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Российские военные атаковали энергетику Украины — Галущенко
Российские военные атаковали энергетику Украины — Галущенко - 25.12.2024 Украина.ру
Российские военные атаковали энергетику Украины — Галущенко
Утро на Украине началось со взрывов, на всей территории страны объявили воздушную тревогу, после этого в некоторых городах пропало электроснабжение и отопление
2024-12-25T09:55
2024-12-25T09:55
2024-12-25T09:56
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Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что в некоторых районах Харькова после серии взрывов было отключено отопление."Харьковчане сообщают, что после сегодняшних прилетов в ряде районов пропали свет, вода и отопление", - подтвердили в материале украинского издания "Страна.ua".Украинский телеканал "Эспрессо" информировал, что свет пропал в Ивано-Франковске на западе Украины после взрывов в Бурштыне, где находится ТЭС.По информации телеканала "Общественное", проблемы с электроснабжением начались в Днепропетровске.Энергетическая инфраструктура повреждена в Винницкой области на Украине, сообщили в областной военной администрации.Министр энергетики Герман Галущенко заявил об атаке на энергетику страны.Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении своих ТЭС после взрывов."Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС", - говорится в телеграм-канале энергохолдинга.Сколько ТЭС повреждено и в каких регионах не уточнили.ДТЭК также сообщил о введении графиков отключения света."В связи с масштабной ракетной атакой Укрэнерго предоставило команды на введение графиков отключений", - предупредили в энергохолдинге. О других успехах ВС РФ - в материале ВСУ окажутся в котле: аналитик о том, как ВС РФ взяли Старые Терны и Успеновку и продвигаются в Курахово на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, харьков, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Харьков, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
Российские военные атаковали энергетику Украины — Галущенко
09:55 25.12.2024 (обновлено: 09:56 25.12.2024)
Утро на Украине началось со взрывов, на всей территории страны объявили воздушную тревогу, после этого в некоторых городах пропало электроснабжение и отопление
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что в некоторых районах Харькова после серии взрывов было отключено отопление.
"Харьковчане сообщают, что после сегодняшних прилетов в ряде районов пропали свет, вода и отопление", - подтвердили в материале украинского издания "Страна.ua".
Украинский телеканал "Эспрессо" информировал, что свет пропал в Ивано-Франковске
на западе Украины после взрывов в Бурштыне, где находится ТЭС.
По информации телеканала "Общественное", проблемы с электроснабжением начались в Днепропетровске
.
Энергетическая инфраструктура повреждена в Винницкой области
на Украине, сообщили в областной военной администрации.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил об атаке на энергетику страны.
"Оператор системы передачи принимает необходимые меры ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, энергетики будут уточнять нанесенные повреждения", - написал Галущенко в соцсетях.
Украинский энергохолдинг ДТЭК
сообщил о повреждении своих ТЭС после взрывов.
"Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС", - говорится в телеграм-канале энергохолдинга.
Сколько ТЭС повреждено и в каких регионах не уточнили.
ДТЭК также сообщил о введении графиков отключения света.
"В связи с масштабной ракетной атакой Укрэнерго
предоставило команды на введение графиков отключений", - предупредили в энергохолдинге.