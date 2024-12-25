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Захарова: никто никогда не сможет посчитать, сколько денег Запад "отмыл" на Украине

Захарова: никто никогда не сможет посчитать, сколько денег Запад "отмыл" на Украине - 25.12.2024 Украина.ру

Захарова: никто никогда не сможет посчитать, сколько денег Запад "отмыл" на Украине

Запад при заявленной помощи Украине использовал её как "отмывочную". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2024-12-25T10:00

2024-12-25T10:00

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"Если бы эти деньги, которые Запад потратил на бойню на Украине, они вложили бы в Украину, эта страна стала бы сейчас лидером по целому ряду областей, учитывая те ресурсы, которые есть", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По её мнению, далеко не всё из заявленного Западом дошло до Украины. Захарова уверена, что сейчас нет возможностей внести ясность в эту проблему."Никто никогда не сможет посчитать, сколько было переведено Украине, сколько было переведено киевскому режиму, сколько вернулось на базы в те же самые евроатлантические банки или фонды, просто используя Украину как "отмывочную". Никто никогда не узнает, сколько из заявленной материально-технической помощи поступило на Украину, сколько поступило в другие точки, как бы пройдя через Украину, а что вообще не выходило со складов — никто никогда этого не поймет. Это действительно тайна, покрытая мраком", - констатировала Захарова.Накануне премьер-министр Венгрии в интервью газете Magyar Nemzet заявил, что США и Евросоюз потратили на войну с Россией около 300 миллиардов евро. Виктор Орбан отметил, что эти деньги были отвлечены от улучшения жизни в этих странах и не сделали Украину процветающей. Подробности в публикации Орбан: США и ЕС сожгли на СВО около 300 млрд евро Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Война дешевле мира. В США подсчитали, сколько стоит для Вашингтона победа России на Украине

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новости, украина, запад, сша, мария захарова, ес, военная помощь, сво, мид рф