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Российские военные атаковали энергетику Украины — Галущенко

Российские военные атаковали энергетику Украины — Галущенко - 25.12.2024 Украина.ру

Российские военные атаковали энергетику Украины — Галущенко

Утро на Украине началось со взрывов, на всей территории страны объявили воздушную тревогу, после этого в некоторых городах пропало электроснабжение и отопление

2024-12-25T09:55

2024-12-25T09:55

2024-12-25T09:56

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Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что в некоторых районах Харькова после серии взрывов было отключено отопление."Харьковчане сообщают, что после сегодняшних прилетов в ряде районов пропали свет, вода и отопление", - подтвердили в материале украинского издания "Страна.ua".Украинский телеканал "Эспрессо" информировал, что свет пропал в Ивано-Франковске на западе Украины после взрывов в Бурштыне, где находится ТЭС.По информации телеканала "Общественное", проблемы с электроснабжением начались в Днепропетровске.Энергетическая инфраструктура повреждена в Винницкой области на Украине, сообщили в областной военной администрации.Министр энергетики Герман Галущенко заявил об атаке на энергетику страны.Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении своих ТЭС после взрывов."Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС", - говорится в телеграм-канале энергохолдинга.Сколько ТЭС повреждено и в каких регионах не уточнили.ДТЭК также сообщил о введении графиков отключения света."В связи с масштабной ракетной атакой Укрэнерго предоставило команды на введение графиков отключений", - предупредили в энергохолдинге. О других успехах ВС РФ - в материале ВСУ окажутся в котле: аналитик о том, как ВС РФ взяли Старые Терны и Успеновку и продвигаются в Курахово на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, харьков, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины