снижения затрат американцев на электроэнергию. Украинский литий, никель, кобальт, титан, галлий, графит и другие редкоземельные металлы нужны Америке для снижения экономической зависимости от Китая, который в настоящее время поставляет более половины критически важных для США минералов, подчеркивается в статье WP.Он отмечает, что американские компании могут разрабатывать и добывать украинские ресурсы лишь в том случае, если боевые действия закончатся на таких условиях, когда инвесторы будут уверены, что Россия не возобновит наступательные операции.Для этого надо выполнить ряд условий, подчеркивает Тиссен. Первое из них — создать границы, которые можно будет защищать. По его мнению, "хорошая сделка, которая обезопасит Украину и ее ресурсы", требует возвращения Херсонской и Запорожской областей под власть Киева.Следующее условие — это гарантии безопасности, подкрепленные военной мощью Запада, например, членство Украины в НАТО, серьезные двусторонние обязательства в сфере безопасности или демилитаризованная зона под контролем европейских миротворцев, полагает Тиссен.Еще одним ключом к "прочному миру" автор WP считает дальнейшее вооружение Украины. По его мнению, у Киева должна быть достаточно сильная для сдерживания России армия. Поэтому США должны будут вооружать Украину, вне зависимости от того, что произойдет за столом переговоров, считает он.Америка забывает про демократию и моральные принципы, когда речь заходит о возможности заполучить природные ресурсы Украины, которые оцениваются в триллионы долларов, отметил тем временем британский блогер Себастьян Сас в своем шоу на YouTube.Он напомнил, что на ранних стадиях конфликта многие говорили, что Украине придется оплатить Западу за оказанную ей помощь, но денег у нее на это не будет. Единственный способ выполнения обязательств — это использование природных ресурсов, констатировал Сас."А если оценить денежный эквивалент всей западной помощи и западных кредитов, то сумма составит в районе 300 млрд долларов. Но если взять стоимость тех природных ресурсов, о которых Украина заговорила теперь уже официально, то она превысит этот показатель в 100 раз", — рассказал британский блогер.По его мнению, это и есть настоящая причина по которой западные лидеры на перебой призывают предоставить Украине еще один кредит и еще один пакет помощи."Для Запада это уникальный шанс. Вот почему люди вроде Линдси Грэма* (сенатор-республиканец, угрожающий Путину — Ред.) и компании BlackRock так жаждут урвать кусок пирога. Грэм* открыто поддерживает Украину, не делая секрета из того, что дело исключительно в природных ресурсах и деньгах. Чисто жадность, и ничего более", — заявил Сас.Блогер напомнил, что в пресловутом "плане победы", который Владимир Зеленский представил в конце лета, четвертым пунктом значились природные ресурсы. Фактически Зеленский обещал подписать указ, который предоставит западным компаниям исключительные права на добычу природных ресурсов, хотя формулировка звучала немного иначе, уточнил Сас. Это значит, что Зеленский превратил природные ресурсы страны в рычаг воздействия и щедро предложил Западу то, что принадлежит населению Украины, отметил Себастьян Сас.В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что прекратит войну на Украине за считанные дни. Еще тогда многие эксперты по обе стороны океана говорили, что он не сможет этого сделать в короткий срок, даже если очень захочет. Теперь возникает вопрос — захочет ли?Избранный президент США прежде всего бизнесмен, и очевидно, что часть западных элит, выступающая за продление конфликта, разыгрывает именно карту экономической выгоды, которую сулит Америке затяжная украинская война.* Внесен Росфинмониторингом в перечень "террористов и экстремистов"

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, линдси грэм, нато, пентагон, вооруженные силы украины, природные ресурсы