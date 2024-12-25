До Боровой осталось 15 километров: Алехин раскрыл, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск

Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад Украины

Трамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам. Стратегически планировать в политике это не его. Его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения. Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов.