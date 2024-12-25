До Боровой осталось 15 километров: Алехин раскрыл, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
На Купянском направлении после освобождения Лозовой штурмовые группы при поддержке бронетехники и авиации прорываются в сторону Боровой. Одновременно ВС РФ продолжают наращивать усилия на линии "Загрызово-Богуславка-Зеленый Гай". Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Несмотря на непростые погодные условия (густой туман, дожди, плюсовая температура), ВС РФ добиваются серьезных успехов на Харьковском направлении. В частности, подразделения ГВ "Запад" продолжают охват Купянска с двух флангов, рассказал эксперт.
Он сообщил, что активные маневры продолжаются на южном участке. После освобождения Лозовой штурмовые группы при поддержке бронетехники и авиации прорываются в сторону Боровой, уточнил полковник запаса.
"До этого важного транспортного и логистического узла остается 15 километров. В этом месте расположен самый узкий участок русла Оскола и переправа на противоположный берег реки. Одновременно наши армейские подразделения продолжают наращивать усилия на линии "Загрызово-Богуславка-Зеленый Гай", — подчеркнул Алехин.
Он добавил, что северной части поселка Загрызово идут упорные бои. Несмотря на серьезное сопротивление ВСУ и применение различных дронов, штурмовики ВС РФ смогли закрепиться в частном секторе и захватить два опорника, рассекая на этом участке район обороны ВСУ, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
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