До Боровой осталось 15 километров: Алехин раскрыл, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск - 25.12.2024 Украина.ру
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До Боровой осталось 15 километров: Алехин раскрыл, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск
До Боровой осталось 15 километров: Алехин раскрыл, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск - 25.12.2024 Украина.ру
До Боровой осталось 15 километров: Алехин раскрыл, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск
На Купянском направлении после освобождения Лозовой штурмовые группы при поддержке бронетехники и авиации прорываются в сторону Боровой. Одновременно ВС РФ продолжают наращивать усилия на линии "Загрызово-Богуславка-Зеленый Гай". Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-25T05:30
2024-12-25T05:30
новости
россия
украина
купянск
геннадий алехин
наступление
купянское направление
сво
детали
спецоперация
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Несмотря на непростые погодные условия (густой туман, дожди, плюсовая температура), ВС РФ добиваются серьезных успехов на Харьковском направлении. В частности, подразделения ГВ "Запад" продолжают охват Купянска с двух флангов, рассказал эксперт.Он сообщил, что активные маневры продолжаются на южном участке. После освобождения Лозовой штурмовые группы при поддержке бронетехники и авиации прорываются в сторону Боровой, уточнил полковник запаса.Он добавил, что северной части поселка Загрызово идут упорные бои. Несмотря на серьезное сопротивление ВСУ и применение различных дронов, штурмовики ВС РФ смогли закрепиться в частном секторе и захватить два опорника, рассекая на этом участке район обороны ВСУ, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.О том, что будет если на Украине Россия столкнется с контрактными армиями НАТО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
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купянск
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новости, россия, украина, купянск, геннадий алехин, наступление, купянское направление, сво, детали, спецоперация, вс рф
Новости, Россия, Украина, Купянск, Геннадий Алехин, наступление, Купянское направление, СВО, детали, Спецоперация, ВС РФ

До Боровой осталось 15 километров: Алехин раскрыл, как ВС РФ с двух флангов охватывают Купянск

05:30 25.12.2024
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Купянском направлении после освобождения Лозовой штурмовые группы при поддержке бронетехники и авиации прорываются в сторону Боровой. Одновременно ВС РФ продолжают наращивать усилия на линии "Загрызово-Богуславка-Зеленый Гай". Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Несмотря на непростые погодные условия (густой туман, дожди, плюсовая температура), ВС РФ добиваются серьезных успехов на Харьковском направлении. В частности, подразделения ГВ "Запад" продолжают охват Купянска с двух флангов, рассказал эксперт.
Он сообщил, что активные маневры продолжаются на южном участке. После освобождения Лозовой штурмовые группы при поддержке бронетехники и авиации прорываются в сторону Боровой, уточнил полковник запаса.
"До этого важного транспортного и логистического узла остается 15 километров. В этом месте расположен самый узкий участок русла Оскола и переправа на противоположный берег реки. Одновременно наши армейские подразделения продолжают наращивать усилия на линии "Загрызово-Богуславка-Зеленый Гай", — подчеркнул Алехин.
Он добавил, что северной части поселка Загрызово идут упорные бои. Несмотря на серьезное сопротивление ВСУ и применение различных дронов, штурмовики ВС РФ смогли закрепиться в частном секторе и захватить два опорника, рассекая на этом участке район обороны ВСУ, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
О том, что будет если на Украине Россия столкнется с контрактными армиями НАТО — в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
Александр Камкин интервью
Вчера, 18:33
Александр Камкин о том, почему Трамп - это поджигатель войны и зачем НАТО введет войска на запад УкраиныТрамп непредсказуем и часто меняет свое мнение по разным вопросам. Стратегически планировать в политике это не его. Его предыдущий срок это обстрелы Сирии, выход из договора ДРСМД, открытие посольства в Иерусалиме, что сильно обострило арабо-израильские отношения. Все это говорит, что Трамп такой же поджигатель войны, как Байден и клан Клинтонов.
 
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