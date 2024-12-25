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Захарова: никто никогда не сможет посчитать, сколько денег Запад "отмыл" на Украине
Захарова: никто никогда не сможет посчитать, сколько денег Запад "отмыл" на Украине - 25.12.2024 Украина.ру
Захарова: никто никогда не сможет посчитать, сколько денег Запад "отмыл" на Украине
Запад при заявленной помощи Украине использовал её как "отмывочную". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2024-12-25T10:00
2024-12-25T10:00
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"Если бы эти деньги, которые Запад потратил на бойню на Украине, они вложили бы в Украину, эта страна стала бы сейчас лидером по целому ряду областей, учитывая те ресурсы, которые есть", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По её мнению, далеко не всё из заявленного Западом дошло до Украины. Захарова уверена, что сейчас нет возможностей внести ясность в эту проблему."Никто никогда не сможет посчитать, сколько было переведено Украине, сколько было переведено киевскому режиму, сколько вернулось на базы в те же самые евроатлантические банки или фонды, просто используя Украину как "отмывочную". Никто никогда не узнает, сколько из заявленной материально-технической помощи поступило на Украину, сколько поступило в другие точки, как бы пройдя через Украину, а что вообще не выходило со складов — никто никогда этого не поймет. Это действительно тайна, покрытая мраком", - констатировала Захарова.Накануне премьер-министр Венгрии в интервью газете Magyar Nemzet заявил, что США и Евросоюз потратили на войну с Россией около 300 миллиардов евро. Виктор Орбан отметил, что эти деньги были отвлечены от улучшения жизни в этих странах и не сделали Украину процветающей. Подробности в публикации Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Война дешевле мира. В США подсчитали, сколько стоит для Вашингтона победа России на Украине
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Новости, Украина, Запад, США, Мария Захарова, ЕС, военная помощь, СВО, МИД РФ
Захарова: никто никогда не сможет посчитать, сколько денег Запад "отмыл" на Украине
Запад при заявленной помощи Украине использовал её как "отмывочную". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если бы эти деньги, которые Запад потратил на бойню на Украине, они вложили бы в Украину, эта страна стала бы сейчас лидером по целому ряду областей, учитывая те ресурсы, которые есть", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По её мнению, далеко не всё из заявленного Западом дошло до Украины. Захарова уверена, что сейчас нет возможностей внести ясность в эту проблему.
"Никто никогда не сможет посчитать, сколько было переведено Украине, сколько было переведено киевскому режиму, сколько вернулось на базы в те же самые евроатлантические банки или фонды, просто используя Украину как "отмывочную". Никто никогда не узнает, сколько из заявленной материально-технической помощи поступило на Украину, сколько поступило в другие точки, как бы пройдя через Украину, а что вообще не выходило со складов — никто никогда этого не поймет. Это действительно тайна, покрытая мраком", - констатировала Захарова.
Накануне премьер-министр Венгрии
в интервью газете Magyar Nemzet заявил, что США
и Евросоюз
потратили на войну с Россией
около 300 миллиардов евро. Виктор Орбан
отметил, что эти деньги были отвлечены от улучшения жизни в этих странах и не сделали Украину процветающей. Подробности в публикации Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро